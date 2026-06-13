ETV Bharat / opinion

ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ବନ୍ଧୁକର ଛାୟା: ଗୁଳିବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା

ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି । ମାତ୍ର ଇରାନର ଅସ୍ଥିରତା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଲେଖକ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟି.ଭି. ନାଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ

Kuwaiti Prime Minister Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (2R) inspecting the damaged airport after an Iranian attack, in Kuwait City
କୁଏତ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ((AFP))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। କୁଏତ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ, ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଘାଟି ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି।

ଚାଲୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯଥା—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ହରାଇବା, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି, ଆୟ ହ୍ରାସ ଓ ଜୀବିକାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଗଲ୍ଫର କେତେକ ଦେଶ ପ୍ରବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ, ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିଗତ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଉଠିଛି।

ସମ୍ପ୍ରତି କୁଏତ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଏସବୁ ଘଟଣା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍‌ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ:କୁଏତ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଆକ୍ରମଣ (୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬): ଇରାନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନର ଟେଲର୍ ମଞ୍ଜୁର୍ ଆହମଦ୍ (୫୫) ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଓମାନ୍ ସାଗର: ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଚାକିରି ହରାଇବା, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ଆଦି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେତେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏମ୍ବାସୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଦଶକ ଧରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

ଏହି ଶକ୍ତି-ସମୃଦ୍ଧ, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଏବଂ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତ ବା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅଟି ଗଲ୍ଫ୍ କୋ-ଅପରେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ (GCC) ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ — ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ(UAE), କୁଏତ୍, କତାର୍, ବାହାରୀନ୍ ଏବଂ ଓମାନ୍।

ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଇରାକରେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା UAEରେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ୍, କତାର୍, ଓମାନ୍ ଏବଂ ବାହାରିନ । ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଧାରଣ କରିଛି କାରଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ତିନି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ (NRI) ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ନିକଟତା, ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇଛି।ଭାରତ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ UAE ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ସହିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ। ଗଲ୍ଫ୍ରେ ଥିବା NRIs ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ୍ ପଠାନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୪୦% ଅଟେ।ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କେରଳବାସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଳନାଡୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର୍ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ (BITS, Manipal ଆଦି) ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥିର, ଲାଭଦାୟକ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍-ପାଲେସ୍ତୀନ୍-ଲେବାନନ୍ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଇରାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା। ଆରବ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ (୨୦୦୮/୦୯) ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କଠୋର ଆଇନ୍ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ୟୁରୋପ୍ ଗଲ୍ଫ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗଲ୍ଫ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର-ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝାଇଛି।ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗଲ୍ଫ୍ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ନର୍ସ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ବିମାନ ପଠାଇଥିଲେ।

ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗଲ୍ଫରେ ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ୟୁସୁଫ ଅଲି ଏହାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ। ସେ ଭାରତ ଓ ଗଲ୍ଫ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, କେତେକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ରହଣୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାରେ ବାଧା, ଏବଂ କଫାଲା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷକରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାସୀ ସମୁଦାୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଏବଂ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଫେରିଆସିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଚାକିରି ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ବିଦେଶସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

Conclusion:

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATE
INDIAN DEATH US STRIKE
INDIANS PROTECTION IN WAR
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
INDIANS IN MIDDLE EAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.