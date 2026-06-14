OPINION: "Beyond GDP"... ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନୂଆ ରୂପରେଖ
ଜାତିସଂଘର ‘Counting What Counts’ ରିପୋର୍ଟରେ ୩୧ଟି ନୂତନ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଆଲେଖ୍ୟ ସି.ପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ
Published : June 14, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ “Beyond GDP” ଉପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପରେଖା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜିଡିପି (Gross Domestic Product)କୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ତାହାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ୩୧ଟି ନୂଆ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାର Pact for the Future ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ପରିବେଶୀୟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଉନ୍ନତିକୁ ମାପିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଏହି ନୂଆ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ 'Counting What Counts' ନାମକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ନୀତି-ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଏକ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କର୍ନେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ କୌଶିକ ବସୁ ଏବଂ ଟୁଲେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୋରା ଲଷ୍ଟିଗ । ୭ ମେ' ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଦଲିଲ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସର ପରିଣତି ।
GDPର ସୀମାବଦ୍ଧତା
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜିଡିପି ମାଧ୍ୟମରେ ମପାଯାଏ । ଏହା ଲାଭ, ରୋଜଗାର ଓ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମାନତା କିମ୍ବା ପରିବେଶୀୟ କ୍ଷତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେନାହିଁ । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ବିଶ୍ୱର କେବଳ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମାଜ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସମାନତାର “ଯମଜ ସମସ୍ୟା”ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।
କେନେସିଆନ ଅର୍ଥନୀତିର ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ପରିବେଶୀୟ କ୍ଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଧାରଣା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।
ଏହାର ବିପରୀତରେ, ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସମାବେଶୀ ସମାଜ, ସଶକ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବେଶଗତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଜ୍ୟାକସନଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅସୀମ ଉପଭୋଗବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜିଡିପି-କେନ୍ଦ୍ରିକ ମଡେଲର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମାଇକ୍ରୋ-ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିବେଶୀୟ ଉପାଦାନ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ।
ବିକଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ ଓ ବିକାଶର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ
୧୯୭୨ ମସିହାରେ ଡୋନେଲା ମିଡୋଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ The Limits to Growth ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଚଳିତ ବିକାଶ ମଡେଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜୈବ-ଭୌତିକ ସୀମା ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଶିଳ୍ପ ସମାଜର ଭିତ୍ତିକୁ ସୀମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା।
୨୦୦୯ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପୃଥିବୀ-ପ୍ରଣାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ “Planetary Boundaries” ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଅସୀମ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଧୁର ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ-ରାସାୟନିକ ପ୍ରବାହ ଓ ନୂତନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଅନେକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
୧୯୮୩ରେ ଜାତିସଂଘ ବ୍ରୁଣ୍ଡଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ନରୱେର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରୁଣ୍ଡଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ୧୯୮୭ରେ ପ୍ରକାଶିତ Our Common Future ରିପୋର୍ଟରେ “ସସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ”(Sustainable development)କୁ ଏପରି ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଥିଲା, “କେମିତି ପ୍ରଗତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେନାହିଁ।”
ସେହିପରି ୨୦୦୯ରେ ଜୋସେଫ ଷ୍ଟିଗ୍ଲିଜ୍, ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ ଓ ଜିନ୍-ପଲ୍ ଫିଟୁସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress ଜିଡିପିର ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କଲ୍ୟାଣ, ସମାନତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା।
ମଇ ୨୦୨୩ରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦରେ ଆୟୋଜିତ “Post-Growth” ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଂଯମ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ “movements of movements”ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜିଡିପି କେବଳ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଭୋଗକୁ ମାପେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ବଣ୍ଟନ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହେନାହିଁ।
୨୦୨୪ରେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜିଡିପି-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃଦ୍ଧି ଅସମାନତା ବଢ଼ାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କ୍ଷୟ କରେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, “ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଜଣ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ୫ ବିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।”
ମେ' ୨୦୨୬ର ରିପୋର୍ଟ: GDPର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଓ ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି—ମାନବ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମାପକାଠି ଭାବେ ଜିଡିପିର ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଆଣାଯିବ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚକାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାକୁ ମାପିବ।
ଏହି “ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରୋଥ” ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ 'Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet' ରିପୋର୍ଟ ସେହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଡିପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଗତି ମାପିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଧାରଣାଗତ ଢାଞ୍ଚା, ସୂଚକମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଗବେଷଣା ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ୩୧ଟି ନୂଆ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ସୂଚକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ, ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଓ ବାୟୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାର ପରିମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ ଏବଂ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଗଣିତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ସୂଚକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀଙ୍କ ଅନୁପାତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂତନ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାନବାଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନୀୟ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। Universal Declaration of Human Rights ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ସରକାର ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୩୧ଟି ସୂଚକ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ଟି ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (SDGs) ମାପିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ଭାରତର ଭୂମିକା
ରିପୋର୍ଟ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜିଡିପି-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ବ୍ୟାପକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ-ଆଧାରିତ ମାପକାଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଜିଡିପି ସାର୍ବଭୌମ ଋଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଋଣଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ କ୍ଷମତା ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।
ସେହିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ସମାନତା, ସମାବେଶୀକରଣ ଓ ପରିବେଶୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ନିରନ୍ତର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ।
ସ୍ପେନ୍ ଓ ଗୁଏନାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ରୂପ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହମତି ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହି କେତେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜାତିସଂଘକୁ ଜିଡିପିର ସୀମା ପାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଭାରତ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ? ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି, ପରିବେଶୀୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ସୂଚକ ବିକାଶ କରି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ କି? କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୂମିସ୍ତରର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ ।
(Disclaimer: ସି. ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ ଜଣେ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଓ ବିଶ୍ଳେଷକ)