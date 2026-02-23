ETV Bharat / opinion

OPINION: ସୂଚନା ଅଧିକାରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର । RTI ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ଚୁପଚାପ୍ RDI - ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି ।

Activists shout slogans during a protest against the amendments to the Right to Information (RTI) Act in the Lok Sabha of the Indian parliament, in New Delhi on July 25, 2019.
Activists shout slogans during a protest against the amendments to the Right to Information (RTI) Act in the Lok Sabha of the Indian parliament, in New Delhi on July 25, 2019. (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 23, 2026 at 9:49 PM IST

4 Min Read
ଆଲେଖ୍ୟ- ଶୈଳେଶ ଗାନ୍ଧି

ଭାରତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଗତ ଉଦାରତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ. କେ. ମାଥ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ "ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର" ଅଛି । ଏହି ଅଧିକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଧାରା 19(1)(a)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସଂସଦ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, 2005 ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୂପ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୋଟିଂରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ।

ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଦଶଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ​​- ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ସତର୍କତା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା କେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ।

ଗୋପନୀୟତାକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇନଥିଲା । ଧାରା 8(1)(j) ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା, କିମ୍ବା ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ଗୋପନୀୟତାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ - ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରକାଶନକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ । ସଂସଦ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସନ୍ନିବେଶିତ କଲା: ସଂସଦ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କୌଣସି ନାଗରିକକୁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସେହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗିରିଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 87 ଶବ୍ଦର ଏକ ଧାରା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଛଅ ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରି - "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା" - ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ରେକର୍ଡକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ; ଦୁର୍ନୀତି, ପରିଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା: ବିବେଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପ୍ରକାଶନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା ଏବଂ ନାଗରିକ ଭୂମି ହରାଇଲେ ।

ଏହି ବିକୃତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଛିଲେ । ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା (Digital Personal Data Protection- DPDP) ଆଇନ ଧାରା 8(1)(j)କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, 81 ଶବ୍ଦକୁ ବିଲୋପ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କେବଳ ଛଅ ଶବ୍ଦକୁ ରଖିଥିଲା ​​ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ସମୟରେ "ବ୍ୟକ୍ତି"କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ​​- ବ୍ୟକ୍ତି, କମ୍ପାନୀ, ସଂଘ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବେ "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ" ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ; ଏହା RTIର ଏକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, DPDP ଆଇନ ₹250 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ RTIକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରେ । ଜଣେ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନୀରବତା ।

ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ 2026 ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, RTI ଅଧୀନରେ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି । ଏହା ଯାହା ବାଦ୍ ଦିଏ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: RTIର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା, ଏବଂ ଭାରତ କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । RTI ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅଡିଟର ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିଛି । RTI ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ବିପରୀତରେ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ।

ସେତେବେଳେ ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୋପନୀୟତାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥିଲା । ତଥାପି ରାୟ ନିଜେ ରେକର୍ଡ କରେ ଯେ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ବିଧାନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ରବିଜ୍ଞାନର ଗୋପନୀୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା - ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରମର ସୃଜନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ।

RTI ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ସୃଜନଶୀଳତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ରହିଛି : ନାଗରିକଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଧିକାରର ନିରନ୍ତର କ୍ଷୟ । ଗୋପନୀୟତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ-ମୁକ୍ତ ନୈତିକ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଗଠନ, ଯାହା ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ସମୟରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୋପନୀୟତା ଢାଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା । ଗୋପନୀୟତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଦ୍ରା ।

ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । RTI ଚୁପଚାପ୍ RDI - ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ଖୋଲା ସେନ୍ସରସିପ୍ ପରି ନୁହେଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କମ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ । ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱଚିତ୍ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫମ୍ପା କରିଦିଆଯାଏ ।

1950 ମସିହାରୁ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅଧିକାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି - ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ଏପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।

ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପନୀୟତା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କେବଳ ନାମରେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବ- ଏହାର ଆତ୍ମା ​​ଚୁପଚାପ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ ।

(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)

