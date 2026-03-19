OPINION: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ; ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2026 ଖରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକକ ଚାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ ବଂଶଗତ ଫସଲ କିମ୍ବା ଦେଶୀୟ କିସମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ।
Published : March 19, 2026 at 6:28 PM IST
ଦେଶର ଅନେକ ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଦିନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଉନା ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହମ ପରି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପରି ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ହେଉଥିବା ଗରମ ଲହରୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା । ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏପରିକି କାଶ୍ମୀରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାତି ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳୀନ ତୁଷାରପାତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ "ତୁଷାର ମରୁଡ଼ି" କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତୁଷାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଖାଲି ପର୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାପକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଗରମ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେବଳ ହିମାଳୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ 2026 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଘାତକ "ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ" ସମ୍ଭାବନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଖରିଫ୍ ଫସଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗରମ ଲହରୀ ସମେତ ଜଳବାୟୁ ବିଭ୍ରାଟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ।
ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଦଲ ଫାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ବିନାଶ ଆଣିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ତୁଳନା କଲେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ବର୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଏହି ବିନାଶର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ଅନୁଭବ କରିଛି । ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଋତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।
...ତେବେ ଏହା ଆମର କୃଷି ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?
ପ୍ରଥମେ, ଗହମ ଫସଲ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ । 2025ର ବର୍ଷା ଖରିଫ ଋତୁ (ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର) ଯୋଗୁଁ, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବୁଣାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରବି ଗହମ ବୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା । ସାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଅନେକ ଚାଷୀ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ଗହମ ବୁଣା କରିଥିଲେ ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗହମ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସପ୍ତାହ ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଷୀମାନେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗହମ ଫସଲ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହେଉଛି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇନଥିବା ଗହମ ଫସଲ ଉପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାଶ୍ମୀରର ସେଓ ଚାଷୀମାନେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି । ଉପତ୍ୟକାର ସେଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅକାଳରେ ଅଙ୍କୁର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ । କାରଣ ହିମାଚଳର ସେଓଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥଣ୍ଡା ପାଇନାହାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତାପ, ପାଣିର ଅଭାବ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଦିନିଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ବର୍ଷା କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ମୌସୁମୀକୁ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ମନ୍ଥର କରିବ, ବରଂ ଏହା ଆମ୍ବ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଯେହେତୁ ଏଥର ଫଳ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷା ଚଳିତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । 'ଜାୟଦ' (ମଧ୍ୟମ ଋତୁ) ଫସଲ ବୁଣୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକକ ଚାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହିଷ୍ଣୁ ଦେଶୀ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ କିସମ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଚାଷୀମାନେ ଜଳବାୟୁ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ-ଫସଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ପାଗ ଆମ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)
