OPINION: ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ବିଜୟ ପଛର ସତ୍ୟ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟ ପରାଜୟର କାରଣ

BIHAR ELECTION RESULT: ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଲା ଏନଡିଏ। ମହାଗଠବନ୍ଧନର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ନୀତିଶ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା? ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Bihar Elections: NDA wins Bihar elections
Bihar Elections: NDA wins Bihar elections (PTI)
author img

By Sanjay Kapoor

Published : November 17, 2025 at 4:41 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 4:52 PM IST

4 Min Read
ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, NDA 183 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପକ ଆକଳନ ପ୍ରାୟ 160 ଆସନ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ NDA ପ୍ରାୟ 140 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, RJD ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଭୋଗିବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଭୋଟ ହାର ସମାନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 60 ଆସନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ 63 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (MGB)ରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: MGB ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ?

Prime Minister Narendra Modi celebrates victory with supporters after the National Democratic Alliance (NDA) wins the Bihar Assembly election 2025, at the BJP headquarters in New Delhi on Friday. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP National President JP Nadda are also present
Prime Minister Narendra Modi celebrates victory with supporters after the National Democratic Alliance (NDA) wins the Bihar Assembly election 2025, at the BJP headquarters in New Delhi on Friday. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP National President JP Nadda are also present (ANI)

ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:

2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିହାରରେ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା MGBର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଡ଼ାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ଆଲାଭାରୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ, ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଥିଲା।

15 ଦିନର ଏକ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପରେ ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ, ସମର୍ଥନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ହଜିଯାଇଛି। ମତଦାନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିହାର ଫେରି ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦଳକୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ପଙ୍କରେ ଆହୁରି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।

Union Ministers Dharmendra Pradhan, Kiren Rijiju, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, MP Ravi Shankar Prasad and other leaders during celebrations for the NDA's victory in the Bihar Assembly elections at the BJP Headquarters in New Delhi on Nov. 14, 2025.
Union Ministers Dharmendra Pradhan, Kiren Rijiju, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, MP Ravi Shankar Prasad and other leaders during celebrations for the NDA's victory in the Bihar Assembly elections at the BJP Headquarters in New Delhi on Nov. 14, 2025. (PTI)

"ଭୋଟ୍ ଚୋର ଗଦ୍ଦି ଛାଡ଼" ସ୍ଲୋଗାନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା:

ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ଯେ, ଦଳକୁ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏହାର ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ "ଭୋଟ୍ ଚୋର" ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସ୍ଲୋଗାନ, "ଭୋଟ୍ ଚୋର ଗଦ୍ଦି ଚୋର," ବିହାରରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତି ପାଇଲା ନାହିଁ।

ନୀତୀଶଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ବାଜି:

ବିହାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କାମ କଲା ତାହା ହେଉଛି, ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ 12 ନିୟୁତ ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଭୋଟ୍ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରିକ ଅନୱର ଯେପରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, 10,000 ଟଙ୍କା ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିମାଣର ରାଶି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବା ଏକ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିମାଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସର ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ।

BJP workers celebrate the NDA's victory in the Bihar Assembly elections, in Gurugram, Friday, Nov. 14, 2025.
BJP workers celebrate the NDA's victory in the Bihar Assembly elections, in Gurugram, Friday, Nov. 14, 2025. (PTI)

ECI ବିରୋଧରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ:

ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ (SIR) କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଭୋଟର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଭୁଲବଶତଃ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

ତଥାପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଆହୁରି ଅନେକ ନକଲି ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲମ୍ବା ତାଲିକାରୁ ନକଲି ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅସାଧାରଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବଢୁଥିବା ଖ୍ୟାତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆପତ୍ତି କରି ନଥିଲେ।

Singer and BJP candidate from Alinagar constituency Maithili Thakur, right, celebrates with family members after winning in the Bihar Assembly elections, in Darbhanga, Friday, Nov. 14, 2025.
Singer and BJP candidate from Alinagar constituency Maithili Thakur, right, celebrates with family members after winning in the Bihar Assembly elections, in Darbhanga, Friday, Nov. 14, 2025. (PTI)

ମୁସଲିମ-ଯାଦବ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା:

ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ମୁସଲିମ-ଯାଦବ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଯାହା RJDକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୋଟ ଜାତି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସୀମାଞ୍ଚଳରେ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଭୋଟ୍ NDA (ବିଶେଷକରି JDU)କୁ ଗଲା - କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ରାହୁଲଙ୍କ ଭୁଲ ରଣନୀତି:

ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗମନ ସମୀକରଣକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ପଛୁଆ ଜାତିର ନୂଆ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୀତୀଶଙ୍କ ଅଣ-ଯାଦବ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବିଜେପିର ପାରମ୍ପରିକ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଏବଂ JDU-NDA ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ - ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ, ₹10,000 ମହିଳାଙ୍କ ଉପହାର ସହିତ, MGBର କ୍ଷମତା ଆଶା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।

BJP supporters cheer during the celebration of NDA's victory in the Bihar Assembly elections, at BJP headquarters, in New Delhi, Friday, Nov. 14, 2025.
BJP supporters cheer during the celebration of NDA's victory in the Bihar Assembly elections, at BJP headquarters, in New Delhi, Friday, Nov. 14, 2025. (PTI)

ନୀତୀଶଙ୍କ ମହିଳା-ଅନୁକୂଳ ଚିତ୍ର:

ଯଦିଓ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ନୀତୀଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାରଖାନା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବିହାରର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନଗଦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି ।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ଏକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧ ନୀତୀଶ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଯିଏ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୀମିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ମଦ୍ୟପାନରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ₹10,000 ବଣ୍ଟନ କରି ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ମହିଳା-ଅନୁକୂଳ ପରିଚୟକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଲାଲୁଙ୍କ ଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ବିହାର ଭଲ:

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ଲାଲୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି "ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ"ର କଳା ଦିନ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମାଫିଆ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦେଖିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ କେହି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖେଳ କରିଦେଇଛି।" ପୂର୍ବରୁ, ଡ୍ରିମ୍ 11ରେ ବାଜି ଲଗାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବା ପରେ, ଅସ୍ଥିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

Last Updated : November 17, 2025 at 4:52 PM IST

