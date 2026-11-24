OPINION: ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଡାଟା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ! ଭବିଷ୍ୟତର ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
AI, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର;ଶତ୍ରୁକୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଡାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ
By DR Ravella Bhanu Krishna Kiran
Published : November 24, 2026 at 2:10 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ: ଡକ୍ଟର ରାଭେଲା ଭାନୁ କୃଷ୍ଣ କିରଣ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଦଳରେ ଏବେ ଆଲଗୋରିଦମ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡାଟା ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡାଟା ୱାରଫେୟାର ବା ତଥ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ କୌଶଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଚୋରି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଥ୍ୟରେ ହେରଫେର କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଅପରେସନ୍ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ସାମରିକ ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ ଡାଟା ୱାରଫେୟାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସହ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ।
ଦୁଇଟି ସୀମାରେ ଏକକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଜଟିଳ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତକୁ ସୂଚନାକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏଭଳି ରଣନୀତି ଚୀନ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମରିକ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ସନ୍ ତ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ସାକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୌଶଳ।”
ଏଥିପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା, ଡାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଡାଟା ନେଟୱର୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଥ୍ୟରେ ହେରଫେର ଓ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ।
- ରଣନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡାଟା
ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଡାଟା ୱାରଫେୟାରର ସାମରିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
୨୦୨୦ରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଚୀନ୍ର RedEcho ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଘଟଣା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲା।
୨୦୨୬ରେ ଏଫ୍ବିଆଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ଇରାନ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ତାଇୱାନ୍ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଡାଟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏବେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ଡାଟା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।
- ସାଇବର ଗୁପ୍ତଚରବୃତ୍ତି, ସାଇବର ଅପରେସନ୍ ଓ ଡାଟା ହେରଫେରର ମୁକାବିଲା
ସାଇବର ଗୁପ୍ତଚରବୃତ୍ତି, ସାଇବର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟରେ ହେରଫେର ଭଳି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (CERT-In) ସାଇବର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ସାଇବର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (NCCC) ସାଇବର ବିପଦ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ସହାୟତା କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର (NCIIPC) ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ସାଇବର ମଲ୍ଟି-ଏଜେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର (CyMAC) ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଏବଂ ସାଇବର ଗୁପ୍ତଚରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ସହାୟତା କରୁଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ରାନସମୱେୟାର୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ (DDoS) ଆକ୍ରମଣ, ମାଲୱେୟାର୍, ୱେବସାଇଟ୍ ବିକୃତିକରଣ ଏବଂ ଡାଟା ଚୋରି ଭଳି ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ୨୦୨୫ରେ ଏଭଳି ୨୯,୪୪,୨୪୮ଟି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ‘ଜଏଣ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଫର୍ ସାଇବରସ୍ପେସ୍ ଅପରେସନ୍ସ’ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ସାଇବର କ୍ଷମତାର ସମନ୍ୱୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ‘ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା’ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି।
ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା, ଏଆଇ ଆଧାରିତ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି।
୨୦୨୬ରେ CERT-In ‘ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ ଏଆଇ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସାଇବର୍ ରିସ୍କସ୍’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କିପରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିପାରିବ, ଫିସିଂ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ସେନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ CERT-In ‘ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଆଇ-ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଭଲନରାବିଲିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍’ ଜାରି କରିଥିଲା।
ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଏଆଇ ଓ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, C4ISR ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁମୁଖୀ ଅପରେସନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା।
୨୦୨୬ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (Defence Information Technology Consultative Committee) ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏଆଇ/ଏମ୍ଏଲ୍ ପ୍ରୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ, ଡାଟାବେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (IoT), ୫ଜି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭଳି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦ ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
‘ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ଭିଜନ୍ ୨୦୪୭’ରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏଆଇ, ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନବବିହୀନ ଆକାଶଯାନ (UAV) ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରେ। ଏହି ବିପଦକୁ ଆକଳନ କରି ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ ୬,୦୦୩.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ ଭାରତର ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମିଶନ୍’ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ (QKD) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିପଦରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଭାରତ ଏକ ‘କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍-ସେଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି’ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବାଧା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, CERT-In ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଟ୍ସ ପିଲାନି (BITS Pilani) ସହ ଭାଗିଦାରୀ କରିଛି। ସେହିପରି ‘ଭାରତ NCX’ ଜରିଆରେ ବାସ୍ତବ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (NFSU) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଭଳି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହା ସହିତ CERT-In ବିଦେଶୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି (CISA), ଜାପାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍/କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (JPCERT/CC), ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଣ୍ଟର (ACSC) ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (SingCERT) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ସହଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା, ସାଇବର ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ।
CERT-In ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ‘ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେସପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ସ’ (FIRST)ରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୀମାପାର ସାଇବର ବିପଦର ମୁକାବିଲାରେ ସହଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ଏଆଇ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍-ସୁରକ୍ଷିତ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ।
- ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା
୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଡାଟା ୱାରଫେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ, ଇସ୍ରାଏଲ୍, ବ୍ରିଟେନ୍, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ରୁଷ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
ବ୍ରିଟେନ୍ର ‘ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ୍ ସ୍ୱାର୍ମସ୍’ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍ର ‘SAPIENT’ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସେନ୍ସର୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଅପରେଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ର Habsora, Lavender, Pegasus, Stuxnet ଏବଂ Where's Daddy ଭଳି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅପରେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୂଚନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ର Lavender ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ର SAPIENT ସହ ତୁଳନା କଲେ ରୁଷ୍ର Orlan-10 ଏବଂ Marker ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ।
ଆମେରିକାର PRISM ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ, ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କିପରି ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି VENOM (Viper Experimentation and Next-generation Operations Model) ଏବଂ AI Forge। ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଡାଟା ୱାରଫେୟାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଆଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ୍ର ‘ଇନ୍ଫର୍ମେସନାଇଜେସନ୍’ ଏବଂ ‘ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟାଇଜ୍ଡ ୱାରଫେୟାର’ ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୀନ୍ର ମଲ୍ଟି-ଡୋମେନ୍ ପ୍ରିସିଜନ୍ ୱାରଫେୟାର (MDPW) ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଡାଟା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (AI-DSS) ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସାମରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର Korean Air Aerospace Division ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ KUS-FS ମାନବବିହୀନ ଆକାଶଯାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷମତା ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଏକ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ କିପରି ଏଆଇ, C4ISR ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବ। ଏଭଳି ସାଇବର କ୍ଷମତା ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ।
- ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଡାଟା ୱାରଫେୟାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଆପଣାଇବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିକୁ ନିଜ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସିଟି ଭାରତର ରଣନୈତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରର ସୁଯୋଗ ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ, DRDO ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ।
୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା, ହିମାଳୟ ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଟା-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ସାମରିକ ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଡ୍ରୋନ୍, ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ସେନ୍ସର୍ର ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣ ପାଲଟିବ।
ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାଥ୍ୟୁ ମୋଏଲରିଂ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ମିଚେଲ୍ ଏବଂ ଟେଲର୍ ମିଚେଲ୍ଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣାକୁ ଭାରତ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ‘ଡାଟା ୱାରଫେୟାର ରେଜିମେଣ୍ଟ’।
୨୦୪୦ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଏଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହିପରି ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ପରିବେଶରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଏଆଇ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... OPINION : ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବ କ୍ୱାଡ୍, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)