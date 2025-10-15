ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାରତକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି
କଲାମ ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମଦାନୀକାରୀରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଜି. ସତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
Published : October 15, 2025 at 10:52 PM IST
ଡକ୍ଟର ଜି. ସତିଶ ରେଡ୍ଡି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଭାରତର ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍" ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ଅଭୁଲ ପାକିର ଜୈନୁଲବ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତି ଇତିହାସରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। 15 ଅକ୍ଟୋବର 1931ରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଲାମଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (2002-2007) ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ନବସୃଜନର ପ୍ରମାଣ।
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ କରି ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିକାଶ, ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନୀତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଏବଂ "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛି।
ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସରଳତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣର ତୃଷାରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ DRDO ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏରୋନଟିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ୍ (ADE)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସେ ହୋଭରକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍- ନନ୍ଦୀ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ 1969 ମସିହାରେ ISROକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ INCOSPAR (ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କମିଟି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ପରି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଡକ୍ଟର କଲାମ ରକେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ନିପୁଣ କରିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭେହିକିଲ୍ (SLV)ର ବିଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଫଳତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଶିଖାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ନୀତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗଦାନକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା DRDOରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସେ 1982 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଫେରିଥିଲେ।
ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (IGMDP)ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା 1983 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏକ ସୁଟ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ପୃଥ୍ବୀ ଭଳି ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନିକ୍ଷେପକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନି ଭଳି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଳି ଭୂମିରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଥିଲା।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଗ୍ନି ସିରିଜ୍ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଖରାନ-II ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।
କଲାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ସେ DRDOକୁ ନବସୃଜନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 500ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ ଦାବିଦାର କରିଥିଲା। କଲାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା "ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ।" ସେ ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା।
ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି। ଏହାର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ₹1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହା 2029 ସୁଦ୍ଧା ₹3 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଭଳି ସଂଗଠନରେ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ (FDI) ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ରଣନୈତିକ ସରକାରୀ ନୀତିର ମୂଳ।
ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଲାମଙ୍କ ନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଆକ୍ରମଣ ବଦଳରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା।
1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ ହୋଇଛି। ସହସ୍ରାବ୍ଦର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା। 2001 ମସିହାରେ ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 100% ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 26% ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ (FDI) ଥିଲା। ଏହା ପରେ 2014 ମସିହାରେ 49% ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମାର୍ଗରେ 74% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା (DPP), ଯାହାକୁ ଅନେକ ଥର ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି (ଶେଷ ଥର 2020 ମସିହାରେ), ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ "ଭାରତୀୟ କିଣନ୍ତୁ (IDDM)" ପରି ବର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ।
2020 ଦଶକରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ଆଜି ପରି କେବେ ବି ଏତେ ଘାତକ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି 2014ରେ ପ୍ରାୟ ₹690 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଜି ପ୍ରାୟ ₹23,600 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା 2029 ସୁଦ୍ଧା ₹50,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2025 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ 2047 ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଇବର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଦେଶର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ଏକ ଡାଟାବେସ୍, ଶ୍ରୀଜନ ଦୀପ ପୋର୍ଟାଲ ଭଳି ସର୍ବଶେଷ ସମେତ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମାଣ। ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କାରଖାନା ବୋର୍ଡ (OFB)ର ଗଠନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ (DPSU)ରେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କାରଖାନା ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ, ଏବଂ DPSU ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତିରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ କରିବା, ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଉଦାହରଣ ଭାରତକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଛି।
ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୁଞ୍ଜି ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରାୟ 75% ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ADITI (ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଧିଗ୍ରହଣ, ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ) ପରି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ MSME ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ନିବେଶ/ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ସମେତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ ମୋଡରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଜୀବନ- ଜଣେ ଖବରକାଗଜରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି, ଯାହା 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଲାମଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ ତାହା ଉପରେ ଗର୍ବିତ ହେବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବ ତ ଭାରତ ? କାବୁଲ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?