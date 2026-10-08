OPINION : Googleର ଆମେରିକା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି; ଭାରତର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ
ଗୁଗୁଲ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ 'ଆଲଫାବେଟ୍' ନିଜର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ। ଆର. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By R Srinivasan
Published : October 8, 2026 at 1:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Googleର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଏନର୍ଜି ସହ ୨୦ ବର୍ଷର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୁଗଲର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ୮୯୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ସହ ଦେଶର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦ ବର୍ଷର ଏହି ପାୱାର ପର୍ଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (PPA) ଅନୁସାରେ ଇଲିନୟ, ପେନସିଲଭାନିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ୧୧ଟି ଆଣବିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ନୂଆ ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ୪.୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ନିବେଶ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି।
କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଚାଳକ। ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ‘ଗ୍ରୀନର୍’ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ‘ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଜେନେରେଟର୍’ ଭାବେ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଗୁଗଲ ନୂଆ ନାମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ମେଟା ଓ ଆମାଜନ୍ ଭଳି ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ କନ୍ଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏତେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯେ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କ୍ଷମତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ଏହା କେତେ ମେଗାୱାଟ୍ କିମ୍ବା ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହା ଆଧାରରେ ମାପ କରାଯାଏ।
ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ କମ୍-କାର୍ବନ୍ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ‘ଗ୍ରୀନ୍’ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ୭ ଦିନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ‘ଗ୍ରୀନ୍’ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ଏମାନେ ବେସ୍-ଲୋଡ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ଅଧିକ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ।
ଏଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦିନରାତି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକୁ ‘କ୍ଲିନ୍’ ପାୱାର୍ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ କୁଲିଂ ଟାୱାରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ରହେ।
ଆମେରିକାରେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍, ଆଇଓୱାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ଏରା ଏନର୍ଜି ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦୁଇଟି ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାକୁ ସଦର୍ନ କୋ. ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା, ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଥ୍ରି ମାଇଲ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ମେଲ୍ଟଡାଉନ୍ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଏସବୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଦେଶ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ନିଜର ଏଆଇ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧତା।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଗୁଗଲର ୧୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ ୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଏକାଧିକ ସ୍ରୋତରୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ।
ବଢ଼ୁଥିବା ତୈଳ ଦର ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିଛି। ଯଦିଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି, ସରକାର ନୂଆ Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଦୂର କରି ଦେଶର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବା।
ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ସହ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ଆମେରିକାରେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି କରିଥିବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତିରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରେ। ଏଭଳି ମଡେଲ୍ରେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିବେଶର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।