OPINION: 'ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କାମ ଦେଲାନି ଜାତି ମୁଦ୍ଦା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିଲେ ମହିଳା ଭୋଟର'
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡିକୁ ନେଇ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ।
By Bilal Bhat
Published : November 15, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 3:44 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ: ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ ମାପିବାରେ ଏକଜିଟ ପୋଲ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲଷ୍ଟରମାନେ (ଯେଉଁମାନେ ଏକଜିଟ ପୋଲ ସମୀକରଣ କରନ୍ତି) ଏହି ଆକଳନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାସନଭା ଭୋଟ୍ , ପୋଲଷ୍ଟରମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ ଦଳଗୁଡିକର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ।
ବିହାରରେ ଜାତିଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ:
ଏପରି ମନେହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣେ । ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ବିହାର, କେବଳ ଜାତି ଆଧାରରେ ତାର ସମୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଣିପାରେ ।
ବିହାରରେ ଜାତିଠୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ । ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ । ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିହାର ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ମନକୁ ଆସୁଥିବା କାରଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ଲୋକମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ବିହାର ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିଲେ ମହିଳା ଭୋଟର:
ଏନଡିଏ ଜନାଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ବିହାର ଭୋଟରମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା, ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯାହା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିଥିଲେ ମହିଳା ଭୋଟର । ମହିଳାମାନେ ଏନଡିଏ ଭୋଟ ଦେବାସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏନଡିଏ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ପୁରୁଷମାନେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ଦେଉଥିଲେ । ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ମଦ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ , ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ ହୋଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, " ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ପାଇଁ ମଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ।" ଯଦିଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମଦ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
ସବୁଠି କାମ କଲାନି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା:
ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେହି ଆସନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆସନଗୁଡିକରେ ଭୋଟରମାନେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିଚାରଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କିନ୍ତୁ 9 ଡିଭିଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ନେପାଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହ ସୀମା ସେୟାର କରୁଛି । ଏହାକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାର ବିବିଧତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ।
ପଡୋଶୀଙ୍କଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିଲେ ବିହାରବାସୀ:
ଯେତେବେଳେ ନେପାଳରେ Gen Z ରାଜନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି , ସେତେବେଳେ ବିହାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳାମାନେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସେହି କଳା ଦିନ ମନେ ପକାଇ ସେହି ଦିନ ଆଉ ନଫେରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ।
ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକରଣକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗିପାରେ । ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଭ୍ରମରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବଳରାମପୁର ଓ ସମସ୍ଥିିପୁର ନିଜ ନିଜ ଗତିଶୀଳତାର କାରଣ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ । ବଳରାମପୁରରେ, ଶୀର୍ଷ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ 40ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ଥିପୁରରେ କେବଳ 2 ଜଣ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 81 ହଜାର 853ଭୋଟ ମିଳି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । କଶବା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଟନା ସାହିବ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇନପାରେ ।
ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଜନତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ମୋତିହାରୀ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଲୋକେ ଭୋଗୁନଥିଲେ । ଏହି 2 ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ।
ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢିଥିଲା ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ:
ଏନଡିଏ, ବିଭାଜିତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢୁଥିଲା । ଏନଡିଏ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆସନ ବିଭାଜନ ଆଇନ ସମ୍ମତ ଥିଲା । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚିରାଗ ପାଶଓ୍ବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଏଲଜେପି (ଆରଭି) ଜେଡିୟୁର ଭୋଟ କାଟି ଥିଲା । ଯାହା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇନଥିଲା । ଜେଡିୟୁ, ବିଜେପି, ଏଲଜେପି ମହାଗଠବନ୍ଧନର ବିଭାଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ମହାଗଠବନ୍ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନ ମାଗିଥିଲା । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥାରେ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ପଡିଲା , ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇକୁ ଦେଖି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ 3 ଜଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲେ । ଜଣେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଏନଡିଏ ସହ । ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଟ ପାଇଁ ମତଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଥିଲା ।
ଏନଡିଏ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲା । ଆରଜେଡି ନେତା କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହା ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା ।
ବିଜେପି 101 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 91 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 'ଲାଡଲି ବେହେନ' ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଗଲା । ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ରହିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା 10000 ଟଙ୍କା । ତେଣୁ ପାର୍ଟିକୁ ମତଦାତାଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ସଠିକ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ 'ନିର୍ବାଚନୀ ମହାଶକ୍ତି' ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...