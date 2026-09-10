OPINION : BRICS ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟ
ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କିଏ ବହନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ସୁଜାତା ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ।
Published : September 10, 2026 at 3:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ BRICS ନେତାମାନେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବହନ କରିବ, ଭାରତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ବିକଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ବଜେଟରେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ବାକି ରହିବ।
ସେହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆଂଶିକ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗତବର୍ଷର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ରିଓ ଘୋଷଣା ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆରମ୍ଭିକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ BRICS ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (NDB) ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
୨୦୨୬ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନେତାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷତିକୁ ବହନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ଏକ ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତେ। ଏହା ଅଧିକ ଭଲ ସର୍ତ୍ତରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କେତେ ହେବ, ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିପଦ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗାଣ ବିନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଧୀନରେ ଦାବି ଉଠିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଏ ଦେବ ?
ଯଦି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ NDBର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଫି’ ଏବଂ କଭରେଜ୍ ସୀମା ଏହି କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ନେବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଲାଭ ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଦେବା ଦିଗରେ NDB ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭିଭାଷଣରେ NDBର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ମା ରୁସେଫ୍ ବେସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଏକ ‘କୌଶଳଗତ ଆବଶ୍ୟକତା’ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବେସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ନିବେଶକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସମୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ BRICS କ’ଣ ଆଶା କରୁଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।
ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପଦ ସୀମିତ, ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାପକ। ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏପରି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ବଜନୀନ ଅବଦାନ ବଦଳରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଏକ ଋଣଦାତା କ୍ଷତି ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି? ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବଦଳରେ ସରକାର ଦରଦାମ ଓ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହାସଲ କରୁଛି ?
ଯଦି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧରିବା ତାହେଲେ; ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅର୍ଥଯୋଗାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଋଣ ପରିଶୋଧ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଏହି ଲାଭ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
କେତେ ପରିମାଣର ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଫଳାଫଳର ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ନିବେଶ; ଯଥା ଏକ କମ୍ ଆୟ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା—ବେସରକାରୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇପାରେ।
ଯଦି BRICS ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆକର୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତେବେ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
NDBର ଜଣେ ଶେୟରହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଭାବେ ଭାରତର ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ସେହି ଅଭିଭାଷଣରେ ରୁସେଫ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରୁପି ବଣ୍ଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ରୁପିରେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୁପିରେ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଦ୍ରା ଅସମନ୍ୱୟ କମାଇପାରିବ। ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନେ ଡଲାର ଋଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
NDBର ନିଜସ୍ୱ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରିଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାବିଥିବାରୁ କେବଳ BRICSର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦେଶ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯୋଗ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇବାରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଆର୍ଥିକ ଝୁମ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଠାରେ ସେହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାରଦର୍ଶିତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲେ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଝୁମ୍ପରେ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ NDBର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇପାରିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ କେତେ ପରିମାଣର ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା, ତାହା ନିଜେ ବିକାଶମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ନିବେଶକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜେ ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମର୍ଥନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ BRICS ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କରୁଥିବା ଦାବି ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକାନା ରହିଲେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ।
ଭାରତର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିପାରେ। ଅର୍ଥାତ, ବିକାଶ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ପଛରେ ଥିବା ବୁଝାମଣା ଓ ବିନିମୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ଦାବି କରି। ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ ଏବଂ ତା’ ବଦଳରେ ଜନସାଧାରଣ କ’ଣ ପାଇବେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ରହିବା ଦରକାର।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Exclusive | ‘ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ISTକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ? ବୁଝାଇଲେ NPL ବୈଜ୍ଞାନିକ
(Disclaimer: ପ୍ରଫେସର ସୁଜାତା ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)