OPINION: ବିଶ୍ୱ ସମୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ସଂପର୍କରେ ରଣନୀତିକ ସମନ୍ୱୟ
ଭାରତ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ଭୂଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ପାରିଛି।
Published : January 19, 2026 at 2:55 PM IST
ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାରତ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଭୂରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯ଼େଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ।
ଭାରତ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ଭୂଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ପାରିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ୨୫% ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ତଥାପି କଠୋର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରଣନୈତିକ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ୍ରାସ ପାଇଛି କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରଣନୈତିକ ଗଣନାକୁ ଫେରିଆସିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ତାର "ବହୁ-ମାଧ୍ୟମ" ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିବିଧତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ମତଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ଏହି ମତଭେଦର କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନାଟୋର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ଇତ୍ୟାଦି । ଯାହା ଅଧୀନରେ EUକୁ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେରିକାଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ମତଭେଦ ରହିଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?
ମର୍ଜଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ସମ୍ପର୍କର 75 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ପରସ୍ପରର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଗସ୍ତ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ "ଟ୍ରାକ୍ 1.5" ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ନବୀକରଣ ସାମରିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ଏଠାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନକରି ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ସେମାନେ 2025ରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ "ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ଭାରତର ହୋଇଥିବା ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର 25% ଅଂଶୀଦାର ଅଟେ ଜର୍ମାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜର୍ମାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବଶେଷ ( ଚ୍ରେଡ ସର୍ପ୍ଲସ ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର CEO ଫୋରମର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତ ଉଦୀୟମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାଗତିକ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଜର୍ମାନୀର ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଖ୍ୟାତି ବଜାୟ ରଖିବା ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଣ-ଶିଳ୍ପୀକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଜର୍ମାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭାରତ ଏପରି ଏକ ସମୟର ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶରେ ଚୀନ୍ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇ ଯିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାରତରେ ଏପରି "ଉତ୍ଥାନ"କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିନବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସଂଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ "ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା" ଅଧୀନରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହଯୋଗ "ଇ-ବସ୍ ସେବା", "ସୌରଶକ୍ତି ଛାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି "ସମୁଦ୍ରର ଏକ ବୁନ୍ଦା" ସମାନ ଅଟେ ।ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ମିଶି କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବିକାଶ ସହଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, 2012 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ, ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସେବେଠାରୁ, ଭାରତର ବିକାଶ ସହାୟତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଜର୍ମାନୀ ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ସହାୟତା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC)କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU), ଆମେରିକା ସହିତ ତାର ସମନ୍ୱୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଡର (INSTC)କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାରତ, ଇରାନ, ରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।
INSTC କରିଡର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ-ଇରାନ-ଚୀନ୍ ରଣନୈତିକ ବ୍ଲକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। ଏହି କରିଡର ଭାରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ତଥାପି ଭାରତ ତାର "ବହୁ-ମାଧ୍ୟମିକ" ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପରିବହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଜର୍ମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭିସା ପାଇବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତର ସଦସ୍ୟତାକୁ ଜର୍ମାନୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜାତିସଂଘରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରେ। ଏହା ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରେ। ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଇନ୍ଦୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା;ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ବିପଦରେ ଭାରତର ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION:ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; କ’ଣ ରହିବ ଭାରତର ଭୂମିକା ?