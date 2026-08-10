OPINION: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୂଆ ସମାଧାନ କେତେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ?
କାର୍ବନ ଅପସାରଣଠାରୁ ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସହ ରହିଛି ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା;ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାର ଟି. ଭି.ଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 10, 2026 at 7:57 PM IST
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ସେତେ ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ କମାଇବାରେ ସୀମିତ ନରହି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୌର ବିକିରଣର ପରିମାଣକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୫୧.୫%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ (CDR) ଏବଂ ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ମହଙ୍ଗା, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ସମାଧାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଆକଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଷା ଧାରାରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ବର୍ଷାର ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଘଟଣା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶୁଷ୍କ ଅବଧି ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚରମ ବର୍ଷା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱର ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ମାନବଜନିତ ଏରୋସଲ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ବର୍ଷା ଘଟଣା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ ଏଲ୍ ନିନୋ (El Nino) ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଭାରତର ବର୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ୨୦୦୨, ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ର ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ, ବିଶେଷକରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ କମାଇବା ହିଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ସୌର ମିଶନ୍ ଏବଂ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜ୍ଲି ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଦେଶର ମୋଟ ୨୦୩ GW ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାର ୫୧.୫% ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ ବା CDR। ହେଉଛି CDRର ଏକ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବାୟୁରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ। ପରେ ଏହାକୁ ଭୂତଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବେ ବି ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଖଣିଜକରଣ। ଏଥିରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଗ୍ୟାସୀୟ CO₂କୁ ଏକ କଠିନ ରୂପରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି କଠିନ ରୂପକୁ ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ-ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ।
ବାୟୋମାସ କାର୍ବନ ଅପସାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ବନ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଭଳି ଅନ୍ୟ CDR ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ମୌଳିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସୌର ବିକିରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସୌର ଭୂ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। CDR ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ, ସେଠାରେ ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସୌର ବିକିରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମୟିକ ରିଲିଫ୍ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ।
ଏହି ଧାରଣାର ପଛରେ ୧୯୯୧ ମସିହାର ମାଉଣ୍ଟ ପିନାଟୁବୋ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବାହାରିଥିବା ଛାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବା ସୌର ବିକିରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୌର ବିକିରଣର ପରିମାଣ ବଦଳିବା ସହ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫେରିକ୍ ଏରୋସଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା SAI। ଏଥିରେ ଜେଟ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର୍ରେ ସଲ୍ଫର୍ କଣିକା ପ୍ରବେଶ କରାଇ ୧୯୯୧ର ମାଉଣ୍ଟ ପିନାଟୁବୋ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୌର ବିକିରଣର ପରିମାଣ କମାଇପାରିବ।
ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି; ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ କି?
ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମେଘ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ମେଘରେ ଅଧିକ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ମେଘର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏହା ମେଘର ପ୍ରତିଫଳନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୌର ବିକିରଣର ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏବେ ବି ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ।
ସିରସ୍ ମେଘ ପତଳା ହେବା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ଗତ ଅଧିକ ବିକିରଣକୁ ମହାକାଶକୁ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କମାଇବା। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର୍ର ଉପର ଭାଗରେ ବରଫ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଣିକାବେଶ କରାଯାଏ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବରଫ କଣିକା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ଫଳରେ ସିରସ୍ ମେଘ ପତଳା ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଆସୁଛି। CDR ପଦ୍ଧତି ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋଲାର ଜିଓଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମୟିକ ରିଲିଫ୍ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ସେନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ମିଳୁଥିବା ନିଷ୍କର୍ଷ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ।
(ଲେଖକ ପରିଚୟ: ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାର ଟି. ଭି. ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ର School of Environmental Sciencesରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି।)