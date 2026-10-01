OPINION : ସହର ପାଇଁ ଦେୟ: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ CURE ଏକ ସମାଧାନ
ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପୌରସଂସ୍ଥାର ରାଜସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇନାହିଁ । ବାସୁ ସାହାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 1, 2026 at 6:40 PM IST
ଏହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋର୍ ଅର୍ବାନ୍ ରିଜିଅନ୍ (ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ହିସାବ କରିବାର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନୁମାନିକ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବ। ଫଳରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ।
CURE ବିଲ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି; ଆମେ ଅଧିକ କର କାହିଁକି ଦେବୁ ?
କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୌର ରାଜସ୍ୱ ଆଧାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ?
ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କର ବୃଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବରଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜର ବଢ଼ୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନାଗରିକ ସେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ମଡେଲ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ରହିଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜ ସହର ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ଗତ ୬ ବର୍ଷର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପୌର ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮-୧୯ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବା ଅନୁଦାନ ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (GHMC)ର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର ମାତ୍ର ୩ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ୨୦୨୩-୨୪ରେ ମୋଟ GHMC ରାଜସ୍ୱ ୭,୧୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧,୧୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ।
ରାଜସ୍ୱକୁ ବ୍ୟୟ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଚାପ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ୨୦୧୯-୨୦ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ GHMCର ରାଜସ୍ୱରେ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୨୩୪ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ରୋଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ନାଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ରୋଡ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦,୨୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାରୁ ୬,୩୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ଘାଟତିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଋଣ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଋଣ ପରିଶୋଧନର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା।
୨୦୨୩-୨୪ରେ GHMCର ବକେୟା ଋଣ ପ୍ରାୟ ୬,୭୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧନ ଓ ସୁଧ ବାବଦରେ ମାସକୁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା GHMC ଅଧିକାରୀମାନେ ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧନ କିମ୍ବା ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଋଣର ପରିଶୋଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦେୟ ପରିଶୋଧନରେ ଲଗାତାର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।¹ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଏହା GHMCକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ଏକ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍କୁ ସୁଧାରିପାରେ; ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମିତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ।
- ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କର ଆଧାର କାହିଁକି, ଏବଂ ଏବେ କାହିଁକି ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କିମ୍ବା ସହରର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇପାରୁଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଆଧାର ଗଢ଼ିବା।
ଅନୁଦାନ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ GHMC ବଜେଟ୍ର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶରୁ ଅଧିକ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ଉତ୍ସ ଏବଂ ହାରାହାରି ଭାବେ GHMCର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଂଶ ଏଥିରୁ ଆସିଥାଏ।
GHMC ହାର ବଢ଼ାଇବା ବିନା ସମ୍ପତ୍ତି କର ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିବା, କଭରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କର ରେକର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆଦି ରହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ, କର ଆଧାର ନିଜେ ସ୍ଥିର ହୋଇରହିଛି।
ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଶେଷଥର ୨୦୦୩ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୮ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।
ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହର ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏହି ଅନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। CityFinance.in ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, FY ୨୦୨୪-୨୫ରେ GHMCର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି କର ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ୩,୦୧୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ମିଲିୟନ୍-ପ୍ଲସ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।
ଏହି ରାଶି ପୁଣେର ୬,୩୪୫ ଟଙ୍କା, କୋଏମ୍ବାଟୁରର ୫,୯୧୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ୫,୩୮୧ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା।
ଏଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆଧାର ବଦଳାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଉଥିବା ଗାଇଡାନ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ସହ ସମ୍ପତ୍ତି କରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏକ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ULGଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଜାର-ଭଡ଼ା ସର୍ଭେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆଧାର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ।
ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା Telangana Municipalities (Assessment of Property Tax) Rules, 2020 ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ULGଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। GHMC ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବେ ରହିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ CURE ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସାଇବରାବାଦ ଏବଂ ମାଲକାଜଗିରିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅର୍ବାନ୍ ରିଜିଅନ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି।
- ଅଧିକ କର, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ
ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି କର ବିଲ୍ରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅଧିକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଲୋକେ ଅଧିକ କର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ କର କାହିଁକି ଦେବେ?
ପ୍ରଥମେ, କର ବୃଦ୍ଧି ଏକାଥରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ହିସାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ।
ଧରାଯାଉ, ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସରେ ୧,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ର ଏକ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତି କର ପ୍ରାୟ ୫,୫୪୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟିତ କର ପ୍ରାୟ ୧୨,୩୩୩ ଟଙ୍କା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧିତ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ କର ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ।
- ବର୍ଷ ୦ (ବର୍ତ୍ତମାନ): ₹୫,୫୪୦
- ବର୍ଷ ୧: ₹୬,୬୪୮
- ବର୍ଷ ୨: ₹୭,୯୭୮
- ବର୍ଷ ୩: ₹୯,୫୭୩
- ବର୍ଷ ୪: ₹୧୧,୪୮୮
- ବର୍ଷ ୫: ₹୧୨,୩୩୩
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ କଠିନ ଦିଗ ହେଉଛି ଅଧିକ ପୌର ରାଜସ୍ୱ ସହ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରରେ ଏହାର ଏକ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। eGramSwaraj ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନା, ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି, ହିସାବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଞ୍ଜୁରିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।
GHMCକୁ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତିନିଟି ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍।
ପ୍ରଥମ : ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ମହାନଗର ନିଗମ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତାହାର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଋଣ ରହିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ : ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଠିକାଦାର, ସମୟସୀମା, ବ୍ୟୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି।
ତୃତୀୟ : ସେବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଏହି ନିବେଶ ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେବା ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିରେ କରଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ CUREରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ୍। ୱାର୍ଡ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଓ ସମ୍ବଳ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ବିଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି କର ରାଜସ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସେହି ୱାର୍ଡର ଲୋକାଲ୍ ବା ପଡ଼ୋଶ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ପ୍ରାଥମିକତା ୱାର୍ଡ କମିଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ କମିଟିର କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ୍
- ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା
- ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା
- ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା
ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ବୈଠକ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ATR) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କାମ ହୋଇଛି।
CURE ହାଇଦ୍ରାବାଦର କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାଗରିକଙ୍କର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ସହର ଯେତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜବାବଦେହିତା ଦୃଶ୍ୟମାନ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ୱାଡ୍ର ଦବଦବା, ଭାରତ-ଫିଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
(DISCLAIMER:ଲେଖକ ବାସୁ ସାହା 'ଜନାଗ୍ରହ' (Janaagraha) ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ (Senior Associate) ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat) ର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)