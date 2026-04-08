ତମ୍ବାରୁ ଫାଇବର..ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ
Published : April 8, 2026 at 2:10 PM IST
ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ତମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏକ ସାଂରଚନିକ ତମ୍ବା ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, EV ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ତମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ତମ୍ବା ଖନନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାର ଦାମ ମହଙ୍ଗା ତଥା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିିଳିବା ସମୟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ । 2030 ସୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ କେବଳ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ 80% ପୂରଣ କରିପାରେ।
ସେହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଯଥା ଭାରତ (ଜାତୀୟ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଶନ 2.0), ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (BEAD କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ), କାନାଡା (ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠି), ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (NBN ଅପଗ୍ରେଡ୍ସ) ଏବଂ ୟୁରୋପ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇବରରେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। AT&T, BT ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଅପରେଟରମାନେ ତମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅବସର ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିିଛି । ପୁରୁଣା ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଭାରତର BSNL ଏବଂ MTNL ଭଳି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତମ୍ବା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ତମ୍ବା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ଟେଲିକମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁନା, ରୂପା, କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରହିଛି।
ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ରିସାଇକ୍ଲିଂ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ତମ୍ବା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଫାଇବର ବିସ୍ତାରକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତ ପାଇଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା
ସେବା ଯୋଗାଉ ଥିବା ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ତମ୍ବା ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଖଣି ତୁଳନାରେ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବକୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଚଳ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ତୁରନ୍ତ ମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରିସାଇକ୍ଲି ହୋଇଥିବା ତମ୍ବା ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରାୟ £105 ନିୟୁତ ଆୟ କରିଥିଲା। ଏହା ତାର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଫାଇବର ଲିଗାସି ନେଟୱାର୍କକୁ ବଦଳାଇବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 8,00,000 ଟନ୍ ତମ୍ବା ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ପୁନଃଚକ୍ରଣ-ଚାଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଫାଇବର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ବି ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି କାମ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତମ୍ବା ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଫାଇବର ରୋଲଆଉଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ, ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ନେଟୱାର୍କରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ
ଭାରତ ଏହାର ବିସ୍ତାରିତ ଧାତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଟେଲିକମ୍ ତମ୍ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ହିଣ୍ଡାଲ୍କୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟେଲିକମ୍ ସ୍କ୍ରାପର ଦକ୍ଷ ଘରୋଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି।
ଭାରତର ସ୍ଥିର-ଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କପର ଲୋକାଲ ଲୁପ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 45 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଲାଇନ ମୁଖ୍ୟତଃ 1985 ରୁ 2010 ମଧ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ BSNL ଏବଂ MTNL ର ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ 20-35 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତମ୍ବା ଲୁପ୍ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯାହା ବ଼଼ଡ ଅଂଶ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗି ପାରୁନି।
କାରଣ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି । ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ତମ୍ବା ରିସାଇକ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍କ୍ରାପ୍ ପୁନଃବିକ୍ରି ବ୍ୟତୀତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ଫାଇବର ରୋଲଆଉଟ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରି ବେଶ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଶିଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଇଛି ଯେ, କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 3,50,000 ଫୁଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତମ୍ବାରୁ 1 ନିୟୁତ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତମ୍ବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏକ ରଣନୈତିକ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଭାରତରେ ଫାଇବର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଭୂମିକା
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତମ୍ବାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଖଣିରୁ ତମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ଏହାର ଗତି ସହ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ନେଟୱାର୍କରେ ଲାଗିଥିବା ତମ୍ବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ । ସଫଳ ତମ୍ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଇନଭେଣ୍ଟରୀ, ସଠିକ୍ କେବୁଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ (ଭୂତଳ ଏବଂ ଆକାଶପଥ), ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ କରିବାପ ଯୋଜନା, ଦୃଢ଼ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଫାଇବର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭେ, ରୁଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଲଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ (FTTx, HFC) ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ GIS/CAD ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀର ବିଲ୍, ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ, କ୍ଷମତା ପୂର୍ବାନୁମାନ, EPC ସମନ୍ୱୟ, ଅନୁମତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା, ମାନକ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ମୂଲ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ମାପଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାମରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି - ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାର, ନେଟୱାର୍କ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ।
