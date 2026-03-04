Analysis | ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ବାଲାଡ୍ସରୁ ନୂତନ ଯୁଗର ମିମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି
ଲେଖକ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବାଲାଡ୍ସରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମିମ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କିପରି ବିନାଶ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
By Bilal Bhat
Published : March 4, 2026 at 9:51 PM IST
ଐତିହାସିକ ଭାବେ, ଯୁଦ୍ଧ ଗାଥା ଏବଂ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ମିଡିଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ, ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ସୈନିକମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ମତାମତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମିମ୍ସ ଏବଂ ମୋସନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି ମେସିନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରେ, ତାହାର ଏକ 'ତତ୍କାଳୀନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜନମତକୁ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କାରିଗରୀ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଅତୀତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । କଳାକାର ଏବଂ ଲେଖକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲାଡ୍ ରଚନା ଏବଂ ଗାନ କରିବା, କିମ୍ବା ନିରାଶାକୁ ହାସ୍ୟରସରେ ପରିଣତ କରିବା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁକାବିଲା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବିନାଶ ଘଟେ, ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ରିଲ୍ ଆକାରରେ ବିଷାଦକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କଳାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ନଥିଲା । ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମିମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ଆକାରରେ ପ୍ରତି-କଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
"ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହାସ୍ୟରସ" ଏବଂ "ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମିମ୍ସ" ଭଳି ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, କାରଣ ଜେନ୍-Z ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ୱାର୍ ମେମ୍ସ ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମିମ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ - କିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଚାରର ବଜାର ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା କିମ୍ବା ଦାନବ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାର ଯୁଗ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ପରିମାଣ । ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ, ଆବେଗ ଏବଂ ଭାବନା ସମାନ ରହିଛି; ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଏକ ପ୍ରଳୟ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଅଂଶର ବିଷୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ଥରେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଆଧାରିତ କାହାଣୀର ଜୀବନକାଳ କ୍ଲାସିକ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କିମ୍ବା କବିତା ଆକାରରେ ମହାକାବ୍ୟିକ ବୀରତ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହନ କରିଥାଏ । ଅତୀତରେ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ମୌଳିକ ଥିଲେ କାରଣ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଏହି କଳା ଶିଖି ନଥିଲେ । ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କାରଣ LLM (Large Language Models)କୁ ମାନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିକୃତି କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ଡାଟାସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
ଅତୀତରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ କବଜା କରି ନଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭାବନା ବାସ୍ତବ ଥିଲା । ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିନାଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଦୂରରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥିଲା । ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । କାରଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ପକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ ।
ଆଜି ଆଲଗୋରିଦମ ଏକ କାହାଣୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସମୟ ପରି ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ । ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁରେ ଏହା କିପରି ଘଟିବ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାରର ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ; କେବଳ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ କିଛି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବ ଏବଂ ମାନବଜାତିକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; 'ଆମେରିକା ବେସ' ପାଇଁ ଫସିଲେ ଇରାନର ପଡୋଶୀ ଦେଶ, ଏବେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିବେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Analysis | ମେରିଟ୍ ଅର୍ଡର୍ ଡିସ୍ପାଚ୍ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିପରି କ୍ଷୀଣ କରୁଛି