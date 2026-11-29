OPINION: ଆମେ କ’ଣ ପୃଥିବୀର ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ? ଏହା କ’ଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲୁପ୍ତି ହେବ ?
ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା, ବିଲୁପ୍ତି ମୁହାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି ।
Published : November 29, 2026 at 1:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ୪ ବିଲିୟନ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଜୀବଜଗତ ଅନେକ ଗଣବିଲୁପ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ନୂତନ ଜୀବଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଟ ଖୋଲିଥିଲା। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ନେଇଥାନ୍ତି।
ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡ ବା ଫସିଲ୍ ରେକର୍ଡ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତରେ ଘଟିଥିବା ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪ ବିଲିୟନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ବାସ କରିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଲୁପ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ଇତିହାସରେ ବିଲୁପ୍ତି ହାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଛି।
ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଗଣବିଲୁପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅର୍ଡୋଭିସିଆନ୍ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିବା ବିଲୁପ୍ତି ଘଟଣା (୪୪୫ରୁ ୪୪୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ)। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଡେଭୋନିଆନ୍ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ (୩୭୫ରୁ ୩୫୯ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ) ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଜାତି ଲୋପ ପାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ବିଲୁପ୍ତି ଘଟଣା ପରମିଆନ୍ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ, ପ୍ରାୟ ୨୫୨ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଗଣବିଲୁପ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଜାତି ଲୋପ ପାଇଥିଲେ।
ପଞ୍ଚମ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ପ୍ରାୟ ୬୫ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ରିଟେସିୟସ୍ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଶୁଜଗତର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିବା ଡାଇନୋସରମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଓ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନବ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଗ୍ରହାଣୁର ଧକ୍କା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନେକ କାରଣକୁ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।
- ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣବିଲୁପ୍ତି ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ ?
ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି, ଗତ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୀବ୍ର ହିମଯୁଗ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏବଂ ୬୫ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ଏକ ଗ୍ରହାଣୁର ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଥିଲା। ଶେଷୋକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଡାଇନୋସର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଘଟଣାକୁ ‘ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍’ ବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଆମେ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।
ଅତୀତର ଗଣବିଲୁପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଲୁପ୍ତି ଧାରା ପାଇଁ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦାୟୀ। ପ୍ରାୟ ୫୯ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକାର, ଅତ୍ୟଧିକ ମାଛ ଧରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ ଓ ଅବକ୍ଷୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରସାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା, ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏକକ ଫସଲ ଚାଷ ବା ମନୋକଲଚର୍ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଛ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଉଛୁ। ଏହି ତାଲିକା ଆହୁରି ଲମ୍ବା।
ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ଅତୀତର ଗଣବିଲୁପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର କେତେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ଚାଲିଥିବା ଏହି ଗଣବିଲୁପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ‘ସାଇନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍’ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଲୁପ୍ତି ହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରଠାରୁ ୧୦୦ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ର ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଲେଖକମାନେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପରିବେଶୀୟ ସେବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସୁଯୋଗର ସମୟସୀମା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି।
୨୦୧୪ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଲିଜାବେଥ୍ କୋଲବର୍ଟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଦି ସିକ୍ସଥ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍: ଆନ୍ ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି’ରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଉଭୟଚର ଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଲବର୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ରର ଅମ୍ଳୀକରଣ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ ରୋଗର ପ୍ରସାର ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ମଣିଷର ଅନେକ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀଜଗତର ପ୍ରାୟ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମ୍ଭାବନା। ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଘଟିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ବିଲୁପ୍ତି ହାରର ଏକ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ଗବେଷଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କାଠ ସଂଗ୍ରହ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରୀକରଣ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଷଜମି, ଚାରଣଭୂମି କିମ୍ବା ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରାଗଲେ କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେପରିକି ଚାଷ ଫସଲ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନିତ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନାବନା ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏପରିକି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଏବଂ ତୃଣଭୂମି ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜୀବଜଗତର ଜୈବଭାର ବା ବାୟୋମାସ୍ ବଣ୍ଟନରୁ ଏହି ବିସ୍ଥାପନର ଭୟାବହତା ଜଣାପଡ଼େ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୋଟ ଜୈବଭାରର ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ମଣିଷ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅଂଶ ମାତ୍ର ୪ ପ୍ରତିଶତ। ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ଓ ଜୈବ ସମ୍ପଦର ଏପରି ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱର ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ପାଲଟିଛି।
ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏପରି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାରିପଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାସସ୍ଥଳୀ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ।
ଖଣ୍ଡିତ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଙ୍ଗଲର ଖଣ୍ଡିତ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତର ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ, ପବନପ୍ରବଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଆଗାମୀ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଇପାରେ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଦ୍ରୁତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଫଳରେ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଦ୍ରୁତ ଭୌତିକ ଓ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
୧୮୮୦ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ମିଳିତ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ୦.୮୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୧୮୫୦ ପରଠାରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଶେଷ ତିନିଟି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶନ୍ଧି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଶନ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଛି।
ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ ବର୍ଷାପାତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାପପ୍ରବାହ, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼ ଓ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଅମ୍ଳୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଅମ୍ଳତା ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଶାରୀରିକ ଓ ଆଚରଣଗତ ଅନୁକୂଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଜାରି ରହିଲେ ଏହା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଘଟିପାରେ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ତଥ୍ୟକୁ ଅତୀତର ଗଣବିଲୁପ୍ତି ସହ କେତେ ଦୂର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ, ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ହୁଏତ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସର ଧାରା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ କାଇଲ୍ ହାର୍ପରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଦି ଲାଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍: ହ୍ୟୁମାନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ଫେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ଦି ସିକ୍ସଥ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍’ରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହ୍ରାସ ପରସ୍ପର ସହ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଣବିଲୁପ୍ତିକୁ ରୋକିବାର କ୍ଷମତା ଏବେ ବି ମାନବଜାତିର ହାତରେ ରହିଛି।
ଇ.ଓ. ୱିଲସନ୍ଙ୍କ ‘ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି’ ଧାରଣାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ହାର୍ପର ଏହାକୁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ମାନବଜାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସେ ଆମେରିକାର ‘ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିଜ୍ ଆକ୍ଟ’ ଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଜୁଟ କରିପାରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକମତ ଯେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍’ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିନାହୁଁ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗଣବିଲୁପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ରହିଛୁ। ବିଲୁପ୍ତି ହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ମାନବୀୟ ଚାପ ଏହିଭଳି ଜାରି ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଗଣବିଲୁପ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ।
ଏହାର ମୂଳ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀତର ଗଣବିଲୁପ୍ତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଲୁପ୍ତି ହାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଛି।
ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତି ହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହାରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ୧,୦୦୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଏହା ୧୧୪ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ପୃଥିବୀରେ ଆନୁମାନିକ ୮ ନିୟୁତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ନିୟୁତ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତିର ବିପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଗାମୀ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ୧୯୭୦ ପରଠାରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହାରାହାରି ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜଳ ବିଶୋଧନ, କାର୍ବନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ପରାଗସଙ୍ଗମ ଭଳି ପରିବେଶୀୟ ସେବାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଜିଡିପି ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥାଏ।
ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ଓ ସମ୍ବଳ ଶୋଷଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋମାଂସ ଓ ସୋୟାବିନ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବର୍ଷାବନକୁ କାଟି ସଫା କରାଯାଉଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୋକ୍ଷରେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ବିନାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହା ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ବିଲୁପ୍ତିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ଭାବେ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ।
(DISCLAIMER: ଲେଖକ: ସି. ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ, ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)