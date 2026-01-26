OPINION: ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ବ
ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରି ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରମକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ।
By Vivek Mishra
Published : January 26, 2026 at 9:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କୂଟନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମେଲିଆନଙ୍କ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ସତ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । "ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ଭୋଗନ୍ତି ।" ଏକ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ବହୁମୁଖୀ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପରମ୍ପରାଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ କାଳରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଯେପରି ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା, ତାହା ସେଇ ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ, ଫଳାଫଳ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରମକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ କାରବାର ମୋଡ଼ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମର ଅବସରରେ ଏକ 'ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ' ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଗୃହୀତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ 2803 ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ 'ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ରହିଛି।
'ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ' ସୃଷ୍ଟି କରି, ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଏତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବେ, ଯଦି ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ଶେଷ କରିନଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କ୍ଷୟର ଆରମ୍ଭକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିବେ । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁ କରି ବିଶ୍ୱ ଶାସନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରି ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ । ତଥାପି ଇତିହାସ ବହୁତ କମ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ସମୟସୀମା ଦୁଇ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆଶା କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ ମନେହୁଏ । ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2027 ପରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଭାରତକୁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମୟୋଚିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତର ବିସ୍ତାରିତ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା, ବିଶେଷକରି ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଢ଼ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଶାନ୍ତି-ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର ।
ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱର ଛାପ ବହନ କରେ, ସାଧାରଣ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରହସନାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ବୋର୍ଡର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ୱାଶିଂଟନର ନିରନ୍ତର ଚାପ ଅଧୀନରେ, ବିଚାରଧାରାଗତ ଭାବରେ ବିବିଧ ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିଛି , ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ବସିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ଗାଜା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦକୁ ପାଶୋରି ଦିଆଯାଇଛି, ଅତି କମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଏକିକୃତ କରିବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, କିପରି ଜବରଦସ୍ତି କୂଟନୀତି ସହଯୋଗକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବରେ ସହମତି ନୁହେଁ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ 60ରୁ ଅଧିକ ଦେଶଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ଏଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେବି ଅନେକ ଦେଶ ବିଚାର-ବିମର୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଏକ ସୁପରାନ୍ୟାସନାଲ କିମ୍ବା କ୍ୱାସି-ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାରବାଦୀ ସଂସ୍ଥା, ବିଶେଷକରି ଜାତିସଂଘ, ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପରି ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ ଏକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ପୁରୁଣା ରଣନୀତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଯଦି ଭାରତ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କିଛି ଚୟନିତ ଦେଶଙ୍କ ସହ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଅଲଗା କରି କାମ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, କିଏ କାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେହିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଏକ କଷ୍ଟକର ଓ ଝୁମ୍ପ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ୨୦୨୭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ସମୟ ଗାଜାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହା ସହିତ, ଆଜିର ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କୂଟନୀତିର ସମୟରେ ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କହିହେବ ନାହିଁ ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସତର୍କ ରହିଛି । କାତାର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମିଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆହୁରି ଚାପ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମନ୍ୱୟ ବଦଳରେ ୱାଶିଂଟନର ଚାପ କୂଟନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର ନିରନ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ।