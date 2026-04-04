ETV Bharat / opinion

OPINION: ବସିବା ଘରଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତକୁ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

ସୌରଶକ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କମ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ପଢନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଶରାଜୁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ...

Representational Image
Representational Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଶରାଜୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଘରର ବସବାସ କୋଠରୀ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍, ପଙ୍ଖା, ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଭଳି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ଘର । ସେହି ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘର LPG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଏହି ଯୁଗରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ବସବାସ କୋଠରୀରୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ।

ଏକ ଇଂରାଜୀ ଏକ କଥା ଅଛି- “A stitch in time saves nine.” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା, ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼, ସମୟସାପେକ୍ଷ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରବାଦ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ । କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚାପ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅର୍ଥନୀତି: LPG ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଶସ୍ତା ?

ଏକ ସାଧାରଣ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹900 ରୁ ₹1,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏନର୍ଜୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ 170 kWh ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଏନର୍ଜୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ₹7 ପ୍ରତି kWh, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକଟପ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ, ଯାହା 85ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଲାଭକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ LPG ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ।

ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, LPG ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ହୋଇପାରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ରଣନୀତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୁଏ ।

ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସୌରୀକରଣ: ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ

ଆନୁମାନିକ 360 ନିୟୁତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 15 ନିୟୁତ ଘରକୁ ସୌରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଆହୁରି ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ । ସୌରଚାଳିତ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଯାହା ଶକ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ୍

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରେସର କୁକର, ଗରମ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ:

  • 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରନ୍ତୁ
  • ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ
  • ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ
  • ଭାରତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି ।

ସର୍ବପରି, 'ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଠାରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ।'

Representational Image
Representational Image (AFP)

ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ଘର

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଏଲପିଜି ଲିକ୍ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ଦୂର କରେ । ଏହା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ତଥାପି, ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ:

  • ଉପଯୁକ୍ତ ତାର ଏବଂ ଆର୍ଥିଂ
  • ପ୍ରମାଣିତ ଉପକରଣ
  • ଲୋଡ୍ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ

ବିଦ୍ୟୁତ ଗୁଣବତ୍ତା: ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଭୋଲଟେଜ୍ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମାଧାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।

ତେଣୁ ଭାରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଏକ ସଂସ୍କାର ଯାହା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ QCI (ଭାରତର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଷଦ) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରିବା । ଏହା ମାନକୀକରଣ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।

ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିଦର୍ଶକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଧୁନିକ, ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଡିଟ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିପାରିବ - ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସେବା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍

ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ (1-3 ବର୍ଷ):

ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଣ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ।

ମଧ୍ୟମକାଳୀନ (3-7 ବର୍ଷ):

ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, QCI-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ।

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ (7-15 ବର୍ଷ):

ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ

ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନରେ ନିହିତ । ଏଲପିଜିରୁ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ରୋଷେଇ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହେବ । ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, "କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଗତକାଲି ଥିଲା; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ।"

ବସିବା କୋଠରୀରୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି... ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ?

(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

ELECTRICITY LIVING ROOM TO KITCHEN
DOMESTIC ENERGY USE IN INDIA
LPG CRISIS IN INDIA
ELECTRIC COOKING INDIA
ELECTRICITY LIVING ROOM TO KITCHEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.