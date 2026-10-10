OPINION: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ: ଏସ୍.ୱାଇ. କୁରୈଶୀ
Published : October 10, 2026 at 5:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ନିୟମିତ ଭାବେ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନାମକୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଜରୁରି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆଉ ଏକ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହେବା କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା, ଉଭୟ ଘଟଣା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ପ୍ରାୟ ୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା କୌଣସି ନୂଆ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଆସିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କଭରେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଭୋଟର ତାଲିକା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ଶହ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଥିବା କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆସୁଛି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଠାତ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ?
ସାଧାରଣତଃ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ ସହ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ଭୋଟର ତାଲିକା କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର କରାଯାଏ। ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଓ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନାମ ହଟାଯାଏ। ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି।
ଏହା କୌଣସି ଅନୌପଚାରିକ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଭୋଟର ତାଲିକା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଆସିଛି।
ଆଇନରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କ୍ଷମତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଶେଷ ନୁହେଁ।
ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହାର ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହଠାତ୍ କ’ଣ ହେଲା? ଯଦି ସେହି ତାଲିକା ଆଧାରରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ତେବେ ହଠାତ୍ ତାହା ଏତେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କିପରି ହୋଇଗଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା?
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସହରୀକରଣ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଘର ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଯୁବକଯୁବତୀ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିରନ୍ତର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
୩୦, ୪୦ କିମ୍ବା ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ପିଢ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ହଠାତ୍ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ—ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଯାଦୁକାଠି ନଥିବ। ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯାଦୁକାଠି ନାହିଁ।
ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଗଭୀର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନକଲି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଠିକଣାରେ ଶହ ଶହ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ଯଦି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତେବେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।
ଏଭଳି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO) ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଆଇନସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ଜରୁରି। କେବଳ ସନ୍ଦେହକୁ ରାୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଘଟଣା ଏବେ ଏହାର ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ, ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ’ଣ ଭୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ-୭ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୩୦ ଜଣ ଭୋଟର ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଫର୍ମ-୭ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୁଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ମକୁ କେବେ ବି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା।
ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମକୁ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ହଟାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଏଥିସହ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୦ର ଧାରା ୩୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ।
ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଲିକାରୁ ନାମ ହଟାଇବାର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭୋଟର ସମୁଦାୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି।
ବିଶେଷ ଗଭୀର ସଂଶୋଧନ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାଗରିକ ଓ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଓଲଟିଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୧୦ କିମ୍ବା ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜେ ଜାରି କରିଥିବା ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର (EPIC) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏମିତି ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି।
ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ, ଯିଏ ୨୦୦୮ରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୯ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୨୦୦୩ର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଥିବା ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜରିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ନାମର ବନାନ ଭୁଲ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ପୁରୁଣା ଭୋଟର ତାଲିକା ମିଳୁନଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି; ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ନୁହେଁ।
ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର।
ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। SIRର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୧୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ଜଟିଳ ଦାବି ଓ ଅପିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ କିରାଣିସ୍ତରୀୟ ସଂଶୋଧନ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜେ ଏବେ SIR ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଲିକାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁନର୍ବାର ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ତୁଳନା କରିବା ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେହି ତାଲିକାକୁ ମୌଳିକ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଫିଙ୍ଗିଦିଆଗଲା କାହିଁକି?
ଏତେ ବଡ଼ ପରିସରର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଟି କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭିତରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିଆଗଲା ?
ସମ୍ବିଧାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛି। ଏହା ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମୂହିକ ଭାବେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ, ଆୟୋଗ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମତି ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତମାନେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିବା ନେଇ ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାମରେ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାଗରିକଙ୍କର ରହିଛି।
କୋଟି କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସୌଜନ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା, ବିବରଣୀ, ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମତଭେଦ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର—ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଆଇନଗତ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲେ, ତାହାକୁ କେବଳ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ନାଗରିକମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। କେତେ ନାମ ହଟାଗଲା, ତାହା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ହଟାଇବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ନିର୍ଭୁଲତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଭାରତକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସଫଳତା ଦେଇଆସିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିଭାଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ଏହାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୨୪, ଏହାର ବିଶାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାର କ୍ଷମତାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଆସେ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷରୁ, ଯାହାକୁ ମାପିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ତାହା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ନଥିଲା। ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭୋଟର ସମୂହର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ନଥିଲା।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଇପାରେ।
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଓ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଉ। ଘରକୁ ଘର ଯାଇ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଅସଙ୍ଗତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନିଆଯାଉ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାହାରି ନାମ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସାମୂହିକ ହେଉ। ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲେ, ତାହାର କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାଦୁକାଠି ନାହିଁ। ରହିଛି କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Explained: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ AI; ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
(DISCLAIMER: ଏସ୍.ୱାଇ. କୁରୈଶୀ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ। ସେ An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଏହି ଲେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat)ର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)