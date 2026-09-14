ଜର୍ମାନୀରେ କଠୋର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜର୍ମାନରେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଫାର ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟି' । ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୟୁରୋପର ଉଗ୍ରବାଦୀ ଅତୀତର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ।
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 7:46 PM IST
ଜର୍ମାନୀର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଧାରା 20 ଶତାବ୍ଦୀର ୟୁରୋପକୁ ମନେପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା । ହିଟଲରଙ୍କ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜିନ୍ ଜାଉରେସ୍ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା ।
ଐତିହାସିକ ଏରିକ୍ ହବସବମ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ' ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି: ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର । ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇହୁଦୀ-ବିରୋଧୀ ଭାବନା ନିଆଁ ଭଳି ନିରବରେ କିନ୍ତୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଇହୁଦୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ରହିଥିବା ସେହି ଇହୁଦୀ-ବିରୋଧୀ ଧାରଣାକୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଂଶରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ନାଜି ଜର୍ମାନୀର ଯୁଗ, ଫାସିବାଦ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ମନେହୁଏ ଯେ ଇତିହାସ ଆହୁରି କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଫେରି ଆସୁଛି । ଉଗ୍ରବାଦର ମଶାଲ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି, ମୌଳିକତାର ଧୂଆଁ ପୁଣି ଉଠିଛି, ଏବଂ ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପାର୍ଶ୍ଵ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜିକୁ ଏକପାଖ କରି, ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାନ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଫାସିବାଦ କିମ୍ବା ନାଜିବାଦ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ନିଜକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ପାନିସ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭକ୍ସ ନିଜକୁ ଫାସିବାଦ ବିରୋଧୀ, ନାଜିବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ।
ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ବ୍ୟାପକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୋମୁହାଁପଣ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦାବି ଫମ୍ପା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାବି ପରି, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଲିବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଗାଜାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦାବି, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଏବେ ବି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବୋମାର ଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଇରାନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ISIS ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଜନନ ଭୂମି କରିଦେଇଥିଲା।
20 ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ କି ନାହିଁ ତାହା ବିତର୍କଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିହେବ ଯେ କିଛି ଆଚରଣ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଆଉ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସହାୟତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇତିହାସର ସଠିକ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସହାୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ।
ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜନମତ ବିଭାଜିତ, ତାହା ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୀରବ ରହିବା ଅପରାଧରେ ସହଭାଗୀତା ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ କାହାଣୀ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଥାନ୍ତି ।
ହିଟଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବମାନନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅତି କମରେ କିଛି ସହମତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଭାଜନ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ।
ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳ "ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ ଜର୍ମାନୀ" (AfD) ସାକ୍ସନି-ଆନହାଲ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା 2002 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର-ଡାହାଣ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
AfD ହେଉଛି ଏକ ଦଳ ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଦଳକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଦଳଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଏକ ତୀବ୍ର ଘୃଣା ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଯେପରି ନାଜିମାନେ ଇହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ସହରରେ AfD ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। AfD ସାକ୍ସନି-ଆନହାଲ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାଠାରୁ ତିନୋଟି ଆସନ କମ୍। ଏହାର ଜବାବରେ, AfD ସମର୍ଥକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି-ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ୟୁରୋପରେ ନୂତନ କ୍ରମ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ପରି ସମାନ ରୂପ ନେଉଛି; କେବଳ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ନାଜିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ଇହୂଦୀମାନେ ଏବେ ଗାଜାବାସୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଶ ଅଛି।
ନାଜିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରି, ସେମାନେ ନିଜେ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଫ୍ରାଣ୍ଟଜ୍ ଫାନନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ "ଦି ରେଚେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ" କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ ଯେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତମାନେ ନିଜେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି।
ଆଜି, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଇହୂଦୀଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଜିୟୋନିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି; ହୋଲୋକାଷ୍ଟର ସ୍ମୃତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି, ଅଧିକାଂଶ ବିବାଦ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେତେବେଳେ ଇହୂଦୀମାନେ ବାସହୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଯୁଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ଅଛି, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଦମନକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନେକ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଲୋଚନା ସହିତ ଦେଖନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ନୁହେଁ; ଉଗ୍ରବାଦ ଏକ ଗୃହୀତ ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିମ୍ବା ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆଉ ନିଷେଧ ନୁହେଁ । ଲୋକମାନେ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ବିଭାଜନ ରେଖା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇଛି । AfD ପରି ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧୀ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧୀ ହେଉ ।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ଜର୍ମାନୀରେ ସରକାରୀ ଭାଷା ହୋଇଯିବ । ସେହିପରି, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା ମାରିନ୍ ଲେ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାଷଣବାଜି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ, ଉଦାରବାଦୀମାନେ ଏବେ ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।
ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀମାନେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ "କମ୍ ମନ୍ଦ" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି, ଏପରିକି କିଛି କଠୋର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା - ଯେପରିକି ଇଟାଲୀର ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି - ଅଧିକ ମୌଳବାଦୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ନେତାମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଉ ଖରାପ ମନେ କରାଯାଉନାହିଁ; ପ୍ରକୃତରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏହି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ । ଆଶା କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣାର ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏସବୁରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି (ଜେନ୍ ନେକ୍ସଟ୍) ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ୧୯୧୪ ମସିହାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- OPINION: ବିଶ୍ୱ ସମୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ସଂପର୍କରେ ରଣନୀତିକ ସମନ୍ୱୟ