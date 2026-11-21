OPINION : ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ; ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଭାରତ
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ପରଳି ପୋଡ଼ା ଜାରି। ସବୁଜ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 21, 2026 at 11:51 AM IST
ଭାରତ ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦୀପାବଳିର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୩୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ସହିତ ତୁଳନୀୟ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାୟୁର ମାନ କିଛିଟା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ AQI ଯେକୌଣସି ଦିନ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଧାନ ଅମଳ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ପଞ୍ଜାବରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଆମ ଫୁସଫୁସରେ ବିଷାକ୍ତ କଣିକା ଜମା କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା? ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିବା?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମେଟିଓରୋଲୋଜି (Indian Institute for Tropical Meteorology) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବାଣଫୁଟାର ଅବଦାନ ୭୧ ପ୍ରତିଶତ। ଏହା ପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏରୋସୋଲ୍ସର ଅବଦାନ ୧୭.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ୧୧.୭ ପ୍ରତିଶତ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଏରୋସୋଲ୍ସ ୧୧.୭ ପ୍ରତିଶତ, କାଠ ଓ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଜଳିବାର ମିଳିତ ଅବଦାନ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ, ଆବର୍ଜନା ଜଳିବା ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଖଣିଜ ଧୂଳି ଓ ପାଉଁଶର ଅବଦାନ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବିଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୬,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନରୁ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଆମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଫେଣରେ ଭରିଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏକ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ୨୦୨୩ରେ ଏହା ଦେଶର ଜିଡିପିର ୯.୫ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଭାରତୀୟମାନେ ନିର୍ମଳ ବାୟୁରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୁପରିଣାମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
- ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା କ'ଣ ?
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହା ବିଫଳ ହେଉଛି। ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ ବିଶାଳ ରାଶି। ତେଣୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ଏବଂ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ (CAG) ଏହି ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର (White Paper) ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି (JPC) ଗଠନ କରାଯିବା ଦରକାର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପରିବେଶଗତ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ନିକଟରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ, ଯାନବାହନର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଭାରତରେ କ'ଣ ବର୍ଷସାରା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଶୀତ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଅଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ରହିଯାଉଥିବା ପରଳି ବା ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ, ପରଳି ପରିଚାଳନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ନଡ଼ା ନପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ। ପରଳିକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ପରଳି ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI)କୁ ନିଜର ଧାନ କ୍ରୟ ନୀତି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ଧାନ କିମ୍ବା ଚାଉଳ କ୍ରୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଫସଲ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର।
ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରବାସ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ଭଳି ଗଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏହି ସବୁ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ପରଳି ପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୈଳବୀଜ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏବଂ କୃଷି ବନୀକରଣ (Agro-forestry)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୈଳବୀଜ କିମ୍ବା ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷକୁ ଫେରିଲେ ଏକର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦ୍ୱିଧାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଆୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୋନସ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନ ପରଳି ପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।
ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଆସାମ ଭଳି ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଜୈବ-ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି କ୍ଲଷ୍ଟର (Bio-regional Agricultural Clusters) ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୃଷି ଓ କୃଷି ବନୀକରଣ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ହିଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆମ ସରକାର କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବଜାରର ଉପଯୋଗ କରି କୃଷି ବନୀକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ବେଆଇନ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଆବଶ୍ୟକ।
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସରକାର ଜଳାଭୂମି (Wetlands) ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଶୋଷକ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ପରଳି ପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରିକ କୃଷି ନୀତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ବିହନ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ତୈଳବୀଜ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ମିଲେଟ୍ ଅମଳକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଗଭୀର ଭାବେ କାଟିପାରୁଥିବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଓ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର।
ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ କରିବା ସହ AQI ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦରକାର।
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)