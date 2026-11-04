ଏଲୁରୁ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିତର୍କ.. କଳ୍ପନା ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ହେବା ଜରୁରୀ
ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଲା ଖଣି ପରି, ଏଥିରେ ଉପର ମାଟି ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ବଡ଼ଖୋଲା ଗର୍ତ୍ତ ଖନନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂତଳ କୋଇଲାକୁ ଦହନଶୀଳ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରି ଉପରଭାଗକୁ ଅଣାଯାଏ।
Published : November 4, 2026 at 8:00 PM IST
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଚିନ୍ତା ବିଶେଷକରି ଭୂତଳ ଜଳ, ଜମି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ (Underground Coal Gasification - UCG) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯାହା ଏହି କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଓ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୋଲା ବିତର୍କ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଖୋଲା ବିତର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁମାନ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାଲାପୁଡ଼ି ଏବଂ ରେଚର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 'ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ' ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ।
ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୂତଳ ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଏବଂ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ, ସେଠାରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ବିପଦ, ଅଯଥା ଭୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ।
ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ବା UCG ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଝାଡଖଣ୍ଡ କାଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଚ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ECL), କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (CIL), ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (CMPDI) ଏବଂ କାନାଡାର 'ଏର୍ଗୋ ଏକ୍ସର୍ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍' (Ergo Exergy Technologies) ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା କୋଇଲାକୁ ଭୂତଳରେ ଗ୍ୟାସିଫାଇ କରିବାର ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଲୁରୁରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକାଶ ସମେତ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
କାଷ୍ଟା ବ୍ଲକ୍: ଭାରତର UCG ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର
ଝାଡଖଣ୍ଡ କାଷ୍ଟାର ୱେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଭାରତର UCG ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି । କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 'ଜାତୀୟ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ମିଶନ' ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି 'କାଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ' ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, CIL R&D ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ (R&D) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୧୦-୧୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତାରିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଏରିଆର ପ୍ରାୟ ୨୫-୩୦ ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି । ଏହା ୨୦୦-୪୫୦ ମିଟର ଗଭୀର, ଖଣି ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଇଲା ସିମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ ୮୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅଟେ।
ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ମେ ୨୦୨ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ, କୋର୍ ନମୁନାକରଣ ଏବଂ ଜଳଭୂବିଜ୍ଞାନ ମଡେଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଥିରେ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଡ୍ରିଲିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଇପ ବିଛା କାମ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା । କାରଣ ଭାରତୀୟ କୋଇଲା ଖନନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଗୋଣ୍ଡୱାନା କୋଇଲାରେ ସାଧାରଣତଃ ୩୦%-୪୨% ପାଉଁଶ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା G-୮ ରୁ G-୧୧ ଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ କୋର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥର୍ମୋକେମିକାଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମିଥେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ।
ଫୋକସରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ
UCG ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫିନୋଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।
କାଷ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂତଳ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ କ୍ୟାବିଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପକୁ ଚାରିପାଖର ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ ଚାପ କମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଟେ । ଯାହା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗହ୍ବର ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳଭୂବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଚାପ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
କୋଇଲା ସିମ୍ ଉପରେ ଥିବା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। କାଷ୍ଟାରେ ମୂଳ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଗଭୀର, କମ୍-ପାରଗମ୍ୟତା ଥିବା ବାଲିପଥର ଏବଂ ସେଲ୍ ଗଠନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅଗଭୀର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଜଳଭୌତିକ ସୁରକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ UCG ଡିଜାଇନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂତଳ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ଅନୁମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଜୀବନଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଶ୍ୱ ବିଫଳତା ସହିତ ତୁଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ଏଲୁରୁ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିରୋଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ UCG ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚିନଚିଲାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଏନର୍ଜି ଅପରେସନ୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପରିବେଶଗତ ବିପଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏପରି ତୁଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳବିଶେଷ, କୋଇଲା-ସୀମ୍ ଗଭୀରତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ଚିନଚିଲା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 150 ମିଟରରୁ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ବିପରୀତରେ, ଏଲୁରୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 600 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ 1,000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୂତଳ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏକ ଗଭୀର କୋଇଲା ସିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗଭୀର ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି । ହେଲେ ଏକ ଅଗଭୀର ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଅପରେସନରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।
ତଥାପି, କେବଳ ଗଭୀରତା ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଥିବା ପଥର ଗଠନର ନିରନ୍ତରତା, ପାରଗମ୍ୟତା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଖାରଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଫଳତାକୁ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
କୃଷି ଜମି ଏବଂ ଭୂତଳ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ
ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଲା-କାଷ୍ଟ ଖଣି ପରି, UCG ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ଉପର ମାଟି ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଖୋଲା ଗର୍ତ୍ତ ଖନନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୂତଳ କୋଇଲାକୁ ଦହନଶୀଳ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରେ, ଯାହାକୁ କୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପର ଭାଗକୁ ଅଣାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୋଇଲା ନିଷ୍କାସନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳେ, ଭୂପୃଷ୍ଠର 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ଅବିଚଳିତ ରହିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କୂପ ଚାରିପାଖରେ କୃଷିଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖା ଯାଇ ପାରିବ।
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଲୁରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଡ୍ରିଲିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା, ପାଇପଲାଇନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ।
ଡିପିଆର ଏବଂ ନିୟାମକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ବୁଝିବା
ଆଉ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ବା ଡିପିଆର ଦାବି ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି । ଏଠାରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର-ସ୍ତରର ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଇଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାରାମିଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଭୂତଳ ଗୁମ୍ଫା ଆଚରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିପରି ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେଣୁ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଡିପିଆର ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପାଇଲଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖଣି ଯୋଜନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି-ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ। ଏଲୁରୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ତଥ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 3,500 ରୁ 5,000 ନିର୍ମାଣ-ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ 3,000 ରୁ 5,000 ଦକ୍ଷ ବୈଷୟିକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଏକାଡେମୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୂତଳ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍, ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ₹200 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ 20,000 ରୁ 35,000 ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାର୍ଷିକ ₹15 ରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ଏକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ
ଏଲୁରୁର ଆନୁମାନିକ 3.13 ବିଲିୟନ ଟନ୍ ଗଭୀର କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ମିଥାନଲ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସଫଳ ପାଇଲଟ୍ ବୈଧତା ପରେ ମୂଳ UCG ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ₹2.73 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାୟ ₹5.27 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ₹1.80 ରୁ ₹2.10 ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରୟାଲ୍ଟି ଏବଂ ଖଣି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ ₹65,000 କୋଟିର ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹3.35 ଲକ୍ଷରୁ ₹6.50 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହୁରି ₹8.50 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ପାଇଁ ₹4,000 ରୁ ₹7,750 କୋଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ₹8,000 ରୁ ₹15,000 କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଏଲୁରୁରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ UCG ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କାଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞତା କୋଇଲା ସହିତ ଏବଂ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୂତଳ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କାମ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ ଅପେକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡର ଏଲୁରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
(ଲେଖକ, ଇ. ଭି. ଆର. ରାଜୁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ବଳ, ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଯୁଦ୍ଧର ଜଳବାୟୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା; ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ତୈଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Analysis | ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଇରାନ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?