ଆମେରିକା-ସାଉଦି ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା; ଐତିହାସିକ କହିଲା ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ
ଆମେରିକା-ସାଉଦି ଆରବ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂର୍ବରୁ କୂଟନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।
Published : August 16, 2026 at 6:01 AM IST
ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ସଚିବ କ୍ରିସ୍ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଦି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବଦୁଲାଜିଜ୍ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ୩୦ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ଯାହା ୧୨୩ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ୯୦-ଦିନର ସମୀକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଅଛି । ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ।
ଚୁକ୍ତିର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲେଖି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ ଆବ୍ରାହାମ ଆକର୍ଡ (ଚୁକ୍ତିନାମା)ରେ ଯୋଗଦେବା ସଦୃଶ ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା ।
ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଲେଖା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଘରୋଇ ସମୃଦ୍ଧିର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା । ଏହା ସେନେଟର ଏଡ୍ ମାର୍କିଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ନାମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅପ୍ରସାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ହେନରୀ ସୋକୋଲସ୍କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏବେ UAE, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବ ।
ତା’ପରେ ଓଲଟା ହେଲା । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣୀକରଣ ସର୍ତ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନକହି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାଧାରଣୀକରଣକୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଠିନ କରିଥିଲେ ।
ସାଉଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଖାରଜ କରି, ଟ୍ରମ୍ପ ରିୟାଦ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ସୌଦାଗାର ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସମୃଦ୍ଧି ଅଧିକାର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନ୍ୟତା ବିନିମୟଯୋଗ୍ୟ ସୌଦାଗାର ଚିପ୍ସ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି।
ଏହି ସଂଯୋଗର ଏକ ଇତିହାସ ଅଛି । ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସାଉଦି ପରମାଣୁ ସହଯୋଗକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଯେଡିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପସାଗରୀୟ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 2025 ରେ ଏକ ରିହାତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 22 ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ତିନି ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଯାହା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସାଉଦି ସ୍ଥିତି।
ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପଥ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ କେବଳ କଠିନ ହୋଇଛି। ଘରେ ସାଉଦି ବୈଧତା, ଇସଲାମିକ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ମସଜିଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଜା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରିୟାଦ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ସେହି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅଟକାଇଥାଏ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମାନଦଣ୍ଡର ଅବକ୍ଷୟ ରିୟାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଗ୍ୟଓଙ୍ଗଜୁରେ ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ, ୱାଶିଂଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ROK ରେ ବେସାମରିକ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ସେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସିଓଲକୁ ଅପ୍ରସାର ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେତେବେଳେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଓଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ରେଖା ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଠ ମାସ ପରେ, ଠିକ୍ ତାହା ଘଟିଛି। କ୍ରମ କେବଳ ଉଭୟ ମାମଲା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସାଧାରଣ ନିୟମର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେସ୍-ଟୁ-କେସ୍ ସଉଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଚଳିତ ତାହା ଉପରେ ଏସିଆର ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗଲ୍ଫ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନ ଚକ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିରତା ଚାରିପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ନିଜର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ଗୃହୀତ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
ଯଦି କୂଟନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଆଧାରରେ ଇନ୍ଧନ-ଚକ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜ ସମନ୍ୱୟ ପୁନଃବିଚାର କରିବାର କାରଣ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଏହିପରି ଏକ କାସଡେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଜୁଲାଇ 22 ରେ ଯାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବହୁତ କମ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଚୁକ୍ତି ଯାହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ତାହା କାରବାର କୂଟନୀତିର ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ତଥ୍ୟ ଅକଥିତ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ବିନା ରିୟାଦ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଥରେ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଉଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଚୁକ୍ତି ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ୱାଶିଂଟନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହ ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ବିତର୍କ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ।