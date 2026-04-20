OPINION: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅଣଦେଖା ଦିଗ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ । ପୁନଃନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଗମନ ବୃଦ୍ଧି କରୁବ ।

Smoke rises after an Israeli airstrike hits a building near the airport road in Beirut, Lebanon, Tuesday, March 31, 2026. (AP)
By C P Rajendran

Published : April 20, 2026 at 9:42 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 10:07 PM IST

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଅସହଜ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି: ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଜଳବାୟୁ ଅପରାଧ । ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ନିର୍ଗମନ ଅଂଶୀଦାର ବିଶ୍ୱ କାର୍ବନ ବଜେଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଯୁଦ୍ଧର ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ପରିଣାମରୁ ଆସିଛି: ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅବଦାନ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଭାବ ଉଚ୍ଚ-ନିର୍ମାଣ, ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ - ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା - ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅପସାରଣ କରିବା ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ମୁକ୍ତ କରେ ।

Smoke rising in Iran following the US attack. (Iranian Media)

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଗମନ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ: ଏହାକୁ କଣ ହରାଭରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗାଜାରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ରଣନୀତି କ’ଣ ହେବ, ଯାହା ନିରନ୍ତର, ତୀବ୍ର ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସ ପରେ ପୂର୍ବ-ଶିଳ୍ପ "ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ"କୁ ଫେରିଯାଇଛି ?

ଜାଣିଶୁଣି ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇବା କେବଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ଅଗ୍ନିରୁ CO₂ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଜଣା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ କରେ । ଏହା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ - ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ପଦାର୍ଥ (PM₂₅) ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (SO₂₂) ସମେତ - ବରଂ ବିଷାକ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଜୈବ ଯୌଗିକ (VOCs) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଜାତ ମଧ୍ୟ ।

Carbon emissions for first 14 days of Iran war (Data Source: Climate & Community Institute)

ଏହି ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ । ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା- ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଏବଂ କ୍ରନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ (COPD) ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ - ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଝ ବହନ କରନ୍ତି ।

ସାମରିକ ନିର୍ଗମନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନକ ଜାତୀୟ ନିର୍ଗମନ ଇନଭେଣ୍ଟରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଯଦି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଗମନ ସମାନ ହାରରେ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 84ଟି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ନିର୍ଗମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ନିର୍ଗମନକୁ ସ୍ଥିର ଭାବେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ବଳକା କାର୍ବନ ବଜେଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ । ବଦଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର (ଜେଟ୍, ଜାହାଜ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର) ନିର୍ମାଣରୁ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରାୟତଃ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ-ଚକ୍ର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

A ship near Strait of Hormuz | File photo (AFP)

ବ୍ୟାପକ ନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ

ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର 1.5°C ଏବଂ 2°C ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ "କାର୍ବନ ବଜେଟ୍" ଉପରେ ଆଧାରିତ - ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ CO₂ ପରିମାଣ ନିର୍ଗତ କରିପାରିବା । ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ନିର୍ଗମନ । ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟନ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ପରିବହନ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳବାୟୁ ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ (ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଯାହା ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ) ପାଖକୁ ଠେଲିଥାଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଐତିହାସିକ ନିର୍ଗମନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିର୍ଗମନ 84ଟି କମ୍ ନିର୍ଗମନକାରୀ ଦେଶର ସମଗ୍ର ବାର୍ଷିକ ନିର୍ଗମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଯୁଦ୍ଧରତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ଋଣ ବିପୁଳ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।

First responders and volunteers emerge through the smoke at the site of an Israeli airstrike that struck an apartment building in Beirut, Lebanon, Wednesday, April 8, 2026. (AP)

ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ, କ୍ଷତିପୂରଣ, ପୁନଃନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ।

ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଦେଖାଯିବ

ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପରାଜିତ ବିରୋଧାଭାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧରୁ ଆଘାତ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ସୌର, ପବନ ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିତରିତ ଉତ୍ପାଦନ (ଛାତ ଉପରେ ସୌର, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆଘାତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ।

Smoke rises following several Israeli airstrikes in Beirut, Lebanon, Wednesday, April 8, 2026. (AP)

କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନେ ସୂଚିତ କରିବା ପରି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଡ୍ରିଲିଂ ଆଡ଼କୁ, ଅଧିକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ - ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଏକ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟା । ଆଜି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆମର କାର୍ବନ ବଜେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । 2026ରେ ଏକ ସମାନ "ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ" ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।

କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରତି, ଅଧିକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ନୁହେଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ଡ୍ରିଲ୍ ବେବି ଡ୍ରିଲ୍" ନୀତି କେବଳ ଜଳବାୟୁ ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ । ତେଣୁ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଭୂରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ - ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏକ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟା ।

An excavator removes rubble after a strike in Tehran, Iran, Tuesday, April 7, 2026. (AP)

ଯୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଭୟ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆକାରରେ। ଯଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ "ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା" ନାମରେ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଥାର୍ଥ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ନିର୍ଗମନ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗମନଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଲୁକ୍କାୟିତ, ହିସାବହୀନ ମୂଲ୍ୟ - ଯାହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ, ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର ଜଳବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

