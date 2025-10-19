ETV Bharat / opinion

Analysis:ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର ! ସରକାର EPFO ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍‌

ପେନସନ ଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ।

File - Beneficiaries during the distribution of Ayushman Bharat cards by the Delhi Government under the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
File - Beneficiaries during the distribution of Ayushman Bharat cards by the Delhi Government under the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 6:58 PM IST

5 Min Read
ଡକ୍ଟର ପିଏସଏମ ରାଓ

1000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍‌! ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଇପିଏଫ ଆଇନ 1952ର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା 1995ରୁ ପେନସନ ନାମକ ଏହି ମାସିକ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରକରନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଔଷଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ତା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ସେମାନେ ଅଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନର ହକଦାର, କେବେଳ ଏହା ନୁହଁ କି ଏହି ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍‌ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ । ନା ସେମାନେ ଏହାର ହକଦାର କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପିଏଫ ଅବଦାନର ଏକ ଅଂଶ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ଅଧିକାର, ଦାନ ନୁହଁ: ଦେଶର ଅନେକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏହା ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର 4ହଜାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ।

Infographics for EPFO article
Infographics for EPFO article (ETV BHARAT)

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପେନସନ ମିଳେ । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପେନସନର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଇ ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ପେନସନ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ପେନସନ ପାଇବା ଇପିଏଫ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର, କେବଳ ଏକ ଦାନ ନୁହେଁ । ଏହି ଦାବି ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବୈଧ ଏବଂ ଯତାର୍ଥ ନୁହଁ ।

ତିନୋଟି କାରଣ: EPF ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 5.39 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର 81 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋନସନଭୋଗୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ଏହି ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହାରିତା ତଥା EPF ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ବିଷୟରେ ସମାନ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ । ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ତିନୋଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ହେଉଛି EPF ପେନସନ ଯୋଜନା ସେଥିର ଅବଦାନ ଓ ସ୍ଥିର ଲାଭ ଉଫରେ ଆଧାରିତ । ଦ୍ବିତୀୟଟି ଶବ୍ଦରେ, ପାଣ୍ଠିରେ କେତେ ଅବଦାନ ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେ ପେନସନ ଦିଆଯିବ ତାହା ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଆପତ୍ତି ।

ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। EPF ଆଇନ 1995 ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32 ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣ୍ଠିର ସମୟ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ । ଯଦ୍ବାରା ଏହା ନିର୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଭବିଷ୍ଯତର ସଂଚୟ ନିରନ୍ତର ପେନସନ ଦେୟ ଦାୟିତ୍ବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ । ଦାବି ହେଉଛି ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ୍ ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା ।

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ: ପେନସନ ଯୋଜନା ଯଦିଓ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତାହା PAYG ପରି ମନେହୁଏ। ଏହା ଅଧିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଯୋଗନା କରନ୍ତି, ଯେତବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି । ଏହି ଚକ୍ର ବିନା କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ଜାରି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ତିନୋଟି ଆଧାରରେ, ନିସପକ୍ସ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ବକୁ ଯୋଡିବା, ସମସ୍ତ EPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମାର ଅଧା ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କେବଳ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।

କଠିନ ତଥ୍ୟ: ଏହି କଠିନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରାଣ୍ଡଲାଜେ ସଂସଦରେ କହିଲେ ଯେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 9,92,689.56 କୋଟି ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନସନ ବହିର୍ବାହ ନଗଣ୍ୟ। ଉଦହାରଣ ସ୍ବରୂପ 2023-24ରେ ପେନସନ ଦେୟ ପରିମାଣ 23,027.93 କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷର ମୋଟ 8,88269.01 କୋଟିର 2.59 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ସମାନ । ମୋଟ ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ, 2023-24ରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ପରିମାଣ ଥିଲା 58,668.73 କୋଟି, ଯାହା ପେନସନ ବହିର୍ବାହର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (81ଲକ୍ଷ) ଯୋଜନାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ (53.9 କୋଟି) ପ୍ରାୟ 15% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହା ପେନସନ ଦେୟର ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥନୀତିରରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରମଶକ୍ତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

କୌଣସି ବର୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ ପେନସନ ବ୍ୟୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଗତବର୍ଷ ପେନସନ ଜମା 71,780.41 କୋଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପେନସନ ଦେୟ 23,410.10 କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଅତିରିକ୍ତ 48,370.24 କୋଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଆକ୍ଚୁରିଆଲ ନିଅଣ୍ଟ କେଉଁଠି? PAYG କାହିଁକି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅବ୍ଯବହାରିକତାର ସଙ୍କେତ କେଉଁଠି ? ଯିଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡିକ କେବେ ଘଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କାଳ୍ପନିତ ପରିସ୍ଥିତି, ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ।

ଇପିଏଫ ପେନ,ନଭଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍‌ ପରିମାଣର ରାଶି ସ୍ଥିର କରିବା କଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରୀ ନୁହଁ? ଭିତ୍ତିହୀନ ଭୟ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା, ଯେତବେଳେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି?

ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡିବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 81 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 78 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ 5 ହଜାର ମିଳୁଛି । 58 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ହଜାରରୁ କମ୍‌ ମିଳୁଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ 5000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 46,918 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ପେନସନର ପ୍ରଦାନ 14,329 କୋଟିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆହୁରି କମ୍‌ ପରିମାଣ 32,589 କୋଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ ମାସିକ10ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ପାଣ୍ଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ।

ଯଦି ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ସହ ସହମତୀ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ EPFର EPS ଅଧୀନରେ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆବୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପୁନର୍ଗଠନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ।

କମିଶନ ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, 104 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ଜନସଂଖ୍ୟାର 8.6 ପ୍ରତିଶତ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଥିଲେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2025 ସୁଦ୍ଧା 347 ମିଲିୟନ କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର 20.8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସରାକରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯେପରି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ।

ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ: ଦୟାକରି ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେନସନକୁ ଶେଷ ଦରମାର ଅଧା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଇପିଏଫ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରମା ସୀମା ବିନା କଭର କରିବ, କାରଣ ଏହା ଅବଦାନ ମୂଳକ । ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ୍ ସହାୟତାରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ, କ୍ଷମତା ଅଛି । କେବଳ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହା ଶୀଘ୍ର କରିବେ, କାରଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାରତକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି

MINISTRY OF LABOUR
SENIOR CITIZENS
PENSION
EMPLOYMENT PROVIDENT FUND
EPFO

