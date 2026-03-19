OPINION: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ; ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2026 ଖରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ

ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକକ ଚାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ ବଂଶଗତ ଫସଲ କିମ୍ବା ଦେଶୀୟ କିସମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ।

A farmer sits on a dry field | File photo
A farmer sits on a dry field | File photo (ANI)
By Indra Shekhar Singh

Published : March 19, 2026 at 6:28 PM IST

ଦେଶର ଅନେକ ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଦିନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଉନା ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ।

Farmers thresh paddy crops using a thresher at an agricultural field at Dasna, in Ghaziabad on Mar 17, 2026.
Farmers thresh paddy crops using a thresher at an agricultural field at Dasna, in Ghaziabad on Mar 17, 2026. (ANI)

ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହମ ପରି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପରି ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ହେଉଥିବା ଗରମ ଲହରୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା । ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏପରିକି କାଶ୍ମୀରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାତି ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Farmers working in a field | File photo
Farmers working in a field | File photo (ANI)

ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳୀନ ତୁଷାରପାତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ "ତୁଷାର ମରୁଡ଼ି" କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତୁଷାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଖାଲି ପର୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାପକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଗରମ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେବଳ ହିମାଳୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

Workers harvest potatoes in a field, in Patiala | File photo
Workers harvest potatoes in a field, in Patiala | File photo (ANI)

କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ 2026 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଘାତକ "ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ" ସମ୍ଭାବନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଖରିଫ୍ ଫସଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗରମ ଲହରୀ ସମେତ ଜଳବାୟୁ ବିଭ୍ରାଟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ।

A farmer waits for the rain at his newly sown field in Chhatarpur | File Photo
A farmer waits for the rain at his newly sown field in Chhatarpur | File Photo (ANI)

ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଦଲ ଫାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ବିନାଶ ଆଣିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ତୁଳନା କଲେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ବର୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଏହି ବିନାଶର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ଅନୁଭବ କରିଛି । ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଋତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

Commutes use scarves to cover themselves from the scorching sun during a hot summer day, in Prayagraj in 2025 | File photo
Commutes use scarves to cover themselves from the scorching sun during a hot summer day, in Prayagraj in 2025 | File photo (ANI)

...ତେବେ ଏହା ଆମର କୃଷି ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?

ପ୍ରଥମେ, ଗହମ ଫସଲ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ । 2025ର ବର୍ଷା ଖରିଫ ଋତୁ (ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର) ଯୋଗୁଁ, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବୁଣାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରବି ଗହମ ବୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା । ସାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଅନେକ ଚାଷୀ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ଗହମ ବୁଣା କରିଥିଲେ ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗହମ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସପ୍ତାହ ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଷୀମାନେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗହମ ଫସଲ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହେଉଛି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇନଥିବା ଗହମ ଫସଲ ଉପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

Farmers working in a field | File photo
Farmers working in a field | File photo (ANI)

ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାଶ୍ମୀରର ସେଓ ଚାଷୀମାନେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି । ଉପତ୍ୟକାର ସେଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅକାଳରେ ଅଙ୍କୁର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ । କାରଣ ହିମାଚଳର ସେଓଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥଣ୍ଡା ପାଇନାହାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତାପ, ପାଣିର ଅଭାବ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଦିନିଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ଏହି ବର୍ଷା କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ମୌସୁମୀକୁ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ମନ୍ଥର କରିବ, ବରଂ ଏହା ଆମ୍ବ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଯେହେତୁ ଏଥର ଫଳ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷା ଚଳିତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

Tribal women clean weeds in their paddy field in Assam's Nagaon.
Tribal women clean weeds in their paddy field in Assam's Nagaon. (ANI)

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । 'ଜାୟଦ' (ମଧ୍ୟମ ଋତୁ) ଫସଲ ବୁଣୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକକ ଚାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହିଷ୍ଣୁ ଦେଶୀ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ କିସମ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଚାଷୀମାନେ ଜଳବାୟୁ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ-ଫସଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ପାଗ ଆମ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)

