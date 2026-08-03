ETV Bharat / opinion

OPINION: କେଉଁ କେଉଁ କାରକ; ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?

ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧୁର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, କୃଷି ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଡକ୍ଟର ୟାଲାମାଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFAL
Etv Bhପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିମଲାରେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା(ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ 31, 2026)arat (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା (Indian Summer Monsoon / Southwest Monsoon) ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFALL
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧୁର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, କୃଷି ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। (WMO)
  • ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାରକ

ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନ, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ଅନେକ ବୃହତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ମିଳିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲେ

  1. ଲଘୁଚାପ (Depression)
  2. ଏଲ୍ ନିନୋ–ସାଉଦର୍ନ ଅସିଲେସନ୍ (ENSO)
  3. ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ (IOD)
  4. ପାସିଫିକ୍ ଡିକେଡାଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ (PDO)
  5. ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମଲ୍ଟିଡିକେଡାଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ (AMO)

ଏହି ସମସ୍ତ କାରକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି।

୧. ଲଘୁଚାପ (Depression)

ଲଘୁଚାପ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିପାଖ ଅପେକ୍ଷା ବାୟୁଚାପ କମ୍ ଥାଏ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଭାରତୀୟ ଭୂଭାଗ ସମୁଦ୍ର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରୁ ବୃହତ୍ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାଭରା ପବନ ଭୂଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଘଟାଏ।

ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ଲଘୁଚାପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଲଘୁଚାପ ସାଧାରଣତଃ ୩ରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ।

ଏହି ଲଘୁଚାପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ମୋଟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫସଲ, ପଶୁସମ୍ପଦ ଓ ମାନବଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଷା ଯୋଗାଇ ଉପକୃତ କରେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFALL
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧୁର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, କୃଷି ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। (WMO)
  • ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ (Monsoon Trough)

ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଭୂଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘାକାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପର ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

୨. ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ (IOD)

IOD କୁ ପ୍ରାୟତଃ "Indian Nino" ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗରର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୂଚାଏ। Positive IOD ସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଧିକ ଉଷ୍ଣ ରହେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ ଭଲ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ସହାୟତା କରେ।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁମାତ୍ରା–ଜାଭା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ରହେ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକ ରହେ। ଅତ୍ୟଧିକ Positive IOD ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଶୀତଳତା ଭୂମଧ୍ୟରେଖା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFALL
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧୁର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, କୃଷି ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। (WMO)

୩. ENSO (El Nino–Southern Oscillation)

ENSO ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ଚକ୍ର, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଏହାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି

  1. ଏଲ୍ ନିନୋ (ଉଷ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
  2. ଲା ନିନା (ଶୀତଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
  3. ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ଏହି ଚକ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ୨ରୁ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ।

  • ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ
  1. ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ–ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ।
  2. ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା
  3. ଭାରତରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କମିଯାଏ
  4. ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା
  5. ମରୁଡ଼ି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, ଜଳ ସଂକଟ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ତର କମିଯାଏ।

ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ।

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFAL
ସିମଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଏକ ରିଟେନମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଉଛନ୍ତି(ବୁଧବାର, ଜୁଲାଇ ୨୯) (IANS)
  • ଲା ନିନାର ପ୍ରଭାବ
  1. ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି
  2. ଆମେରିକାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତି
  • ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ଏହି ସମୟରେ ଏଲ୍ ନିନୋ କିମ୍ବା ଲା ନିନା ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ରହେ। ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ENSO ର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।

୪. ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମଲ୍ଟିଡିକେଡାଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ (AMO)

  • AMO ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସ୍ଥାନିକ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ
  • ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା (NA SST) ଭାରତରେ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମରୁଡ଼ି ସହ ସଂପୃକ୍ତ
  • ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ENSO ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳକ

୫. ପାସିଫିକ୍ ଡିକେଡାଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ (PDO)

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFAL
ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି(୨୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) (IANS)

Positive PDO ସହ ଲା ନିନା ଥିଲେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ–ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧% ରୁ ୧୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି Positive PDO ସହ ଏଲ୍ ନିନୋ ଥିଲେ ପାହାଡ଼ିଆ, ଉତ୍ତର–ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ–ମଧ୍ୟ ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

  • ବିଭିନ୍ନ କାରକଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ

ENSO, AMO, PDO ଓ IOD ପରି କାରକମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘଟିଥାଏ।

୧. Atmospheric Bridge – ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସଂଯୋଗ, ଯାହା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।

୨. Oceanic Bridge – ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ, ଯାହା କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ENSO ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ AMO ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଉଭୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

  • PDO ର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
  • IOD ଓ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଳକ ଭାବେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ।
  • ENSO ଓ AMO ହିଁ ଋତୁକାଳୀନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଦୁଇଟି ସର୍ବପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ।
  • ଅଣ-ENSO ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମରୁଡ଼ି ପଛରେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧିରେ ENSO–ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ENSO ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଚାଳକ ରହିଛି।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ମୋଟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା (He et al., 2025)।

INDIAN SUMMER MONSOON RAINFAL
ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଛତା ଧରି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି(ଶୁକ୍ରବାର, ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) (IANS)
  • ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ ନିନୋ ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର NOAA ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଋତୁକାଳୀନ ମଡେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ନିନୋ ତାପମାତ୍ରା ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରାୟ ୩.୬୦° ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ୨୦୧୫–୧୬ର ୨.୭୫° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।

୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମଡେଲ୍ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ରେକର୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି।

  • IMD ର ସଦ୍ୟତମ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ସଦ୍ୟତମ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ Indian Ocean Dipole (IOD) ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ନିନୋର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ବର୍ଷା Long Period Average (LPA) ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗତ ୧୨୬ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ୍ ଥିଲା।

ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେବା ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଲାଇରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣଠାରୁ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଖସି ଆସି ୩ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

(DISCLAIMER : ଡ଼. ୟାଲାମଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡୀ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶୁଷ୍କଭୂମି କୃଷି) ANGR Agricultural University, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

SOUTHWEST MONSOON INDIA
EL NINO AND INDIAN MONSOON
INDIAN MONSOON VARIABILITY
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା
INDIAN SUMMER MONSOON RAINFALL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.