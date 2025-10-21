OPINION: ଭବିଷ୍ୟତର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧି ଯୋଦ୍ଧା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା; ସତରେ କଣ ଭାରତର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକି ପାରିବ AI
ଆଲବନିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ତେବେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜରିଆରେ ତାର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ 'ଦୁର୍ନୀତି'କୁ ରୋକି ପାରିବ ତ ?
Published : October 21, 2025 at 4:32 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 4:41 PM IST
ଲେଖକ-ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି କାର୍ଲାପୁଡି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଭି ସତ୍ୟନାରାୟଣ
ଭାରତର ଛାତିରେ ଏକ ବଡ କ୍ଷତ ଦୁର୍ନୀତି । ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି କ୍ଷତ ଦେଶକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଆସୁଛି । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବରବାଦ କରିଦିଏ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନାସନାଲର 2024 ଦୁର୍ନୀତି ଅନୁମାନ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 180 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 93ରେ ଅଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ, ଯଦିଓ ଦେଶ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ତଥାପି ଦୁର୍ନୀତିର ବ୍ୟାପକତା ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଡିପିର 3% ଅଟେ । ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରିପୋର୍ଟ 2019 ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅବୈଧ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯୋଗୁ ଭାରତ 83 ବିଲିଅନ ଡଲାରର କ୍ଷତି ସହିଛି । ତଥାପି ଏହା ଏକ ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ । 2023ରେ ଲୋକାଲ ସର୍କଲର ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି, 10ରୁ 7 ଜଣ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ।
ଘର ପାଖରେ ଦୁର୍ନୀତି:-
ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଥିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତା ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାପମ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୋଆର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଲି ମାଫିଆ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ସେହିପରି, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ବାଟବଣା କରିଥାଏ ।
ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଅଧିକ ଗଭୀର । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ତଦାରଖ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲଜି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂପୃକ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦାବି କରିବା ସହ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଦରକାର ।
ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ତଥା ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା ଓଇସିଡି (Organisation for Economic Co-operation and Development)ର ଆଣ୍ଟି କରପସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉଟଲୁକ(2024) ଜୋର ଦେଇ କହିଛି , ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ନାହୁଁ । ଏକ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ‘ବିଲେଇ ବେକରେ କିଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ ?’ ଭାରତରେ ହେଖିଲେ, ଏହାର ସମାଧାନ ସାଧାରଣ ଜନତା କରିବେ ନା ନାଗରିକ ସମାଜ କରିବ ନା ଟେକ୍ନୋଲଜି କରିବ ?
ରୋବର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ:-
2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଲବନିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଲା ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଆରବିଆନ ଶବ୍ଦ ଡେଲିଆ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଡେଲିଆ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ମାନବ । ହେଲେ ଦେଶର ଶାସନକଳ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ । ଶାସନକଳ ସହ ଯୋଡି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 36,000 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାମ ଶେଷ କରି ସାରିଛି, 1,000 ନାଗରିକ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛି । ଏବେ ଡିଏଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ମିଲିଭଗତରେ କେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କିଣାବିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ଆଲବନିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଡିଏଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁବନ୍ଧିତ କାମ 100 ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । କିଣାବିକା ଦାୟିତ୍ୱ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ କାଢି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଆଲଗୋରିଦିମକୁ ଦିଆଗଲେ, ଦେଶରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲେ । ଓଇସିଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ-ଆଇ ସଞ୍ଚାଳିତ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଯଦି କିଣାବିକା କରବାରର ତଦାରଖ କରେ ତେବେ ଏକ ବୌପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିଲି ଭଗତରେ ହେଉଥିବା କାମ, ଧୋକାବାଜି, ଠକେଇର ସୁଯୋଗ କମ ରହିବ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ରଖେ ଯେ, ‘ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଥା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଆହ୍ୱାନକୁ ସୀମିତ କରିଦେବ, ଋଣ କାରବାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।’ ଯାହା ବି ହେଉ, ବଡ ବଡ ଦେଶ ଏହାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରୁଥିବାବେଳେ ଆଲବାନିଆ ତାହା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ।
ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜିରେ:-
3 ନିୟୁତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦେଶ ଯଦି ଦେଶ ଶାସନରେ AIର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 1.4 ବିଲିଅନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ କି ବିପଦ ରହିଛି । ଭାରତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହାର ଜିଡିପିର 20ରୁ 22 ପ୍ରତିଶତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ରୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ । କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହଜାର ହଜାର ଚୁକ୍ତିନାମା କରେ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟଛୋଟ ଭୁଲ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି କରି ଦେଇପାରେ ।
2G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ମାମଲା, କମନୱେଲଥ ଗେମ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା 50 ହଜାର କୋଟିର ବେଆଇନ ଜିଏସଟି ଚାଲାଣ ପରି ଦୁର୍ନୀତି କିପରି ଜାତୀୟ ସଂପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ । ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ, ପଞ୍ଜାବର ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ । ସେହିପର ମନରେଗା ଅଡିଟରୁ ଭୂତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିବାବେଳେ, ପିଏମ କିଶାନରେ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ତଥାପି ଭାରତରେ ଏକ AI ସଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯେମିତି- ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଧାର, ଟାକ୍ସ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ GST, ଟଙ୍କା କରବାର ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ, ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଇତ୍ୟାଦି । ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି, ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା ଠିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇ ପାରିବ । ଜାତିସଂଘର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNODC) ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ‘AI ଏବଂ ବୃହତ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଲେଷଣ ଏକ ବିଶାଳ ଡାଟାବେସରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯାହା ମାନବକୃତ ଅଡିଟ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।’
ନେପାଳରେ ସୀମା ଆରପଟେ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହତାଶା ସମ୍ପ୍ରତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି । ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ମାରାତ୍ମକ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ଏପରି ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ AI-ଆଧାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିବ।
ସୀମାନ୍ତ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହତାଶାବୋଧ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ଦେଶରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଇଛି । ଭାରତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ AI-ଆଧାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ।
କଣ କରିପାରେ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିରୋଧୀ AI:-
ଟେଣ୍ଟର ୱାଚଡଗ-ବଢୁଥିବା ବିଡ୍ସ, କାର୍ଟେଲ ଆଚରଣ, ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ।
ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଭିଭାବକ-ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ।
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ -ନକଲି ଫର୍ମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏସଟି, କର୍ପୋରେଟ ଫାଇଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ।
କ୍ୟାସ ଆସଷ୍ଟାଣ୍ଟ- ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ସିବିସି, ସିଏଜି ଏବଂ ଲୋକପାଳ ପାଇଁ ଅସଙ୍ଗତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ।
ସିଟିଜେନ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ-ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନିୟମିତତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥାଏ ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ସହିତ ଖୋଲା ଚୁକ୍ତିନାମା କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷତିକୁ ଏହା 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମାର AI-ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି । କାରଣ ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନରୁ ନିବାରଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାକୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।
ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲେଞ୍ଜ
AI କୌଣସି ଯାଦୁକରର ବାଡି ନୁହେଁ । ଆଲଗୋରିଦମଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ପକ୍ଷପାତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ରେଜଲ୍ଟରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା ବି ରହିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଜର ରଖିବା ରାଜନୈତିକ ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, AI କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦାରଖ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍ ଦୁର୍ନୀତି ନୂତନ ରୂପ ନେଇପାରେ। OECD ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉଟଲୁକ୍ (2024)ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୟରେ AI ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ "ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।" କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନିୟମ ସହିତ ଯୋଡି ଯାଇଥାଏ। UNDP ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ "AI ହେଉଛି ଅଡିଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଗୁଣକ, କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ଅଖଣ୍ଡତାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ।"
ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହଯୋଗୀ: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନ ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ । UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ଆଧାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ।
ଏକ AI ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ମାନବ ତଦାରଖର ସ୍ଥାନ ନେବ ତା ନୁହଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ, ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରିତ କରିପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ।
ଭାରତର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଏବେ AI ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ଶେଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ ? ଏବଂ କେବେ ବାନ୍ଧିବ ? ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Analysis:ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ! ସରକାର EPFO ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ୪ ଲକ୍ଷ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ, କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଫେରିବ ରାଜ୍ୟ