OPINION : ଏଲ୍ ନିନୋ; ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ନିଅଣ୍ଟିଆ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଆଗାମୀ ବିପଦ
କୃଷି ମରୁଡ଼ି, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସହ ୨୦୨୭ର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ। କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓ କୁଣ୍ଡେଟିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 16, 2026 at 8:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ହାରାହାରି ବର୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିଅଣ୍ଟ, ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସମାନତା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସଜନିତ ଚାପର ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଏଲ୍ ନିନୋର ଦ୍ରୁତ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ତେବେ କୃଷକ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏଲ୍ ନିନୋର ତୀବ୍ରତା ନୁହେଁ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ କି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିପାରିବ କି ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ଫସଲ ଚାଷକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇପାରିବ କି, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୧. ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ୧୩% ନିଅଣ୍ଟ, ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ୭୫୯.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ୮୬୮.୬ ମିଲିମିଟର ଥିବାବେଳେ ୧୦୯.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ ସହ ସମାନ।
ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ମାତ୍ର ୭୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଦେଶ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରିତ ଏହି ହାରାହାରି ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
୨. ଏଲ୍ ନିନୋର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ
ଏଲ୍ ନିନୋ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସଞ୍ଚାଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଜଳବାୟୁଗତ ଘଟଣା।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ୱାକର୍ ପରିସଞ୍ଚାଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏଲ୍ ନିନୋ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ସମାଗମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ।
ତେବେ ମୌସୁମୀର ନିମ୍ନଚାପ ବଳୟ, ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବ (IOD) ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ।
ଭାରତ ମହାସାଗରର ସ୍ଥିତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। IODର ଅବସ୍ଥା ଓ ତୀବ୍ରତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏଲ୍ ନିନୋ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିପାରେ କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ। IMDର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ IOD ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଶାସନ (NOAA)ର ଜଳବାୟୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର (CPC) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମଧ୍ୟରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା (SST) ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭୂମଧ୍ୟରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସଞ୍ଚାଳନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ସହ ସମାନ।
ଏଲ୍ ନିନୋ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବାବେଳେ, ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
୩. କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ ନଜର
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICAR) ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ (IARI)ର CREAMS ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହୁମୁଖୀ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ କୃଷି ମରୁଡ଼ି ସୂଚକାଙ୍କ (MHADI) ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ଥିତି ଓ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାଜନିତ ଚାପର ଆକଳନ କରାଯାଏ।
୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ରିପୋର୍ଟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ୧୯.୩୪ ପ୍ରତିଶତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୯ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କୃଷି ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ୫୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ରହିଥିଲା।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହାକୁ ଫସଲ ଅମଳ କ୍ଷତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ୭୪.୧ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମରୁଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ହାର ୪୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୩୮.୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାତ୍ରାର ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶମ, ଅନ୍ନମୟ୍ୟା ଓ ପଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷେତରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଦ୍ୟତନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।
ଚିତ୍ର: ICAR–IARIର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କୃଷି ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁପାତ। ଏହା ଫସଲ କ୍ଷତିର ପ୍ରତିଶତ ନୁହେଁ।
ପାଣିପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ଓ କୃଷି ମରୁଡ଼ି ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷାର ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବାବେଳେ, କୃଷି ମରୁଡ଼ି ମାଟିରେ ଜଳର ଅଭାବ, ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ଥିତି, ଫସଲର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଜଳସେଚନର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କେନାଲ୍ ଜଳସେଚନ ଥିବା ଏକ ଜମି ଶୁଷ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ମାଟି ଥିବା ବର୍ଷାନିର୍ଭରଶୀଳ ଜମିରେ ଫସଲ ଫୁଲ ଧରିବା କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଦାନା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ ଋତୁରେ ମୋଟ କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଷା କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ରମରେ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୪. ଫସଲ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟର ଅର୍ଥ
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ବୁଣାବୁଣି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖରିଫ ଫସଲ ଅଧୀନରେ ୧,୦୮୬.୩୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୫ର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ୧୭.୬୯ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କମ୍ ଥିଲା।
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଧାନ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତେବେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଣାବୁଣି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅମଳ ଉତ୍ପାଦନର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫସଲର ସ୍ଥିତି, ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅମଳ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣି କେବଳ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର କେନାଲ୍ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାୟଲସୀମାର ବର୍ଷାନିର୍ଭରଶୀଳ ଜମିର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକା ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଷ୍କ ପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଫସଲର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ।
ରବି ଫସଲ ବୁଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ମାଟିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ଏବଂ ଚାଷ ଋତୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବଧି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ପରାମର୍ଶରେ IMDର ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ICARର ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଆକଳନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ଲେଖାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ବରଂ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଓ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
୫. ଜଳ ସମ୍ପଦ: ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ
୨୦୨୬ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ମୋଟ ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷାରେ ୧୦୯.୨ ମିଲିମିଟର ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ, ତାହା ବର୍ଷା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି, ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ ରହିଛି, ଜଳର ପ୍ରବାହ, ଜଳ ଉଠାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କୃଷି ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଳବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେକ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ।
ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧୁରିଯିବ ବୋଲି କେବଳ ଦେଶର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଲେଟିନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ ଓ ପେନ୍ନାର ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ପୂର୍ବବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ତାରିଖର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ସହ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କୃଷି ପୋଖରୀ, ଜଳାଶୟ, କେନାଲ୍ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଭୂତଳ ଜଳର ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସାମୟିକ ଭାବେ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜରୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୬. ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆକଳନ: ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶିତ IMDର ଋତୁକାଳୀନ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରବଣତା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ମୋଟ ଆକଳନରେ ସାମିଲ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପାଣିପାଗ ଉପଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ-ପୁଡୁଚେରୀ-କାରାଇକାଲ୍, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ୟାନାମ୍, ରାୟଲସୀମା, କେରଳ-ମାହେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ।
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA)ର ୮୮ରୁ ୧୧୨ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା।
ତେବେ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଉପଖଣ୍ଡର ମିଳିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।
କେତେକ ବର୍ଷରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉପକାରୀ ବର୍ଷାର ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏ ନାହିଁ।
ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ରବି ଫସଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ବଳୟ, ଅବପାତ ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ଫସଲ କ୍ଷତି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବେ, ତାହା କେବଳ ଏଲ୍ ନିନୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
IMDର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ ଆକଳନରେ ଦେଶର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରିର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମାଟି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଷ୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ତିନି ମାସର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବାନୁମାନର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ଓ ସମୟସୀମା ଭିନ୍ନ।
୭. ୨୦୨୭ର ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶିତ NOAA/NCEP CFSv2ର ଋତୁକାଳୀନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଋତୁକାଳୀନ ହାରାହାରି ଆକଳନ। ଏହାକୁ IMDର ଆଧିକାରିକ ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ଆସିବ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ରତା କେତେ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରେ ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଧରଣର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସଞ୍ଚାଳନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା, ମେଘର ଆବରଣ, ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
୮. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ
ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା, ଫସଲ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ଏକାଠି ନେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରରେ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସମୟର ଅବଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଆକଳନକୁ ନିୟମିତ ଅଦ୍ୟତନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା ସହ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରବି ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକସ୍ମିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷ, ସୀମିତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଅଭାବ ଏବଂ କମ୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକାଠି ଦେଖାଦେଉଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳକ, କୃଷି ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା ପରେ IMDର ନୂତନ ଋତୁକାଳୀନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସବୁଠାରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରୁଡ଼ି ଓ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ବରଂ ୨୦୨୬ରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ନିଅଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଜଳୀୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଷ୍ଣ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଓ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଲେଖାରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଓ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇନାହିଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରୋଜଗାରରୁ ସମାଜସେବା: ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ସୋରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’
(DISCLAIMER: କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓ କୁଣ୍ଡେଟି, ବରିଷ୍ଠ ଜଳବାୟୁ ବିଶ୍ଳେଷକ, ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଆବୁ ଧାବି, ଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)