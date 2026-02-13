OPINION: ବଜେଟ୍ 2026 ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍: ସଙ୍କେତ, ନୀରବତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବ୍ୟବଧାନ
ବଜେଟ୍ 2026ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରରେ କେତେ ସଂସ୍ଥାଗତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଆଲେଖ୍ୟ- ପ୍ରଫେସର ପି. ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁବାରାଓ
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27କୁ "ଯୁବ ଶକ୍ତି" ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ "କର୍ତବ୍ୟ" ଉପରେ ଆଧାରିତ: ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ "ବିକଶିତ ଭାରତ" ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ସାଂରଚନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଶାସନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସରକାରୀ ନିବେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କେବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ଲାଭ ପାଉଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ, ନବସୃଜନଶୀଳ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ । ତଥାପି, ବଜେଟ୍ 2026ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ, ଏହି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାଂସ୍ଥାଗତ ସହାୟତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଆଶା
ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 80,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି । 120ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିନଟେକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ନୀତିଗତ କଥାବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେପରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଏବଂ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି । ତଥାପି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରୁ ଆଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସାଂକେତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଢାଞ୍ଚାଗତ, ଜୀବନଚକ୍ର-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମର୍ଥନକୁ ବାଟ ଦେଇଛି ।
ବଜେଟ୍ 2026ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅନେକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଙ୍କେତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସରକାର ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ₹11.2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ₹12.2 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଟାୟାର-II ଏବଂ ଟାୟାର-III ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।
2026 ବଜେଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ମାକ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଗତ ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଯାହା ଶୁଭଙ୍କର
ପ୍ରଥମତଃ, ସରକାର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 12.2 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 11.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା । ନିରନ୍ତର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷକରି ଟାୟାର-II ଏବଂ ଟାୟାର-III ସହରଗୁଡ଼ିକରେ । ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବଜେଟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରିକି AI, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ନିସନ୍ଦେହରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । 'ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0', 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ 'ବାୟୋଫାର୍ମା ଶକ୍ତି' ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନବସୃଜନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ।
ତୃତୀୟତଃ, ₹10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 'SME ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଣ୍ଠି' ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଣ୍ଠି' ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି 'ଚାମ୍ପିଅନ୍ SMEs' ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏହା SMEsରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ କରିପାରିବ ।
₹10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର SME ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ଖବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ 'ଚାମ୍ପିଅନ୍ SMEs' ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ SME ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଞ୍ଚର ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, SME ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଣ୍ଠି ଭଳି ପୁଞ୍ଜିର ଉପଲବ୍ଧତା (ଯାହା ମାଲିକାନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେନାହିଁ) ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନକୁ ବଳିଦାନ ନ ଦେଇ ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଶେଷରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ-ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବ ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ଯାହା ବୃହତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦନ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ- ଯାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ।
ବଜେଟ୍ 2026 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଛି
ପ୍ରଥମତଃ, ବଜେଟ୍ 2026 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ବିହନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ । ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧାରଣା-ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ବଜେଟ୍ ନବସୃଜନର ଭୌଗୋଳିକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବଜେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି GST ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭଳି 350ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଛୋଟ ଦଳ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ନୂତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଅନୁପାଳନ ଢାଞ୍ଚାର ଅଭାବ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ।
ତୃତୀୟତଃ, ESOP (କର୍ମଚାରୀ ସେୟାର ମାଲିକାନା ଯୋଜନା) କର ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ESOP ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତିଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ।
MSME-ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସମନ୍ୱୟ: ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ ସୁଯୋଗ
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଆଲୋଚିତ ଦିଗ ହେଉଛି, 2026 ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍ତାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଋଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପଗ୍ରେଡେସନରେ ସହାୟତା ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର-ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ MSME ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ।
ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହା ଶେଷରେ MSME ହୋଇଯାଏ । ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ରମଶଃ MSME ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଂଶ ହୋଇପଡୁଛି। MSME ପାଇଁ ଋଣର ଉପଲବ୍ଧତା, ସରକାରୀ କ୍ରୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ମାପକାଠିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ତଥାପି, ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ପଥ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ MSME ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନବସୃଜନକୁ MSME ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଫଳତାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନବସୃଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବ ।
ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ରଣନୈତିକ ବିଫଳତା
ଏପରି ଏକ ବିଫଳତା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ସହିତ IPO, ମିଶ୍ରଣ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବଜେଟ୍ 2026ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର କରିବା କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ରହିଛି ।
ଆଉ ଏକ ବିଫଳତା ହେଉଛି ESG ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଣ୍ଠି କ୍ଷେତ୍ରରେ । ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ (CCUS) ପାଇଁ ₹20,000 କୋଟିର ଏକ ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପୁଞ୍ଜି, ଘରୋଇ ନିବେଶ ଏବଂ ବିପଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମିଶ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଜଳବାୟୁ-ସ୍ଥାପକ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ । ବଜେଟ୍ରୁ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି ।
ଶେଷରେ, ବଜେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ୍ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକିକୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ-ଭିତ୍ତିକ ବିହନ ପାଣ୍ଠି, ଆଇପିର ବାଣିଜ୍ୟିକରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତା ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାରତର ନବସୃଜନ ପାଇପଲାଇନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ।
ସିଗନାଲରୁ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଜେଟ୍ 2026 ନିରନ୍ତରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଏହା ସରକାରୀ ନିବେଶ ଏବଂ ସାଂରଚନିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୁଗମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ । ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆସେ, ନୀତି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଚାଳକ କରିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣାରୁ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପଦ୍ଧତିଗତ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଫଳତା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ କି ମାନଦଣ୍ଡ ହେବ ।
କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, MSME ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ନବସୃଜନ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପଥରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହେବ । ବଜେଟ୍ 2026 ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତଥାପି, ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସାଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ଆଡକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
The writer is the Head of the Department & Director, Department of Management Studies, NALSAR University of Law, Hyderabad.