ଭାରତ-EU ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି: ୟୁରୋପୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ବଜାର ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ମାନେ ପାଇଲେ କ'ଣ ?

ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?

PM Narendra Modi addresses the India-EU Business Forum at Bharat Mandapam, in New Delhi on January 27, 2026
PM Narendra Modi addresses the India-EU Business Forum at Bharat Mandapam, in New Delhi on January 27, 2026 (ETV Bharat via Press Information Bureau)
By Indra Shekhar Singh

Published : February 5, 2026 at 8:39 PM IST

5 Min Read
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କରେ ବିଚଳିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ପରି ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ ଏବେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । କମ୍‌ ଶୁଳ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ?

The President of the European Council, Mr. António Luís Santos da Costa and the President of the European Commission, Ms. Ursula von der Leyen visits the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat, in Delhi on January 27, 2026.
The President of the European Council, Mr. António Luís Santos da Costa and the President of the European Commission, Ms. Ursula von der Leyen visits the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat, in Delhi on January 27, 2026. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା । ପ୍ରାୟ 24 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମିଳିତ ବଜାର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବିଲିୟନ ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ସହିତ FTA ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ନବସୃଜନର ପରିସରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରେ ।

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ 99 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସାମିଲ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ବୟ ରଖେ । ଏହି ସନ୍ତୁଳନ FTAର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରେ । ଘରୋଇ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ଯକୁ ଉଦାରୀକଣ କରିବା ।

ଭାରତ ଏବଂ EU ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2024-25ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ 136.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ EUକୁ ପ୍ରାୟ 75.9 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଛି ।

ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବନାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି:

PM Narendra Modi addresses the India-EU Business Forum at Bharat Mandapam, in New Delhi on January 27, 2026.
PM Narendra Modi addresses the India-EU Business Forum at Bharat Mandapam, in New Delhi on January 27, 2026. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ EU କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବ କିମ୍ବା ହଟାଇବ । ଅଲିଭ ତେଲ ଏବଂ ଅନାନ୍ୟ ପନିପରିବା ତେଲ ଉପରେ 45 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଫଳ ରସ ଏବଂ ଅଣ ଆଲକୋହଲିକ ବି.ର ଉପରେ 55 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ । EU ରୁ ଆସୁଥିବା ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ମଧ୍ୟ 33 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କରୁ ଶୁଳ୍ପମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବ ।

ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ପାସ୍ତା, ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁଥିଲା । ଏବେ ଭାରତରେ ଜିରୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । EUର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ବାର୍ଥ ମଦ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଦାରୀକରଣ ହେବ: ପ୍ରିମିୟମ ଲେବଲ ପାଇଁ ମଦ ଶୁଳ୍କ 150 ପ୍ରତିଶତରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ 30 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 150 ପ୍ରତିଶତର ଶିଖରରୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । EU ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିହାତିଗୁଡିକ ଭାରତରେ ୟୁରୋପର କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବ, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ଏତିସହ EU ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଚିନି ଏବଂ ଇଥାନଲ୍, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଗୋମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମିଲ୍କ ପାଉଡର, କଦଳୀ ଏବଂ ମହୁ ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ରିହାତିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେବୁଲ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଏବଂ କାକୁଡ଼ିର ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି କଡ଼ା ପରିଚାଳିତ ଶୁଳ୍କ-ହାର କୋଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। EU ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ ଏହାର ସାନିଟାରୀ ଏବଂ ଫାଇଟୋସାନିଟାରୀ ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସହଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଗୁଲେଟ୍ରୀ ନିୟମକୁ ହ୍ରାସ ବଦଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ଉଚିତ ।

ଭାରତ ପାଇଁ କୃଷିରୁ ହେଉଥିବା ଲାଭ କମ୍‌ କିନ୍ତୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଚା, କଫି, ମସଲା, ଅଙ୍ଗୁର, ଶୁଖିଲା ପିଆଜ, ତାଜା ପରିବାର ଏବଂ ଚୟନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପର ପ୍ରିମିୟମ ବଜାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଉପରେ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁଗ୍ଧ, ଶସ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ସୋୟାମିଲ୍ ସମେତ - ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି।

The Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chouhan addressing at the Samriddhi Didi to a Prosperous Nation: Republic Day Felicitation Ceremony 2026 programme, in New Delhi on January 25, 2026.
The Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chouhan addressing at the Samriddhi Didi to a Prosperous Nation: Republic Day Felicitation Ceremony 2026 programme, in New Delhi on January 25, 2026. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଶକ୍ତମୂଳ ନିୟମ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଦ୍ବାରା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଜ କରିହେବ । ଥରେ ଅନୁମୋଦିକ ହେବା ପରେ ଏହା କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବାଦକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ୟୁରୋପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ EU ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ଖୋଲିବ ।

ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଲାଭ:

ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ବର୍ଗର 92 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କୁ ପ୍ରାୟ 97.5 ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନିକୁ କଭର କରେ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଚୟନିତ ଫଳ ପାଇଁ, ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯିବ କିମ୍ବା କୋଟା-ଆଧାରିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀର ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସଗୁଡିକୁ ବିବିଧ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ବ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଂଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବିଶେଷକରି ବିନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ।

ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ବ୍ୟତୀତ:

ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା TRIPS ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଏ । ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।

ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସହଯୋଗ ନିୟମାବଳୀରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବ । ଏହା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗୁଣବତା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବ ।

ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବଢିଛି କି ?

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏହା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅପସାରଣର ଆରମ୍ଭ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO) ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭାରୀ କର (ଶୁଳ୍କ) ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଅତିରିକ୍ତ EU କୃଷି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଟିକସ ବିନା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏହା ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଶକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

EUରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୟୁରୋପୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ; ଭାରତ EU ପାଇଁ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହିତ, ଏହି "କୃଷି ଉଦାରୀକରଣ" ନୀତି ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ।

