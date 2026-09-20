ETV Bharat / opinion

ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା; ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସମାବେଶୀ ଶାସନର ଆହ୍ୱାନ

୧୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ; ସମଗ୍ର ଅରାବଳୀ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସମାବେଶୀ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ସି.ପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

Aravalli Hills near the Leopard Trail, with the distant city skyline visible under a cloudy sky in Gurugram
ଗୁରୁଗ୍ରାମର 'ଲିଓପାର୍ଡ ଟ୍ରେଲ୍' ନିକଟସ୍ଥ ସବୁଜିମା ଭରା ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ (ANI)
author img

By C P Rajendran

Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଫୋଲ୍ଡ-ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବା ଭଙ୍ଗିତ ପର୍ବତ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଓ ପରିବେଶୀୟ ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଜ ରାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଏହି ବିତର୍କ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ସେହି ରାୟରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂମିର ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ୧୦୦ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଭୂଆକୃତିକୁ ଅରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ଭାବେ ଗଣାଯିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରେଞ୍ଜ୍ ବା ପର୍ବତମାଳା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

  • ବିବାଦ କେଉଁଠି ?

ପରିବେଶ ସଂଗଠନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ ମିଟରର କଠୋର ସୀମା ଲାଗୁ କଲେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଓ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତାର ଭୂଆକୃତି ଅରାବଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିସରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରେ।

ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୨୦ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ୧୨,୦୮୧ଟି ଅରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧,୦୪୮ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ୮.୭ ପ୍ରତିଶତ, ୧୦୦ ମିଟର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି। ସମୁଦାୟ ୧,୧୮,୫୭୫ଟି ଅରାବଳୀ ପାହାଡ଼କୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏହି ସଂଜ୍ଞାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି।

An aerial view of Aravalli Range
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଦୃଶ୍ୟ (ANI)

ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହରିୟାଣାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଅରାବଳୀର ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୂନପଥର ଖଣି ଓ ପଥର କ୍ରସର ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

  • ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୨୦ ନଭେମ୍ବରର ରାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ୧୦୦ ମିଟର ମାନଦଣ୍ଡର “ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ସମ୍ଭାବନା” ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଗଭୀର ଚିନ୍ତା” ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବା ସୁଓ ମୋଟୁ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରି ଅରାବଳୀର ସଂଜ୍ଞାର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

କୋର୍ଟ କେତେକ “ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା” ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକୁଚିତ ହେବ କି? ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅରାବଳୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ “ଅରାବଳୀ ନୁହେଁ” ବୋଲି ପରିଣତ କରି ଖଣି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? କେବଳ ୧,୦୪୮ଟି ପାହାଡ଼ ହିଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଦାବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ସଠିକ୍ କି?

ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରାବଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମଗ୍ର ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

An aerial view of Aravalli Range in Haryana
ହରିୟାଣାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଆକାଶମାର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ (ANI)
  • ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ (ICFRE)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଞ୍ଚନ ଦେବୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏହି କମିଟି ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ।

କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ; ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସୁଭାଷ ଆଶୁତୋଷ, ଜିଓଲଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ବ୍ରିଜ୍ ମୋହନ ସିଂହ ରାଠୋର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କେ. ଭଟନାଗର।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଜଗଦୀଶ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହରିୟାଣାର ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଜଳବିଜ୍ଞାନୀୟ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାଗତ ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ମାନଦଣ୍ଡ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉ।

କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟପରିଧିରେ ରହିଛି; ୧୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମାନଦଣ୍ଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯଥାର୍ଥ କି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା; ୫୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ପୃଥକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅରାବଳୀ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥାଗତ ଗଠନ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା; ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା।

Members of NSUI and other organisations stage a demonstration on the Aravalli Hills
ଉଦୟପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ NSUI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ (ANI)
  • ସମୟସୀମା ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ କମିଟିକୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମିଟି ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ସମୟ ବଢ଼ାଇ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମିଟି “ମୋର ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି”।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କମିଟିକୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲରେ ବିଫଳ ହେଲେ କମିଟିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, “ଅରାବଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଦିନରାତି କାମ କରୁ।”

କୋର୍ଟ କମିଟିକୁ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟର ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ସାମିଲ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଥାର ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବମୁଖୀ ବିସ୍ତାର ବିରୋଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାମ କରେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟର କୃଷି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହା ପୁନଃଭରଣ କରେ। ଏହା ସହିତ ଅରାବଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପର୍ବତମାଳାକୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର “ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶୀୟ ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ” ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଯେ ଅରାବଳୀକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ କି ନା ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।

ନିଜର ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶୀୟ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ବଡ଼ ପରିଣାମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଅରାବଳୀ ପାହାଡ଼ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଜ୍ଞା, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସଂସ୍ଥାଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଚାରିପାଖରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମାନଦଣ୍ଡ ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବଫର ଜୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଖଣି ଓ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟ ଓ ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଅରାବଳୀର ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୂନପଥର ଖଣି ଓ ପଥର କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଇପାରେ।

ଏହାର ପରିଣାମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଭୂତଳ ଜଳର ହ୍ରାସ, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷୟ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭୂଦୃଶ୍ୟର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏହାର ଉଦାହରଣ।

କେବଳ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଜ୍ଞା ଅରାବଳୀର ପରିବେଶୀୟ, ଜଳବିଜ୍ଞାନୀୟ ଓ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପର୍ବତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୂହରେ ପରିଣତ କରିବାର ଝୁମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରେ।

  • ବ୍ୟାପକ ସଂଜ୍ଞା ପାଇଁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଦଣ୍ଡ

ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଅଧିକ ସମଗ୍ର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ଲିଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ନିରନ୍ତରତା, ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡ ବେଲ୍ଟ୍ ପରି ଗଠନାତ୍ମକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମୁଚ୍ଚୟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମିଶି ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅରାବଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଥିବେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୂର୍ବତନ କମିଟିର ଗଠନକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେହି କମିଟିରେ ବିବିଧ ପରିବେଶୀୟ ଓ ଜଳବିଜ୍ଞାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ସହ ନିଜର ସୀମିତ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସମଗ୍ର ଏକ ପର୍ବତମାଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଥିବା କମିଟି ନିଜକୁ ଦୂରସ୍ଥ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାହୀନ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ବୋଲି ଦେଖାଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ କମିଟିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କମିଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସୁସଂଗଠିତ ପରାମର୍ଶ, ସମାବେଶୀ ଜନଶୁଣାଣି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୃଢ଼ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଯେଉଁ ଅରାବଳୀର ସଂଜ୍ଞା ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନଥାଏ, ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

  • ସମଗ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ମାଧବ ଗାଡଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ ଇକୋଲୋଜି ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ (WGEEP) ସମଗ୍ର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଏକ ଏକକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ, ତଳସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ କଠୋର ପରିବେଶୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ଶାସନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଥିଲା; ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ମଡେଲ୍‌ରୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଓ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ମଡେଲ୍‌କୁ ଯିବାର ସୁପାରିଶ। ଏହା ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।

WGEEP ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। କୌଣସି ସମ୍ପଦର ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ତେଣୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି:

- ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ବହୁମାନଦଣ୍ଡଭିତ୍ତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ସମଗ୍ର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଏକ ଏକକ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଜଳବିଜ୍ଞାନୀୟ, ପରିବେଶୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ।

- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଫର ଜୋନ୍, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କରିଡର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ।

- ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ, ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ ମ୍ୟାପିଂ ବା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉ।

- ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସମୟବଦ୍ଧ ଜନପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ।

- ଗ୍ରାମସଭା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉ।

ଅରାବଳୀ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତମାଳାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଥାର ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବମୁଖୀ ବିସ୍ତାର ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟର କୃଷି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହା ପୁନଃଭରଣ କରେ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପର୍ବତମାଳାର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଜାରି ରହିବାକୁ ଦେବା କେବଳ ପରିବେଶ ନୀତିର ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଆମର ନ୍ୟାୟବୋଧର ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ହେବ।

ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଏହି ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପରିବେଶୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂଦୃଶ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସମାବେଶୀକରଣ ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ AI ବିପ୍ଳବ; ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସହ ଆସିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

(DISCLAIMER : ଲେଖକ: ସି. ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ, ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

ARAVALLI MOUNTAIN
SUPREME COURT
ARAVALLI ECOLOGICAL PROTECTION
ଅରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା
ARAVALLI RANGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.