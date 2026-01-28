ETV Bharat / opinion

OPINION: AI ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି, ITIରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ- ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ

ଭାରତ କେବଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 9:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଲେଖ୍ୟ- ପ୍ରଫେସର ଏନ୍. ଶିବ ପ୍ରସାଦ

ଭାରତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଜଗତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଛାଯାଇଥିବା କେବୁଲ ଏବଂ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଫିନଟେକ୍)ରେ AIକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଗୁଜରାଟ ଏହାର ଧୋଲେରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ (ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର) ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ AI ଗବେଷଣା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତେଲଙ୍ଗାନା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ AI କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ AI, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ହେବାର ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

Infographic for Artificial Intelligence shaping India's manpower
Infographic for Artificial Intelligence shaping India's manpower (ETV Bharat)

ଏହି ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବୃହତ୍ ଜାତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଅମରାବତୀରେ ବିକାଶ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ AI ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗବେଷଣା ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ (renewable-energy-backed) କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କେବଳ ଭାରତର AI ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଗୁଗୁଲର ₹1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ବିଶାଳ 6-ଗିଗାୱାଟ୍ ଡାଟା-ସେଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ରିଲାଏନ୍ସ, ଆଦାନୀ-କନେକ୍ସ, ଟିଲମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍, ସିଫି ଟେକ୍ନଲୋଜି ଏବଂ ବ୍ରୁକଫିଲ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌର ଏବଂ ରିନୱେବୁଲ ଏନର୍ଜୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସର 6-ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ରୁକଫିଲ୍ଡର 3-ଗିଗାୱାଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ-ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅପରେସନ୍, ସାଇବରସିକ୍ୟୁରିଟି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ବଡ଼ AI ମଡେଲ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ୟୁନିଟ୍ (GPU ଏବଂ TPU କ୍ଲଷ୍ଟର) ରହିବ। ଏହା ସହିତ Sify, Meta (Facebook)ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ "ୱାଟରୱର୍ଥ" କେବୁଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ କରିବ ଯେ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି କୋଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିନଟେକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ AI ସେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅମରାବତୀରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ "କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଭ୍ୟାଲି" ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶାଳ IBM ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ (ସଫ୍ଟୱେର୍ ନିୟମ), କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମୂଳତଃ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଅମରାବତୀ ଏକ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (AI) ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ସ) ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସହବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଏହି କରିଡର ଆଜିର AI ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ।

AI ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏହି ମଡେଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି-ଚାଳିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ।

ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, AI କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ "ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ" ନୁହେଁ । ସେସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ AI ପାୱାରହାଉସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆଉ କେବଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ, ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଏହି ବିକାଶ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଯଥା- ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ । ବଡ଼ ସର୍ଭର ଫାର୍ମ, ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ପାର୍କ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତିନିଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।

Representational Image
Representational Image (Getty Images)

ITI ସ୍ତରରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ ଏବେ ଫାଇବର-ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ହାଇ-ଡେନସିଟି କେବୁଲିଂ, ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସର୍ଭର ରାକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମେସିନ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ, ​​ଇନଭର୍ଟର ସର୍ଭିସିଂ, ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (UPS ଏବଂ DC) ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ଜଟିଳ ବୈଷୟିକ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍, କ୍ଲାଉଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ମନିଟରିଂ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତାପଜ ସିଷ୍ଟମ୍, ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ, ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାପଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । କୁବେରନେଟ୍ସ ପରି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ପରିଚାଳନା, ତରଳ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ AI ହାର୍ଡୱେର୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରେସନ୍ସ, କ୍ଲାଉଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ସିମୁଲେସନ୍, ଜିନୋମିକ୍ସ-ଆଧାରିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ପାୱାର-ଗ୍ରୀଡ୍ ସ୍ଥିରତା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।

ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ Google, IBM, Reliance, Adani, Sify ଏବଂ Brookfield ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶିକ୍ଷାନବିସ ସହିତ ଯୋଡାଯିବ । ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ IndiaAI ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ AI ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ଅପରେସନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାକିରି ଉତ୍ପାଦନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, କୁଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନେଟୱାର୍କ ସେବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ AI କିମ୍ବା ଡାଟା-କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ - ITI- ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପ୍ଲୋମା-ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୱାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇବା, AI ହାର୍ଡୱେୟାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କ୍ଲାଉଡ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟାୟାର-2 ଏବଂ ଟାୟାର-3 (ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର) ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।

ଯେହେତୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ AI କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ "ପ୍ରତିଭା କେନ୍ଦ୍ର" ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା କେବଳ ଭାରତର AI ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ୭୭ ବର୍ଷରେ ଭାରତ; ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ବ

TAGGED:

AI SHAPING INDIAS MANPOWER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INDIA AI MISSION
DIGITAL INFRASTRUCTURE
AI SHAPING INDIAS MANPOWER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.