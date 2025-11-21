ETV Bharat / opinion

OPINION: ଜିନୋମ୍-ଏଡିଟିଂ ଧାନ ଭାରତର କୃଷି ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ

ଦୁଇଟି ନୂତନ ଧାନ କିସମ DRR ଧାନ 100 (କମଲା) ଏବଂ ପୁସା DST ଚାଉଳ 1, ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan (Center) during the launch of the genome-edited rice varieties. (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 11:52 PM IST

6 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଉଳ କେବଳ ଆଉ ଏକ ଫସଲ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଏହା ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୀବିକାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଚାଉଳ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆୟ ଏବଂ ଜୀବିକା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ଜିନୋମ୍-ସମ୍ପାଦିତ ଧାନ କିସମର ସମ୍ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତିକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା:

ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ- ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ (ICAR-IIRR) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଧାନ କିସମ - DRR ଧାନ 100 (କମଲା) ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ (ICAR-IARI) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପୁସା DST ଚାଉଳ 1, ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ଉପକରଣ, ଜିନୋମ୍ ଏଡିଟିଂ (GE) ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଲୁଣିଆ ପାଣି ସହ୍ୟ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ପାଚିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan (Center) during the launch of the genome-edited rice varieties. (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, DRR ଧାନ 100 ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରଜାତି, ସାମ୍ବା ମାହସୁରୀ ଅପେକ୍ଷା 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକଳ ହୁଏ ଏବଂ 19 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପୁସା DST ଚାଉଳ 1 ଲୁଣିଆ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମାଟିରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା 10-30 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏକତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ 7,500 ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ଜଳସେଚନ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ଉପଲବ୍ଧ ମଧୁର ଜଳର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରେ। ନିସନ୍ଦେହରେ ICAR ସିଷ୍ଟମରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା: ଜିନୋମ୍ ଏଡିଟିଂ (GE)।

ଜିନୋମ୍ ଏଡିଟିଂ (GE) କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଭିନ୍ନ?:

ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଗୁଣ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କରି ଫସଲକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି, ଯାହା କେତେକ ସମୟରେ 10-15 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରେ। ପରେ ଜେନେଟିକ୍ ମୋଡିଫିକେସନ (GM) ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବରେ ଜିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। GM ଫସଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ଏଥିରେ "ବିଦେଶୀ ଜିନ୍" ରହିଛି। GE, GM ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଯଦିଓ ଏହା ସମାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। GE ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିରୁ ଜିନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ବିନା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ନିଜସ୍ୱ DNAରେ ସଠିକ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକରେ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦର ଟାଇପୋ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରି। ଯେଉଁଥିରେ ପୁସ୍ତକ ସମାନ ରହିଥାଏ, କେବଳ ଏକ "ଛୋଟ ଭୁଲ" ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ।

Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan addressing the gathering during the launch of the genome-edited rice varieties. (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, CRISPR-Cas9 ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ 2020 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଜେନିଫର ଡୌଡନା ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ ଚାର୍ପେଣ୍ଟିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ, CRISPR-Cas9 ଏକ GPS ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଣବିକ କଇଁଚି ପରି କାମ କରେ। RNAର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ Cas9 ଏନଜାଇମକୁ DNAର ସଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏନଜାଇମ ଏହାକୁ କାଟିଦିଏ। ତା'ପରେ କୋଷର ପ୍ରାକୃତିକ ମରାମତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାନୁରୁପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମରୁଡି, କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫସଲକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ, ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ସହିତ ଘଟିପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶୀ DNA ନାହିଁ।

Genome-Edited Rice (ETV Bharat Graphics)

ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ GE କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଜିନୋମ୍ ସମ୍ପାଦନା ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।

  • ଏହା କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
  • ଏହା ଫସଲକୁ ଉତ୍ତାପ, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଲବଣତାରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ (ଯାହା ସବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ)।
  • ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
  • ଏହା ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ (କେବଳ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ)।

ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ କୃଷିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି ଉଦ୍ଭାବନ ଖେଳ-ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଜିନୋମ୍ ସମ୍ପାଦନା ଫସଲକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରି ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଫସଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି "ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ" ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।

ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର (IPR)ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା; ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ମାଲିକ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ CRISPR-Cas9 ପେଟେଣ୍ଟ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ MIT ଏବଂ ହାର୍ଭାର୍ଡର ବ୍ରଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବର୍କଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପେଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ପେଣ୍ଟିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ERS ଜେନୋମିକ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଭାରତରେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CRISPR ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ CRISPR ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏକ ଉତ୍ପାଦର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ (ଯେପରିକି ବିହନ ବିକ୍ରୟ) ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ICAR ଏବଂ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଶାଖା, AgrInnovate India Limited, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

Genome-Edited Rice varities (ETV Bharat Graphics)

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଫିସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା ଭିତ୍ତିହୀନ ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (CSIR) ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ପାଇଁ CRISPR-ଆଧାରିତ ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB)ର ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ CRISPR ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 19, 'ଆଦିବାସୀ ଗୌରବ ଦିବସ'ରେ, CSIR-IGIB ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ CRISPR-ଆଧାରିତ ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ଥେରାପି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ICAR, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଖୋଲା-ପ୍ରବେଶ ଜିନୋମ୍-ସମ୍ପାଦନା ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ସୁଲଭ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂସ୍ଥା, ଯେପରିକି ICAR, UGC, DBT, DST, ଏବଂ CSIR, ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ 'ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ' ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ।

Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan (Center) during the launch of the genome-edited rice varieties. (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବାହାର କରିବା:

ଭାରତକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।

ସରକାର "ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ" ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏକକ, ସୁଲଭ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

ବିଦେଶୀ ପେଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ CSIR-IGIB ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନୋମ୍-ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ଜେନୋମ୍-ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ (ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ DNA ନାହିଁ)କୁ ଜେନେଟିକାଲି ସଂଶୋଧିତ (GM) ଫସଲ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଜିନୋମ୍ ସମ୍ପାଦନା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହା GM ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ; ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ବିଜ୍ଞାନ, ଖୋଲାପଣ ଏବଂ ସାହସ:

କିଛି ସମାଲୋଚକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ ବିପଦକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। "ଜିଏମ୍-ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ମିଳିତତା" ଏହି ଜିଇ ଚାଉଳ କିସମଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତିକୁ "ଅପରୀକ୍ଷିତ, ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କିସମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରଚାର" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା ଏକ ତଥାକଥିତ ବିଶ୍ୱ ସଫଳତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରଚାରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଏଡାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।"

ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ CRISPR-Cas9 ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିହନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଭାରତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିଗମ (MNC) ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା କାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମଡେଲର ବହୁ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସମାଜ ନବସୃଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି କରେ। ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଯେ ନୂତନ ଧାନ କିସମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନୂତନ କିସମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ରହିବେ; ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କ୍ଷେତରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ଭାରତକୁ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାହସିକ କିନ୍ତୁ ସୂଚନାପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ। ଜିନୋମ୍-ସମ୍ପାଦିତ ଧାନର ମୁକ୍ତି କେବଳ ଦୁଇଟି ନୂତନ କିସମ ନୁହେଁ; ଏହା ଜଳବାୟୁ-ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ଯାହା ବିଶ୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବ।

ଗବେଷଣାରେ ବିନିଯୋଗ କରି, ଖୋଲାପଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ଭାରତ ଜିନୋମ୍ ସମ୍ପାଦନକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ କରିପାରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

