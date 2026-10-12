OPINION: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଉପନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬: ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଉ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କି ?
ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେଲା ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। କାରଣ, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ଚେହେରା ନଥିଲା,ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। 'ETV Bharat' ସମ୍ପାଦକ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By Bilal Bhat
Published : October 12, 2026 at 6:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ବ୍ୟାପକ ବିଜୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପସନ୍ଦରେ ହେଉ କି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ, ଭୋଟରମାନେ କ’ଣ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ ? ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଧାର୍ମିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଓ ରେଜିନଗର ଆସନରେ ବିଜେପି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ।
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାସି ରାଣୀ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ମାଆ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ମେ' ୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ହାସିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା।
ହାସି ରାଣୀ ୧,୬୪,୪୨୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ୪୧,୬୭୪ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା ୧,୨୨,୭୫୩ ଭୋଟ। ଏହି ଆସନରେ ମୋଟ ୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ତଥାପି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମିଳିତ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା।
ସେହିପରି ରେଜିନଗର ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମିଳିତ ଭୋଟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଭଳି ରେଜିନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟର, ଏପରିକି ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ଦୁଇଟି ଆସନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟରମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏନାହିଁ।
ଦୁଇଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାବନୀପୁର ଆସନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି (ଏଜେୟୁପି) ମୁଖ୍ୟ ହୁମାୟୁନ କବୀର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ନୋଦା ଆସନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ରେଜିନଗର ଆସନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।
Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଆସାମର ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନର ଚିତ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନଠାରୁ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଦିଗ ଥିଲା। ବିଜେପିର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ।
ନଗାଓଁ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ମମତାଜ ବେଗମଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆସାମରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ସମୀକରଣ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ।
କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ୪୮.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୭,୦୧,୬୧୭, ଯାହା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ୭,୧୪,୩୪୯ ଭୋଟଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୨,୭୩୨ କମ୍ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ୨୩,୭୬୩ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋଟ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ ୧.୬ ପ୍ରତିଶତ।
ଯଦି ସେହି ଭୋଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ଗଣିତ ବଦଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗଣନା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ଭୋଟ ଏକାଠି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଆସନ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା।
ହାସି ରାଣୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ୧,୨୨,୭୫୩ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୨୦୧୬ରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ରେ ଥିବା ସମୟରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ରେଜିନଗରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖରାଭ ସରକାର ୭୫,୮୧୬ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ଏଠାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଜେପି ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିରବ ରହିବାକୁ ବା ସାମୂହିକ ଧାରାରେ ଭାସିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଜାରି ରଖିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଟିଏମସି ଶାସନ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହାର ପରାଜୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶାସକ ଦଳ ଆପେଆପେ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ମସୀହା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିବା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା।
‘ମିଆଁ ମୁସଲମାନ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ମାମଲା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ହେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହୁଛନ୍ତି।
ସବର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସାତଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ଉକ୍ତ ସାତଟି ଅତିରିକ୍ତ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ; ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାଦ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେନାହିଁ।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ କିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ତାହାଠାରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜର ଭାରତୀୟ ପରିଚୟର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବେ।
ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ‘ମିଆଁ ମୁସଲମାନ’ ସ୍ଲୋଗାନ ପରେ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ପରିଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ।
ଏକପଟେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଏସବୁ ମିଶି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲା: ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଆଧାରିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଧାରା ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ନ ରଖିବା।
ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ କାମ କଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ଚେହେରା ନଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଅଚିହ୍ନା ଓ ଅସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍ ଭଳି ଦଳ ଯେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ଧାର୍ମିକ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେବଳ ବିଜେପି ଅଲଗା, ଯଦିଓ ଏହାର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଓ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ଆସାମରେ ଭାଷା ଏକ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆସାମୀ ଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ‘ମିଆଁ ମୁସଲମାନ’ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସେମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁନାହିଁ। ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ।
କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପସନ୍ଦ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ, ରେଜିନଗର ଓ ନଗାଓଁ ଏହି ଘଟଣାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... In Depth | ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଅକ୍ଷ; ଯେଉଁଠାରେ ତାଲିବାନ, CIA ଏବଂ ISIରେ ଥିବା ଏହାର ପୂର୍ବ ଗଡଫାଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣରେଖା ଟାଣିଥାଏ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... In Depth | POKରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Ground Report | କ୍ଷତ ଶୁଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଘା' ଏବେ ବି ତାଜା... Air India-171 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଓ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା