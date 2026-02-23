OPINION: ସୂଚନା ଅଧିକାରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର । RTI ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ଚୁପଚାପ୍ RDI - ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି ।
ଆଲେଖ୍ୟ- ଶୈଳେଶ ଗାନ୍ଧି
ଭାରତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଗତ ଉଦାରତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ. କେ. ମାଥ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ "ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର" ଅଛି । ଏହି ଅଧିକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଧାରା 19(1)(a)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସଂସଦ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, 2005 ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୂପ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୋଟିଂରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଦଶଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା - ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ସତର୍କତା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା କେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ।
ଗୋପନୀୟତାକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇନଥିଲା । ଧାରା 8(1)(j) ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା, କିମ୍ବା ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ଗୋପନୀୟତାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ - ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରକାଶନକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ । ସଂସଦ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସନ୍ନିବେଶିତ କଲା: ସଂସଦ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କୌଣସି ନାଗରିକକୁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସେହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗିରିଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 87 ଶବ୍ଦର ଏକ ଧାରା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଛଅ ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରି - "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା" - ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ରେକର୍ଡକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ; ଦୁର୍ନୀତି, ପରିଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା: ବିବେଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପ୍ରକାଶନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା ଏବଂ ନାଗରିକ ଭୂମି ହରାଇଲେ ।
ଏହି ବିକୃତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଛିଲେ । ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା (Digital Personal Data Protection- DPDP) ଆଇନ ଧାରା 8(1)(j)କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, 81 ଶବ୍ଦକୁ ବିଲୋପ କରିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଛଅ ଶବ୍ଦକୁ ରଖିଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ସମୟରେ "ବ୍ୟକ୍ତି"କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ- ବ୍ୟକ୍ତି, କମ୍ପାନୀ, ସଂଘ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବେ "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ" ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ; ଏହା RTIର ଏକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, DPDP ଆଇନ ₹250 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ RTIକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରେ । ଜଣେ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନୀରବତା ।
ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ 2026 ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, RTI ଅଧୀନରେ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି । ଏହା ଯାହା ବାଦ୍ ଦିଏ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: RTIର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା, ଏବଂ ଭାରତ କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । RTI ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅଡିଟର ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିଛି । RTI ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ବିପରୀତରେ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ।
ସେତେବେଳେ ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୋପନୀୟତାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥିଲା । ତଥାପି ରାୟ ନିଜେ ରେକର୍ଡ କରେ ଯେ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ବିଧାନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ରବିଜ୍ଞାନର ଗୋପନୀୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା - ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରମର ସୃଜନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ।
RTI ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ସୃଜନଶୀଳତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ରହିଛି : ନାଗରିକଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଧିକାରର ନିରନ୍ତର କ୍ଷୟ । ଗୋପନୀୟତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ-ମୁକ୍ତ ନୈତିକ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଗଠନ, ଯାହା ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ସମୟରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୋପନୀୟତା ଢାଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା । ଗୋପନୀୟତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଦ୍ରା ।
ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । RTI ଚୁପଚାପ୍ RDI - ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ଖୋଲା ସେନ୍ସରସିପ୍ ପରି ନୁହେଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କମ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ । ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱଚିତ୍ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫମ୍ପା କରିଦିଆଯାଏ ।
1950 ମସିହାରୁ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅଧିକାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି - ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ଏପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।
ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପନୀୟତା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କେବଳ ନାମରେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବ- ଏହାର ଆତ୍ମା ଚୁପଚାପ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ ।
