OPINION: ଅଜଣା ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ !
ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ତର, ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ଓ ବରଫ ଚାଦରର ସ୍ଥିତି ସମେତ ୧୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ ଅଧ୍ୟୟନ; ୭ଟି ସୂଚକ ସର୍ବକାଳୀନ ଚରମ ସ୍ତରରେ। ସି.ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 1:38 PM IST
ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ: ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଏକ ଅଜଣା କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟର ଲେଖକମାନେ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିର ଏକ ନିଦାନ।”
BioScience ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୨୬ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳବାୟୁର ୧୬ଟି ‘ଗ୍ରହୀୟ ଜୀବନ ସୂଚକ’ (Planetary Vital Signs)ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ତର, ସମୁଦ୍ରରେ ସଞ୍ଚିତ ତାପ, ପ୍ରମୁଖ ବରଫ ଚାଦରର ଭର, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି।
ଏହି ୧୬ଟି ସୂଚକ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ସର୍ବକାଳୀନ ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୂଚକରେ ଦ୍ରୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଲେଖକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଜେ. ରିପଲ୍, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର୍ ୱଲ୍ଫ, ମାଇକେଲ୍ ଇ. ମାନ୍, ଜୋହାନ୍ ରକ୍ଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଉନାଇ ପାସ୍କୁଆଲ୍, ଜିଲିଆନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଗ୍ରେଗ୍, ଚି ଜୁ, ସାରା ଇ. ପର୍କିନ୍ସ-କିର୍କପାଟ୍ରିକ୍, ଥୋମାସ୍ ଏମ୍. ନ୍ୟୁଜମ୍, ଜାକବ୍ ବୁକୋସ୍କି ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ। ରିପୋର୍ଟଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି The 2026 State of the Climate Report: Challenges and Opportunities। ଏହା ୨୦୨୬ରେ BioScience ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି (DOI: 10.1093/biosci/biag125)।
ଗତବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ର ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ୩୪ଟି ‘ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ’ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ର ରିପୋର୍ଟରେ ମାତ୍ର ୧୬ଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚକକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂଚକ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ।
ତେବେ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ସମାନ। ଜଳବାୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମା ବା ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ (Tipping Points)ର ନିକଟତର ହେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ୨୦୨୬ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସ୍ତର ପୁଣିଥରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହିମବାହର ଘନତା ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବରଫ ଚାଦରର ଭର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଆର୍କଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ବରଫ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରର ନିକଟରେ ରହିଛି।
ଲେଖକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଦେବାକୁ ଥିବା ବିପଦ ନୁହେଁ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ COP31 ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୯ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁର୍କୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ “ଆଲୋଚନାରୁ ସହମତି, ସହମତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
୨୦୨୬ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ COP31 ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଏହି ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସମସ୍ୟାର ସମାହାର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିରାଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
- ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି
୨୦୨୬ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୦୨୬ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO₂)ର ଏକାଗ୍ରତା ୪୨୮ ପିପିଏମ୍ (ପାର୍ଟସ୍ ପର୍ ମିଲିୟନ୍) ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବର ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ିବା ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ (Earth’s Energy Imbalance) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମହାକାଶକୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରେ, ସେହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାପ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ।
ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ତାପ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାର ଆବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିମବାହର ଘନତା ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବରଫ ଭରରେ ବାରମ୍ବାର ତୀବ୍ର ତରଳିବା ଘଟଣା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ବରଫ ତରଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତାପର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ତାପଜ ପ୍ରସାରଣ (Thermal Expansion) କୁହାଯାଏ। ଏଥିସହ ବରଫ ଚାଦର ଏବଂ ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂକ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଆର୍କଟିକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବରଫ ଚାଦର ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମେରିଡିଓନାଲ୍ ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍କୁଲେସନ୍ (AMOC) ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବର୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଅରଣ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଧୀର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି।
ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜମିର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି।
ପଶୁପାଳନରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୋଟ କ୍ୟାଲୋରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ୟାଲୋରି ମାତ୍ର ୧୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଣଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ବ୍ୟବହାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
- ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ହାର କମିଛି, ତଥାପି ଚିନ୍ତା ରହିଛି
୨୦୨୪ ମସିହାର ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଅରଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ହାର ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଆମାଜନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ହାର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଗତ ୩୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୨୦୨୫ରେ ବୃକ୍ଷ ଆବରଣ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତଥାପି ୨୦୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।
ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଲେଖକ ବ୍ରାଜିଲବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲସୋନାରୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ, ତାଙ୍କର କୃଷି ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ନୀତି ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଆମାଜନ୍ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏପରି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନପାରେ। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର କେତେକ ଅଂଶ ଘାସଭୂମି ବା ସାଭାନାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସଭୂମି, ସାଭାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟବିହୀନ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି।
- ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ
ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ମୋଟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।
୨୦୨୫ରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଗମନ ୪୧ ଗିଗାଟନ୍ (୪୧୦୦ କୋଟି ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ) ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପାର୍ସିକ ଉପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ତେଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଏବଂ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ତୈଳ ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ (Ecocide)ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ, ମାଟି ଦୂଷିତ ହେବା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ ୫୧ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ୮୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଓ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ରୁ ୧୭୫ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସମତୁଲ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିମାଣ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ନିର୍ଗମନ ସହ ସମାନ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ନୂତନ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରେ।
- କିଛି ଆଶାଜନକ ସଙ୍କେତ
ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚକ୍ର (Feedback Mechanisms), ଜଳବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତିର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ।
ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ ବୃଦ୍ଧି, ସମୁଦ୍ରରେ ତାପ ସଞ୍ଚୟ, କାର୍ବନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବାର ଗତି ତୀବ୍ର ହେବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସନ୍ତୁଳନ ପୂର୍ବ ଆକଳନଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ତାପପ୍ରବାହ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଝଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି।
ତଥାପି ରିପୋର୍ଟର ଶେଷ ଭାଗରେ କେତେକ ଆଶାଜନକ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ବ୍ୟାଟେରିରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଗ୍ରଗତି ସୂଚାଉଛି ଯେ ସମାଜ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଉଛି।
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରିରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସହ ଖାପଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା, ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପକରଣରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ।
ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ଅଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଉନ୍ନତ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ବନ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଓ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଶୋଷଣ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।
ସେହିପରି ଗୋମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସୁରକ୍ଷା କମିପାରିବ।
ବିଶେଷକରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭଳି ପ୍ରକୃତିଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସହ ଖାପଖୁଆଇବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବ।
ରିପୋର୍ଟର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଚାପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
(DISCLAIMER : ଲେଖକ: ସି. ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ, ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)