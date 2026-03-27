OPINION: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ କି ?
ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହୁଁଛି ଇରାନ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ତେହେରାନକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ କି? ଅରୁନିମ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : March 27, 2026 at 2:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବହୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫେବ୍ରୁଆରି 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଆମେରିକାର 15 ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ:
ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର 15ଟି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ ନିଜର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ବକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ପରିବାହୀ ଜାହାଜ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଭୌଗଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ଲାଗିଥାଏ । ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଓ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ୍କୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଇରାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ମୁସନ୍ଦାମ୍ ଉପଦ୍ବୀପ ରହିଛି, ଯାହା ୟୁଏଇ ଓ ମୁସନ୍ଦାମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖାପାଖି 104 ମାଇଲ୍(167 କିଲୋମିଟର) ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ 24ରୁ 60 ମାଇଲ୍ ଅଟେ । ଏହା ବିଶ୍ବର ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ । ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରପଥ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫକୁ ଓମାନ ଗଲ୍ଫ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ।
କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ:
- 2023 ମସିହାରେ ବିଶ୍ବର 20 ପ୍ରତିଶତ LNG ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୈଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ
- ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର
- ୟୁରୋପର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ
- ଗଲ୍ଫ କର୍ପୋରେସନ ବା GCC ଦେଶ (କତାର, କୁଏତ୍,ବାହାରିନ୍) ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାତ୍ର ଜଳପଥ
- ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ
ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହି ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଇରାନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଜଳସୀମା ବିବାଦ:
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଇରାନ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଓମାନ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତେହେରାନର ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାର ଓ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ଅଧିନରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେବି ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ଆଇନ ଅଧିନରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡିକ କୂଳରୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରାଶି ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଇରାନର ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଉପକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଚାରିପାଖରେ ମୂଳ ରେଖା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯାହା ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ।
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (IOES)ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ, ନୀତି ଏବଂ ଶାସନ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଲାୟାର ଆଇନ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ରେଡ୍ଜା ଜାକାରିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, UNCLOS ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳପଥ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଅଂଶ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ "ଗମନାଗମନ ପଥ" ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
"ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯଦିଓ ଇରାନ ନିକଟରେ ନିଜ ଯୁକ୍ତିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ନୌଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହ୍ଵାନ କରିପାରେ । ହେଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ UNCLOS ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ," ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଜାକାରିଆ, ମାଲେସିଆର ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଇରାନ ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଏହା ଦ୍ବାରା ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ମିଳିବ ।