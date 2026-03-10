ବୁଡିଗଲା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ 'ଇରିସ ଦେନା': ଆମେରିକାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ବହୁ ଦେଶୀୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସିଥିବା ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆତିଥ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ଅଂଶ ।
୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଗାଲେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଇରାନୀ ନୌସେନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ 'ଇରିସ ଦେନା'କୁ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତାମନ ସମୟ ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ।
IRIS ଡେନା (୨୦୨୧ରେ କମିଶନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ ମଉଜ୍-କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍) ସମ୍ପ୍ରତି ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୌସେନା ସମୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ MILAN ବହୁପକ୍ଷୀୟ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା "ବନ୍ଧୁତାର ସେତୁ" ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଦେନା ଇରାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଥ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ (ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନକୁ ନେଇ) ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍-ଶ୍ରେଣୀର ପରମାଣୁ ଚାଳିତ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ USS ଚାର୍ଲୋଟ୍, (ଏକ SSN) ଏକ ମାର୍କ 48 ଟର୍ପେଡୋ ମାରି ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଟର୍ପେଡୋ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଘଟଣା ଥିଲା ।
ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି: ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ ମହାଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ "ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର" ନୁହେଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ - ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଇରାନର ନୌସେନା କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ଇରାନୀ ପଡ଼ୋଶୀଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବିସ୍ତାରିତ, ବୃଦ୍ଧିର ବିପଦ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୌସେନାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାରେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସୀମା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିବାଦୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା (ଯେପରି ଭାରତ କରିଥିଲା) ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁ-ସମର୍ଥିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ଅଂଶ। ତଥାପି, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ IRIS ଦେନାର ବୁଡ଼ିବା ବିପଦକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ: ଇରାନ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରି ଜାହାଜକୁ "ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅତିଥି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ଏକ ଅଡୁଆ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇପାରେ। ଇରାନ ଭଳି ଆମେରିକାର ଅନୁମୋଦିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ନୌସେନା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଭାରତ (ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର) ପ୍ରତି ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜଟିଳତା ଆଣିପାରେ ।
IRIS ଦେନାର ବୁଡ଼ିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା 'ଯୁଦ୍ଧ' ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାଆନ୍ତି - ସମୁଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦରରେ ହେଉ, ଶତ୍ରୁର ଏକ ନୌସେନା ମଞ୍ଚ ଏକ ବୈଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ୱାଶିଂଟନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହା ଏକ ବୈଧ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଇରାନୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା।
ତଥାପି ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାହାଜ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର (SAR) କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ମାନବିକ ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର କ୍ରମ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଇସିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋମବାର (9 ମାର୍ଚ୍ଚ) ସଂସଦରେ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ଡକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) ରେ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ IRIS ଲାଭାନ ତାର କ୍ରୁ (ପ୍ରାୟ ୧୮୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ) ସହିତ କୋଚିରେ ଡକିଂ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ "ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ମାନବିକତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ମାନବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ ମହାସାଗର ସୁରକ୍ଷା ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ "ନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ" ଭାବରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପୂର୍ବରୁ, ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଏକ ନୌବାହିନୀ ସମୀକ୍ଷା/ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, କିଛି "ଘଟଣାର ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫସି" ଯାଇଥିଲେ - ଏହା ଆମେରିକା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା IRIS ଦେନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।
ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ UNCLOS (ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ) ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରତି ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ - ଦିଲ୍ଲୀ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ "ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ" ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଜଟିଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାର୍ତ୍ତା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଭାରତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ (ଯଥାକ୍ରମେ ଲାଭାନ ଏବଂ ବୁଶେହର) ଅଛି । ଆମେରିକା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ 32 ଜଣ ଦେନା ସରଭାଇଭର (ବଞ୍ଚିଥିବା) କିମ୍ବା ବୁଶେହର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇରାନକୁ ଫେରାଇ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଉଲ୍ଲେଖିତ କାରଣ ଥିଲା "ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଇରାନୀ ପ୍ରୟାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା"।
ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ହେଗ୍ ସମ୍ମିଳନୀ XIII ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ବାଧ୍ୟ ( ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ କ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା) ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା/ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ବିବାଦର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଛପଟର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭ୍ରାଟର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାହାରେ ମାନବ ସୁରକ୍ଷାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ମନୋଭାବ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଦମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରାମର୍ଶକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏହି ବାସ୍ତବତା ସତ୍ତ୍ୱେ - ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାପକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍, ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା (ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି) ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ନୀରବ ରହେ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର / ଡ୍ରୋନ ଉଡୁ ନଥାଏ - ତେବେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଧୂଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।