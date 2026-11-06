OPINION : ବାତ୍ୟା, ଏଲ୍ ନିନୋ ଓ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା; ଚାଷୀ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?
ବାତ୍ୟା ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା; ଧାନ, ସୋରିଷ, ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସିଂହଙ୍କ
Published : November 6, 2026 at 1:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ପାଣିପାଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ?
ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ସେଠାରେ କୃଷି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୪,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅର୍ଥର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ କୃଷି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ୯୦ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୫୦ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଫସଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ କୃଷି ଭାଷାରେ 'ଲଜିଂ' (Lodging) କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଭୂମିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅମଳ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ସମୟ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ପଚିଯିବା ସହ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ କବକଜନିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ କ୍ଷେତରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖିଥିବାରୁ ବର୍ଷାରେ ଏହା ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ଷେତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ୬ରୁ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
- ରବି ଫସଲ ବୁଣାରେ ସଙ୍କଟ
ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ ବୁଣା ଋତୁ।
ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଚାଷଜମିରେ ତୈଳବୀଜ, ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଋତୁର ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ମିଲେଟ୍ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରି ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବି ଫସଲ ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ମାଟିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସୋରିଷ ବିହନର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହାସହ ମାଟିରେ ରହୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଫସଲରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ସହଜରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣିଥରେ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ପନିପରିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁର ଆଶଙ୍କା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରୁ ଅଧିକ ଭିତର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ଧାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠିଆ ଫସଲର ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ।
- ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ଓ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ଚାଉଳ, ସୋରିଷ ଓ ପନିପରିବାର ଦର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଜାରର କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦରବୃଦ୍ଧିର ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି।
ଏବେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଦର ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।
ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଶି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ଆୟର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ଭାବେ ସୋରିଷ ଚାଷ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ସୋରିଷ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଚାଷୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ଅମଳ ଓ ଅଧିକ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ସାମ୍ନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଣିପାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିବା, ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ।
ଉପକୂଳର ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେନ୍ତାଳ ବନ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଚୀର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଓ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଚେର ଉପକୂଳ ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିବା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ଏବଂ ଜଳଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଉପକୂଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିହନ ଓ ସାରର ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବିହନ ବୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ, ଏହି ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଫସଲର କିସମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ବିହନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଉଭୟ ଶୀଘ୍ର ଓ ବିଳମ୍ବରେ ପାଚୁଥିବା ଫସଲର କିସମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ବଦଳିଲେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ବୁଣା ସମୟସୂଚୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣର ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜୈବିକ ଖତ ଓ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଗଲେ ବାହାରୁ କିଣାଯାଉଥିବା କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ମାଟିର ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜମିର ହିଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପବନର ବେଗ କମାଇବାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ୱିଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ (Windbreaks) ଭାବେ କାମ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଫସଲ ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମିବ। ଏହାସହ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛର ପ୍ରଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ, କାଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଜାତ ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦପ୍ରବଣ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷଜମିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ନିରାପଦ ପୋଖରୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜମିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷାଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଶୁଷ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
- ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବ; ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୂରତା। ଆମର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି ପରାମର୍ଶ ସେବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫସଲ ବୁଣା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅମଳ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ମିଳିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଫସଲ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନାର ପ୍ରସାରକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବ।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ରବି ଫସଲ କେବେ ବୁଣିବେ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜ ଚାଷଜମିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନାର ଅଭାବରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ନିଜ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୌପଚାରିକ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରସାରଣ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେବ।
- ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବାତ୍ୟା, ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା କ୍ରମଶଃ କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର। କାରଣ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବିହନ ବୁଣିବା, ଜଳସେଚନ, ଅମଳ ଓ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା।
ଏଥିପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୃଷି ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେନ୍ତାଳ ବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ବିହନ, ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କୃଷି ଯୋଜନାର ଅଂଶ କରିବାକୁ ହେବ।
ଶେଷରେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଋତୁଚକ୍ରର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରେ।
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)