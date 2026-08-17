OPINION: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଗତ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ... ଗୋଷ୍ଠୀନିରପେକ୍ଷ ନୀତିରୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କମ। ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ। ସଞ୍ଜୟ ପୁଲିପକାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 17, 2026 at 8:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଗତ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦେଶ କେବଳ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଭାରତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମିଆଁମାର ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଭାରତ ଏକତାବଦ୍ଧ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା ପଛରେ ଅନେକ ଦେଶୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ସୁଗମ କରିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ନହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି।
ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ବିରତ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତ ଏକ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଭାରତ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏପରି ଆଶା ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ରଖିଥିଲେ।
ଭାରତର ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଓ ସୋଭିଏତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବା କିମ୍ବା ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିକଳ୍ପ। ବଡ଼ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଚାପରେ ନଇଁ ଭାରତ ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତି କେବଳ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା; ଏହା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିଣାମ ଥିଲା।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଉପନିବେଶବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପଛୁଆ ଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତକୁ ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓ ଦୁର୍ଗାପୁର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା।
ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ଅନେକ IIT ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। IIT ମାଦ୍ରାସ ଓ IIT କାନପୁର ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ IIT ବମ୍ବେ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତି ଏପରି ବିବିଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହଭାଗିତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କେବଳ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘରୁ ନୁହେଁ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିଥିଲା।
ତେବେ ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା କେବେହେଲେ ସହଜ ନଥିଲା, ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ। ଏହା ସହିତ ଚୀନ୍ର ଭାରତ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ଥିଲା, ଯାହା ୧୯୬୨ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ସହଯୋଗ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଦୁଇ-ମୁଖୀ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରି ୧୯୭୧ ସୁଦ୍ଧା ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘକୁ ନେଇ ସମାନ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ବଦଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆହ୍ୱାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ସହ ଭାରତ-ସୋଭିଏତ୍ ଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।
କିଛି ମହଲରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିବା ନେଇ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତ-ସୋଭିଏତ୍ ଚୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସର ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଭାରତ କେବେ ବି ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସୋଭିଏତ୍ ସାମରିକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସୋଭିଏତ୍ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭାରତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା।
୧୯୮୯ରେ ବର୍ଲିନ୍ ପ୍ରାଚୀରର ପତନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୯୯୧ରେ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର ବିଘଟନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଚାରଧାରାଭିତ୍ତିକ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ପରେ ଭାରତର ନୀତି ଅଣ-ମେଣ୍ଟରୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା।
- ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଣ-ମେଣ୍ଟ ନୀତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ନୀତି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
ନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମଦୂରତାରୁ ସମୀପତା ଆଡ଼କୁ ବଦଳିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଗଭୀର କରିନାହିଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିଛି। ଚୀନ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ବିରତ ରହିଛି।
ଭାରତ କ୍ୱାଡ୍; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମଞ୍ଚ—ରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ BRICS—ବ୍ରାଜିଲ୍, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା—ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତର ଜାପାନ, ୟୁରୋପ, ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଭାଗିତା ରହିଛି।
- ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ନୂଆ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି
ତେବେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆକାର ନେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ତୁର୍କୀ ମକ୍କା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି (Makkah Joint Defence Agreement) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମକ୍କା ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଇସଲାମାବାଦ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଭାରତ ସାମରିକ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ୨୦୧୬ର ଉରି ଆକ୍ରମଣ, ୨୦୧୯ର ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର୍ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମିଲ।
ତିନି ଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପରେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ, ତେବେ ତୁର୍କୀ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଏହାକୁ ମକ୍କା ଘୋଷଣାର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜବାବ ଦେବେ କି ?
ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତୁର୍କୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ସାଉଦି ଆରବର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଇରାନ୍କୁ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ସାମରିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଭୟ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।
ଏହି ବିବିଧ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏକାଠି କରି ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଜଟିଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମକ୍କା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାନ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ଇରାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବର ସାମରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିନଥିଲା।
ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ନିଜ ପଶ୍ଚିମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଭାରତର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ। ଓମାନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ବାହାରିନ୍, କୁଏତ୍, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ବିବିଧତା ଓ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ଗଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର କେବଳ କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବାଛିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ନୀତି ଜାରି ରଖି ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଭାରତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
(Disclaimer: ସଞ୍ଜୟ ପୁଲିପାକା ପୋଲିସିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲିସି ଗ୍ରୁପ, ନେହେରୁ ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଫେଲୋ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲେସନ୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)