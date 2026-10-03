OPINION: ନୂଆ CAFE- 3 ନିୟମ କାହିଁକି ‘ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ’ରୁ ‘ଫଳାଫଳଭିତ୍ତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ’ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ
୨୦୩୨ ଯାଏଁ ନୂଆ CAFE-3 ଫ୍ରେମ୍ୱର୍କ ଲାଗୁ; ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥୋପିବା ବଦଳରେ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଓ CO₂ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆର. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By R Srinivasan
Published : October 3, 2026 at 6:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକଶିତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ଅଧିସୂଚିତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) ନିୟମ ଦେଶର ନିୟାମକ ଓ ନୀତିଗତ ବିକାଶ ପରିବେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ନୂଆ CAFE-III/3 ଫ୍ରେମ୍ୱର୍କ ୨୦୩୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ନିୟମକୁ ବଦଳାଇବ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଅଧୀନରେ ଅଣାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିୟାମକ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଓ ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ନୀତିର ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ମାତା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦାଲତ; ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ, ଦକ୍ଷତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ।
ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଛୋଟ କାର୍ର ବୃଦ୍ଧି। ୨୦୦୬ ମସିହାର ବଜେଟ୍ରେ ଟିକସ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପରେ ଛୋଟ କାର୍ର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାର୍କୁ ‘ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ’ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଛୋଟ କାର୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ, ତାହା ନିର୍ମାତା କିମ୍ବା ବଜାର ଉପରେ ଛାଡ଼ାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୩.୯୯୯ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ନଥିବା ଏବଂ ୧,୨୦୦ ସିସି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା କାର୍କୁ ‘ଛୋଟ କାର୍’ ଭାବେ ଧରାଯାଉଥିଲା। ଡିଜେଲ୍ କାର୍ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୧,୫୦୦ ସିସି ଥିଲା। ଏପରି କାର୍ ପାଇଁ ୮ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହାର ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶା ଓ ବଜାରର ବିକାଶରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ ବଜାରରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେତେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ‘କ୍ୟୁବିକ୍ କ୍ୟାପାସିଟି’ ବା ସିସି ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ୍ୟୁବିକ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଓ ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଏହି ଧାରଣାକୁ Ford ଶେଷରେ Ecosport ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ SUV ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲମ୍ବ ୩.୯୯୮ ମିଟର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ୧,୦୦୦ ସିସି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ବଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା।
ସବସିଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡିଜେଲ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି କୃଷି ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଫଳରେ ଛୋଟ କାର୍ ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ସମେତ ଡିଜେଲ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଥିଲା।
ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ୧୯୯୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଯାନ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ରିକ୍ସା ସମେତ, CNGକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୧୫ରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ୨,୦୦୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ଡିଜେଲ୍ କାର୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ନିଷେଧ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ୨,୦୦୦ ସିସି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଯାନ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବା ଛୋଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାନଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିପାରେ।
ପରେ ଯାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ‘ଗ୍ରୀନ୍’ ସେସ୍ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷେଧ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ NCRରେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ୍ ଯାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ଥିବା BS-IV ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା।
ନିର୍ଗମନ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର BS-IVରୁ ସିଧାସଳଖ BS-VI ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଇନ୍ଧନ ରିଫାଇନର ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ସହିତ ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ପୁନଃଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିକାଶର ସାଧାରଣ ଦିଗ ହେଉଛି; ନାମମାତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା। କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଓ ଇନ୍ଧନ ଚୟନ ଭଳି ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ପର୍କିତ ବୈଷୟିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।
- ଏବେ କ’ଣ ବଦଳିଛି ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ଅଧିସୂଚିତ CAFE-III ନିୟମ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମ୍ CO₂ ନିର୍ଗମନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେକ୍ କିମ୍ବା ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଯାନବାହନ ଫ୍ଲିଟ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, Maruti Suzuki ଛୋଟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କାର୍, ବଡ଼ SUV, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଓ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଯାନବାହନ ରେଞ୍ଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯିବ।
CAFE-III ଅନୁସାରେ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ୨୦୩୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାରେ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକ କଠୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ-ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୭-୨୮ରେ ୩.୯୯୬ ଲିଟର/୧୦୦ କିମିରୁ ୨୦୩୧-୩୨ରେ ୩.୩୨୭୩ ଲିଟର/୧୦୦ କିମିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସେହିପରି CO₂ ନିର୍ଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ଲିଟ୍-ଆଭରେଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୭-୨୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୯୪.୭୬ ଗ୍ରାମ୍/କିମିରୁ ୨୦୩୧-୩୨ରେ ୭୬.୭୭ରୁ ୭୮.୯୦ ଗ୍ରାମ୍/କିମିକୁ କମିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ନୁହେଁ ଯେ ନୀତିରେ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପସନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥୋପୁନଥିବା ବେଳେ, ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଫ୍ଲିଟ୍-ୱାଇଡ୍ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଗଣନାରେ ଯାନର ଓଜନକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଯାନ ଫ୍ଲିଟ୍ରେ ଭାରୀ SUVର ଅନୁପାତ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ତା’ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାଲୁକା ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଛୋଟ କାର୍ର ଅନୁପାତ ଅଧିକ ଥିବା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିନ୍ନ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଣନା ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କମ୍ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ CNG, ଇଥାନଲ୍-ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଥାନଲ୍ ଭଳି ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ CO₂ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାନକୁ ଏଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଏକ BEV (Battery Electric Vehicle) ପାଇଁ ୩X ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ଗଣନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ BEV କୁ ୩ଟି ପାରମ୍ପରିକ ICE (Internal Combustion Engine) ଯାନ ସମାନ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ସେହିପରି plug-in ଓ flex-fuel strong hybrid ଯାନ ପାଇଁ ୨.୫X, conventional strong hybrid ପାଇଁ ୧.୬X ଏବଂ flex-fuel vehicle ପାଇଁ ୧.୧X ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁ ନିର୍ମାତା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିବା ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ pure-play EV ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାତା ନିଜ ଫ୍ଲିଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଣିପାରିବେ।
- ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ସେନେଇ ରଣନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପକୁ ସୀମିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ଉପାୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ାଯାଇଛି।
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକ ଛୋଟ କାର୍ ଥିବା ଫ୍ଲିଟ୍ର Maruti ଭଳି ନିର୍ମାତା ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ଦକ୍ଷ ଯାନର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ ଓଜନ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, SUV ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ସେମାନେ ଅଧିକ EV ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, strong hybrid କିମ୍ବା plug-in hybrid ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, CNG ଓ ଇଥାନଲ୍ ସମର୍ଥିତ ମଡେଲ୍ ବଢ଼ାଇପାରିବେ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ମଡେଲ୍ର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଗମନ କମାଇବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯାନର ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ପୁନଃଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ବଜାରରୁ ହଟାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଣିପାରିବେ।
ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ମାତା କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଫ୍ଲିଟ୍ର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଗମନ କମାଇବାର ଫଳାଫଳ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ CAFE-III ନିୟମର ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି; ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥୋପିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଫଳାଫଳକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭଲ ନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉଚିତ। ସାମଗ୍ରିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ।