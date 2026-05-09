OPINION: ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସର ବେଟିଂ ଏବଂ INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ଖରାପ ଫଳାଫଳ

କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ଭବତଃ TVKକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ “ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ” ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସିଆର୍ ସୁକୁମାର

File photo of Congress national president Mallikarjun Kharge and senior MP Rahul Gandhi
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (ANI)
Published : May 9, 2026 at 12:26 PM IST

ଲେଖକ - ସିଆର୍ ସୁକୁମାର

ତାମିଳନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ TVKକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ନେଇ ଖବର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯେ INDIA ଗଠବନ୍ଧନ ଜାତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିର ସଂଘର୍ଷକୁ ସହିପାରିବ କି ନାହିଁ । DMKର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଗଠବନ୍ଧନର ଭିତର ଫାଟ ଏବେ ଆଉ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ।

କୌଶଳୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ରଣନୀତିକ ରିସ୍କ୍

କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ଭବତଃ TVKକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ “ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ” ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ଗଠବନ୍ଧନର ଗଣିତ ଓ ଭରସା ଆଧାରରେ ମପାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଗଠବନ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ବାଚିଛି। ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ୍ଷତି। ବହୁଦଳୀୟ ଗଠବନ୍ଧନରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ଯଦି DMK ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତାମିଳନାଡୁରେ କିଏ ଶାସନ କରିବ ନୁହେଁ, ବରଂ INDIA ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ।

DMKର କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

DMKର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି କାରଣରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମିତ୍ରଦଳ ନୁହେଁ; ସେ INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତାମିଳନାଡୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିପକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଏବଂ DMK ସହ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଦେଇଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ INDIA ଗଠବନ୍ଧନ କେବଳ ଏକ ସହଯୋଗୀକୁ ନୁହେଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ-ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟର ଗୋଟିଏ ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ। ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ବଢ଼ିଯାଏ ସମୟକୁ ନେଇ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହିପରି ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନର ସହଯୋଗୀକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ପରି ଲାଗେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ସୁଯୋଗରୁ ଫାଇଦା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। DMKର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭରସାର ସଙ୍କଟ ଏବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ହେବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବ।

INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ଗଭୀର ଫାଟ:

ଏହି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଧାରାର ଅଂଶ । ବିପକ୍ଷ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଜାତୀୟ ଏକତାର ନାରା ପୁଣିପୁଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଧା, ନେତୃତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ମତାମତରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିପକ୍ଷର ବିଭାଜନ ବିଜେପିକୁ ଆଉ ସହଜ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହାହିଁ INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ମୂଳ ବିରୋଧାଭାସ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହାକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଛତ୍ରଛାୟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷକରି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବେ ବିପକ୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକପାଖିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ପରି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗଠବନ୍ଧନର ଲାଭ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।

ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ବିଜେପିର ଲାଭ:

ବିଜେପି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେବେଠାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ କମ୍ ଓ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଧିକ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପକ୍ଷର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କେବଳ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହାର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମତଦାତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସାଧାରଣ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚରୁ ସରି ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ତାମିଳନାଡୁର ଏହି ବିବାଦରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଜିତିବା ଦରକାର ନାହିଁ; ବିପକ୍ଷ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ କରେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଲାଭ ପାଇବ। INDIA ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାଦ ବିଜେପିର ଏହି ଦାବିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଯେ, ଭାଜପା ହିଁ ସ୍ଥିରତା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ବିପକ୍ଷ କେବଳ ହାଲ୍ଲା ହିଁ କରିବ।

କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ:

କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ କୌଶଳୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି; ସେ କଣ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅବା ଯେଉଁଠାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ହିଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛି? TVKକୁ ସମର୍ଥନ ସ୍ବଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଚତୁର ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ DMK ପରି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେବା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଗଠବନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି କମାଇଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ବିପକ୍ଷ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ତତ୍କାଳିକ ଚାଲ୍ ଉପରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି।

ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା:

INDIA ଗଠବନ୍ଧନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାଗତ ଏକତା ଦରକାର ନାହିଁ; ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମହତ୍ବକାଂକ୍ଷାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏଡ଼ାଇବା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ। ଏହି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ଗଠବନ୍ଧନ କେବଳ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇରହିବ, ଶାସନର ବିକଳ୍ପ କେବେବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ତାମିଳନାଡୁର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିପକ୍ଷ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭରସାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବିଜେପିକୁ ସେହି କାମଟି କରିବାରେ ଓଲଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ । ଯାହା ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ଆସିଛି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅସହମତି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅସଲ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଆପୋଷ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

(Disclaimer: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

(ଲେଖକ ସିଆର୍ ସୁକୁମାର, ଦି ଇକନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସିନିୟର ଏଡିଟର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇନଜୀବୀ )

