ETV Bharat / opinion

OPINION: ଆସାମର ବନ୍ୟା ଏକ ଚେତାବନୀ, ଯାହାକୁ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ

ବଦଳୁଥିବା ବର୍ଷା ଧାରା ଓ ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ଆସାମର ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରୁଛି; ଦେଶରେ ବର୍ଷସାରା ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ହରିକୃଷ୍ଣ ନିବାନୁପୁଡିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

ASSAM FLOODS
A vehicle swept away by flash floodwaters remains partially submerged in muddy water following heavy rain in Sivasagar district, Assam, on Sunday, July 26, 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 8:35 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସବୁଥର ଭଳି ଆସାମ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭାବେ ପରିଚିତ କାରଣ ପାଇଁ ଖବର ଶିରୋନାମାକୁ ଫେରିଆସେ। ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା ନଦୀ, ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଗାଁ ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ୧୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧.୬୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଗୋଲାଘାଟ, ଶିବସାଗର ଓ ଜୋରହାଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସାମର ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ ଏହାର ଦୁଃଖର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧ୍ୟାନ ଦାବି କରୁନାହିଁ। ଏହା ଭାରତରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଉପକୂଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଅନିୟମିତ ସହରୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସାମର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।

ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତ କ’ଣ ବନ୍ୟାକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଋତୁକାଳୀନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିବ, ନା ବନ୍ୟାକୁ ବର୍ଷସାରା ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶାସନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ?

ASSAM FLOODS
State Disaster Response Force (SDRF) personnel use a rescue boat to evacuate people from a flooded area following heavy rainfall in Guwahati district of Assam on Friday, July 24, 2026 (IANS)
  • ବଦଳୁଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଜଟିଳ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ବନ୍ୟା ଆସାମର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ହିମାଳୟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଣି ଓ ପଟୁ ନେଇ ଆସେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏପରି ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରେ। ଆସାମର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ, ଏବଂ ୧୯୫୦ ପରଠାରୁ ନଦୀର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୪.୨୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷୟ ହୋଇଛି।

୨୦୧୯ରେ ୧.୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ।ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ବିପଦ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଥାଏ।

ଯାହା ବଦଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଜଳବାୟୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ। ଜୁଲାଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଶୀର୍ଷ ସମୟ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କମୁଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିସହ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଦୁଇଟି ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସମୟ କମୁଛି ଏବଂ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି।

କୌଣସି ଏକକ ବନ୍ୟାକୁ କେବଳ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ, ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର, ସବୁ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ମ ହେଉଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବର୍ଷାର ଧାରାକୁ ବଦଳାଉଛି। ଫଳରେ ଅତୀତର ବର୍ଷା ଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଉଛି।

ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିମାଳୟର ହିମନଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟର ଆକଳନ ଏବଂ ଏହାର ଇନ୍ଦୁସ୍‌, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନଦୀ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଧରି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ।

ASSAM FLOODS
A farmer leads his cattle through floodwaters after heavy monsoon rains inundated riparian areas in Mayong, disrupting daily life and livestock movement in the district of Morigaon, Assam on Friday, July 17, 2026 (IANS)
  • ଜଳବାୟୁ ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଏ, ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ବଦଳୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ବର୍ଷାକୁ ତୀବ୍ର କରେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ରହିବ, କେଉଁଠି ଲୋକ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ନଦୀବନ୍ଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମାନବୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।

ଆସାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ଅଯୋଜିତ ସହରୀକରଣ ଓ ନଦୀପଟୁ ଖନନ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିପଦକୁ ବଦଳାଏ; କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲୋକଙ୍କର ବିପଦପ୍ରବଣତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।

ଏହା ଗୋଦାବରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେଲଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଚଳମ୍‌ରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁନାଭରମ୍‌, ପୋଲାଭରମ୍‌ ଓ ଡାଉଲେଶ୍ୱରମ୍‌ ଡେଲ୍ଟା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀ ଏକ ଅଲଗା ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା, ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଓ ତଳମୁଣ୍ଡର ନଦୀବନ୍ଧର ଦୃଢ଼ତା, ସବୁ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ।

କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭକ୍ତ। ଏଭଳି ନଦୀ ଅବବାହିକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର କ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ।

  • ବିଜୟୱାଡ଼ା: ସହର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ

୨୦୨୪ର ବିଜୟୱାଡ଼ା ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ବନ୍ୟା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ବୁଡାମେରୁରେ ଅଧିକ ଜଳପ୍ରବାହ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଭାଙ୍ଗଣ, କୃଷ୍ଣାର ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ସହରରେ ଜମିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା, ସବୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା।

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଦୀ, କେନାଲ, ଜଳାଶୟ, ଟାଙ୍କ, ବନ୍ୟାଭୂମି, ରାସ୍ତା ଓ ପମ୍ପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ; ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ସଂକୁଚିତ ହେବା, ଜଳାଭୂମି ପୋତି ଦିଆଯିବା, ବନ୍ୟାଭୂମିରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ନକରି କେବଳ ବିପଦ ପରେ କରାଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସହରକୁ ଅଚଳ କରିଦିଏ, ତାହାକୁ ‘ଅଭୂତପୂର୍ବ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଣି କେବଳ ସେହି ପଥକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପଥକୁ ବିକାଶ ଦଖଲ କରିନେଇଛି।

ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହ୍ରଦ ଓ ନାଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ବିଜୟୱାଡ଼ାର ବୁଡାମେରୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ପ୍ରକୃତ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ କେବଳ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିଡର୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଳାଭୂମି, ଅଦ୍ୟତନ ବନ୍ୟାଭୂମି ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ କଡ଼ା ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ।

ASSAM FLOODS
A farmer leads his cattle through floodwaters after heavy monsoon rains inundated riparian areas in Mayong, disrupting daily life and livestock movement in the district of Morigaon, Assam on Friday, July 17, 2026 (IANS)
  • ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷେଧ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

ଭାରତର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ଭବତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠି କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ରହିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତତ୍କାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆସାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଭାରତ ବିପଦ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ନିବେଶ କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ।

ନଦୀବନ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଜଳାଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଟେଲିଭିଜନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଭବିଷ୍ୟତର ଏକାଧିକ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ରୋକିପାରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠି ଏପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଜବାବଦେହିତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଫଳତା ରହିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଜବରଦଖଲ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ଦୁର୍ବଳ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିପଦପ୍ରବଣତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା।

ଯେତେବେଳେ ଜଣାଥିବା ଏକ ବାଧା ବା ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିପଦପ୍ରବଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମ୍ୟାପିଂ, ପ୍ରଶମନ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବଦେହିତା ଆବଶ୍ୟକ।

  • NDRF ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ

ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF)ର ପେସାଦାରିତା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ NDRFର ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେବଳ ଫସିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ହ୍ରାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ।

NDRF ଡ୍ରେନେଜ୍ ନେଟୱର୍କରୁ ପଟୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବନ୍ୟାଭୂମିର ଜବରଦଖଲ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ କେବେ ଓ କେତେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ।

ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଏବେ ଏକ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗଠିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର APSDMAର ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଚ୍ଚ ବିପଦପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷସାରା ଜଳବିଜ୍ଞାନୀ, ନଦୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ସହର ଯୋଜନାକାରୀ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିପଦ ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହିତ ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ।

ASSAM FLOODS
A villager fishes using a traditional fishing net amid floodwaters following heavy rainfall at Amoni in Nagaon district of Assam on Saturday, August 8, 2026 (IANS)
  • ସମୁଦାୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ‘ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍’

କେବଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ୧୯୯୯ର ବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ଫାନି ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ଟର ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମାନ ଧରଣର ସମୁଦାୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଯିଏ କେଉଁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣନ୍ତି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଗାଁ ଓ ୱାର୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବାଂଲାଦେଶର ‘ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଆକ୍ସନ୍’ ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମଡେଲ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖାଉଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଡଙ୍ଗା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ସତର୍କ ସୂଚନାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା।

  • ସଫଳତାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ

ଆସାମରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି; ବନ୍ୟା ବିପଦକୁ କେବଳ ଋତୁକାଳୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷସାରା ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ।

ସଫଳତାର ମାପ କେବଳ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ବରଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମାପିବାକୁ ହେବ।

ଆସାମ ଏକ ଚେତାବନୀ, କୌଣସି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଉଛି; ବିଜୟୱାଡ଼ା ସହରୀ ବନ୍ୟା ବିପଦକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି; ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଅଧିକ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିପଦପ୍ରବଣତା, ଅବହେଳିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା; ଏସବୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।

ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଭାରତ କ’ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇପାରିବା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିବ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... PCPNDT ଆଇନରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

(DISCLAIMER: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ETV Bharatର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

TAGGED:

INDIA FLOOD MANAGEMENT
CLIMATE CHANGE
NDRF
ଆସାମର ବନ୍ୟା
ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.