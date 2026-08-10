OPINION : ଚୀନର ‘ଧମକ’ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲା ନେପାଳ; ତେବେ କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ ?
ଚୀନର ଆପତ୍ତି ପରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କଲା ନେପାଳ; ବେଜିଂର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରତି କାଠମାଣ୍ଡୁର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଫୁୟାଲଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 10, 2026 at 4:38 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନିକଟରେ ଚୀନରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନେପାଳର ନୂଆ ସରକାର ଚୀନ ଅପେକ୍ଷା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଢଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତିବ୍ବତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ହଠାତ୍ ବାତିଲ କରାଯିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ବିଶେଷକରି ତିବ୍ବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବେଜିଂର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଏକାଡେମିକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ।
ନେପାଳର ଉତ୍ତର ସୀମା ପ୍ରାୟ ୧,୪୫୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହା ଚୀନର ତିବ୍ବତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଲଗ୍ନ। ୧୯୫୯ ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସହ ତିବ୍ବତରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ତିବ୍ବତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ନେପାଳରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ବହାଦୁର କାର୍କୀ, ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (କେୟୁ)କୁ ୨୩ରୁ ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୭ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ତିବ୍ବତୀୟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (IATS) ସେମିନାରକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ସହ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଦେଶରୁ ତିବ୍ବତୀୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରର ୭,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ୧୫୯ ଜଣ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ସାମିଲ ହେବାର ଥିଲା। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ପରେ କାର୍କୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଝାଙ୍ଗ ମାଓମିଙ୍ଗ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଅମୃତ ବହାଦୁର ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ, ଭାରତର ଧର୍ମଶାଳାସ୍ଥିତ ତିବ୍ବତୀୟ ନିର୍ବାସିତ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା କିମ୍ବା ତାହା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଜିଂର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ତିବ୍ବତରେ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଚୀନର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
‘କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କାର୍କୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନକରିବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସଦ୍ଭାବନାର ସହ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
‘କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବାତିଲ କରିବାର ହଠାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେପାଳର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ନାହିଁ।
ଚୀନ ନେପାଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯ରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଚୀନକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏବଂ ଚକ୍ନାଚୂର ହାଡ଼ ସହ ହେବ।”
ଚୀନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା CCTV, ଯାହା ଏବେ CGTN ଭାବେ ପରିଚିତ, ତାହା ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନେପାଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନ ପ୍ରଫେସର ବିପିନ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସେମିନାରର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦକ୍ଷେପ।
ଅଧିକାରୀ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯଦି ଏଭଳି ବୈଠକ ଆମର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ।”
ତିବ୍ବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମିନାରର ନାମ ବଦଳାଇ ‘ହିମାଳୟନ ବୌଦ୍ଧିଜମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ ରଖାଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହ ସମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବଦଳରେ ହିମାଳୟନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାସିତ ତିବ୍ବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଓ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ ଗବେଷକ ତେନଜିଙ୍ଗ ଦାଦୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଏହା ଅଜବ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେପାଳରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚୀନକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା। ନେପାଳ କାହିଁକି ଚୀନର ଚାପ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲା ? ଚୀନ କାହିଁକି ଚାପ ପକାଇଲା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ଠିକ୍ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଠାଇଲା ?”
ଭାରତରେ ନିର୍ବାସିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତିବ୍ବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଲେଖକ ତେନଜିନ୍ ତ୍ସୁଣ୍ଡୁଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନେପାଳ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ନା ମୁକ୍ତ। ଏପରିକି ଯୁବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଚାପରେ ନଇଁପଡ଼ି ତିବ୍ବତ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲା। ନେପାଳ ଏହି ଏକାଡେମିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇଥିଲା? IATS ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ଭାରତ, ନେପାଳ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଚୀନର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତିବ୍ବତ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ, ନା ଚୀନର, ନା ତିବ୍ବତୀୟଙ୍କର।”
ଚୀନ ସହ ନେପାଳର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନେପାଳ ତିବ୍ବତୀୟ ସମୁଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଆସିଛି। ତଥାପି, ଅଭିଜ୍ଞ ନେପାଳୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ‘ହିମାଳୟ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍’ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କନକ ମଣି ଦୀକ୍ଷିତ ତିବ୍ବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲକୁ ଏକ ଭୁଲ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନେପାଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ବିଦ୍ୱତ୍ତାର ଏକ ଖୋଲା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବା ଉଚିତ। ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ତିବ୍ବତ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସରକାର ବାତିଲ କରିବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।”