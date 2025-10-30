ଭାରତର ପରମାଣୁ ଯାତ୍ରା: ଡକ୍ଟର ଭାବାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣାରୁ SMR ବିପ୍ଳବ
ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା- ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ । ଭାଭାଙ୍କର ସେଦିନର ପରମାଣୁ ମିଶନ ଆଜି ଛୋଟ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ରିଆକ୍ଟର(SMR) ସହ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ।
Published : October 30, 2025 at 7:25 PM IST
ଭାରତର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱୟତ୍ତତା ଦିଗରେ ଦେଶର ଅନ୍ୱେଷଣର ଏକ ପ୍ରମାଣ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସାଧାରଣ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟାସରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହା ଏବେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ମୂଳରେ ହୋମି ଜେ.ଭାବାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଭାରତର ଶକ୍ତି ରଣନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ।
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଭାରତ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ସମାଧାନ ଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡ୍ୟୁଲାର ରିଆକ୍ଟର ବା SMRs ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି । 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 8 ଗିଗାୱାଟ ରହିଛି ଯାହାକି ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ମିଶ୍ରଣରେ କେବଳ ~2% ଅବଦାନ ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 100 ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚାବାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଶୀଦାରମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।
ଭାରତର ପରମାଣୁ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ ବଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଶନ ଅଫ ସାଇନ୍ସରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1945ରେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମର୍ଥନରେ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଶନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ (TIFR)ର ସହଯୋଗ ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମି ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଥିଲା ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମିଶନ (AEC)
ସଂସାଧନର ଅଭାବ ଥିବା ଏକ ଦେଶକୁ ଆଧୁନିକତା ଆ଼ଡକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମିଶନ (AEC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି (DAE) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ସଚିବ ଥିଲେ ଡ.ଭାବା । ଏହି ବିଭାଗର ସ୍ୱୟତ୍ତତା ତଥା ପ୍ରଥମିକତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପିଏମଓ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ) ଅଧୀନରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।
ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ତିନୋଟି ଗବେଷଣା ରିଆକ୍ଟର ଯଥା 1956ରେ ନିର୍ମିତ ଏକ (One) ମେଗାୱାଟର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆକାରର ଏକ ରିଆକ୍ଟର APSARA, 1960ରେ କାନାଡାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 40 ମେଗାୱାଟର CIRUS ଏବଂ 1985ରେ ନିର୍ମିିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଧ୍ରୁବ । ଡ. ଭାବାଙ୍କର ଏହି ରଣନୀତି ଭାରତର ବିପୁଳ ଥୋରିୟମ ଭଣ଼୍ଡାର (ଯାହା ଆଜି DAE ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 1 ନିୟୁତ ଟନରୁ ଅଧିକ)ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପରମାଣୁ ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ।
1987ରେ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ
ଏହାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ୟୁରାନିୟମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଚାପଯୁକ୍ତ ଭାରୀ ଜଳ ରିଆକ୍ଟର(PHWR) ଏବଂ ତା ପରେ ୟୁରୋନିୟମରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଏବଂ ଥୋରିୟମରୁ ୟୁରାନିୟମ-233 ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର (FBR), ତତ୍ ପରେ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଥୋରିୟମକୁ ଜଳାଉଥିବା ଉନ୍ନତ ରିଆକ୍ଟର ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡ. ଭାବାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 1987ରେ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭୌଗଳିକ ଉତ୍ତଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା । 1974ରେ ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଦ୍ଧ କୋଡ ନାମରେ ପୋଖରାନ-1 ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାଇରସରୁ 15 କିଲଟନ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଉପକରଣ ସହ ଭାରତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ପରୀକ୍ଷଣର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଲାଗିଲା । ପରମାଣୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ(NSG) ଗଠନ କରାଗଲା । ଏଥି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା ।
ତଥାପି ଭାରତ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା । 1973ରେ ପ୍ରଥମ ଚାପଯୁକ୍ତ ଭାରୀ ଜଳ ରିଆକ୍ଟର ବା PHWR ରାଜସ୍ଥାନ-1 (100 ମେଗାୱାଟ) ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା 1973 ମସିହାରେ କାନାଡାର CANDU ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଶୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1980 ଏବଂ 1990 ଦଶକରେ ନରୋରା, କାକରାପାର ଏବଂ କୈଗା ପରି ସ୍ଥଳଭାଗରେ 220 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାପଯୁକ୍ତ ଜଳ ରିଆକ୍ଟରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର କ୍ଷମତା 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2002ରେ 85%ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା । 1998ରେ ପୋଖରାନ-2 (ଏକ ଥର୍ମୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ସମେତ 5ଟି ଉପକରଣ) ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଏହା 2005ରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 2008ରେ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏନସିଜିରୁ ଛାଡ ମିଳିଥିଲା ।
2008 ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁ଼ଡନକୁଲମ VVER-1000 ରିଆକ୍ଟର । (ପ୍ରତ୍ୟେକ 1,000 ମେଗାୱାଟ) । 2020ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ 700 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ PHWR ( ଚାପଯୁକ୍ତ ଭାରୀ ଜଳ ରିଆକ୍ଟର)କାକରାପାର-3ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବେଶ ଗୁରୁଚ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା । କଳ୍ପକମସ୍ଥିତ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର (PFBR, ୫୦୦ MW) ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । 2024ରେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ଟର ଫୁଏଲ ସାଇକ୍ଲି ଫାସିଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ 2025ରେ ଉଚ୍ଚ-ଅବଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧକତା ଯୁକ୍ତ ନିଓବିୟମ ଇନଗଟକୁ ବିକଶିତ କରିପାରୁଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇନ୍ଧନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (NFC) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ୨୦୩୧ ସୁଦ୍ଧା ୨୨.୫ GW କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ରଣନୀତି ୧୦୦ GW ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ପରମାଣୁ ତ୍ରିଶାଖା- ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା
ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏକ ନବ଼ଜାତ କ୍ଷମତାରୁ ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିରୋଧର ଦୃଢ ତ୍ରିକୋଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । 1980ରେ ସମନ୍ୱିତ ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (IGMDP) ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଜାଇଲ ଟେକନିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲା । 1980 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (150ରୁ 350 କିମି) ପୃଥିବୀ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 1989ରେ ଅଗ୍ନି-1 (700 କିମି)ସହିତ ଅଗ୍ନି ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି 2012ରେ ଆଗ୍ନି-5 (5 ହଜାର କିମିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏକ ICBM )ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା । ଏବେ ଅଗ୍ନି-6ର ବିକାଶ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି । ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶାଖା ଭାବେ ଭାରତ ପାଣି ତଳେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସମଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଦିଏ । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ପୋତ ((ATV) ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା 1970 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 1990ରେ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥି୍ଲା । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅରିହନ୍ତ-ଶ୍ରେଣୀର ପରମାଣୁ ଚାଳିତ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ (SSBN) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଇଏନଏସ-ଆରିହନ୍ତ 2016ରେ ଜଳାବତରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶରେ 2024 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା INS ଅରିଘାତ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା INS ଅରିଧମନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ବିକାଶ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅପ୍ରସାର ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ରିଆକ୍ଟର୍
ଛୋଟ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ (SMRs) ଭାରତର ପରମାଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କାରଖାନା ନିର୍ମିତ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ୟୁନିଟ୍ (ସାଧାରଣତଃ 300 MW ରୁ କମ୍) କମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟ, କମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଡ୍ ଅସମାନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି, SMRs ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବେସଲୋଡ୍ ଶକ୍ତି, ଡିସାଲିନେସନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଏହି ପ୍ରୟାସ 2024-25 ବଜେଟରେ PHWR ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ 220 MW "ଭାରତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରିଆକ୍ଟର" ଘୋଷଣା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ମିଶନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । 2033 ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱଦେଶୀ SMR ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ ଥିଲା । BARC ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ତିନୋଟି ଡିଜାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ଏକ 200 MW ଭାରତ SMR, ଏକ 50 MW SMR, ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଁ ଏକ 5 MW ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ଗ୍ୟାସ୍-ଥଣ୍ଡା ରିଆକ୍ଟର୍।
ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ SMR ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। 2025-26 ବଜେଟରେ SMR ବିକାଶ ପାଇଁ ₹20,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ SMR ନିୟୋଜିତ କରିବା, କୋଇଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2047 ସୁଦ୍ଧା, SMR 100 GW ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ₹217 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଟିକସ ରିହାତି, ସବୁଜ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ₹20,000 କୋଟି ପାଣ୍ଠି ଭଳି ସଂଘୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ କରାଯାଉଛି, ବ୍ରାଉନଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି।
ତେଣୁ, ସ୍ୱଦେଶୀ IPWR (900 MWe) ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରୋଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷ ମାନବଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ପାଇଁ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅପଚୟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଡକ୍ଟର ଭାବାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଭାରତର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। SMRs ହ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ସହିତ, 2047 ସୁଦ୍ଧା 100 GW ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏତ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନୀତି ସଂସ୍କାର, ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ପାରିବ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରିବ ।
