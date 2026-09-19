ETV Bharat / opinion

OPINION : ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ AI ବିପ୍ଳବ; ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସହ ଆସିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଓ ନୂଆ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି AI। କିନ୍ତୁ ସେହି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଦୃଢ଼ ବାୟୋସେଫ୍ଟି ଓ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା

AI IN BIOTECHNOLOGY
Representational Image (IANS)
author img

By Appa Rao Podile

Published : September 19, 2026 at 1:40 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଲେଖ୍ୟ - ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ପା ରାଓ ପୋଡିଲେ

ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଅସାଧାରଣ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ଓ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। DNAର ଆବିଷ୍କାର ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବକୁ ଗଢ଼ିବା ଓ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ତାହାର ଜିନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।

ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଘଟୁଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI), ଜିନୋମିକ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବାୟୋଲୋଜିର ମିଶ୍ରଣ ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଓ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଦିଗରେ ନେଉଛି।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିକିତ୍ସା, କୃଷି, ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଭାରତ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଜୀବନକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତା ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

  • DNA ପଢ଼ିବାରୁ ଏହାର ଭାଷା ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ DNA ଆକାରରେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଟି ରାସାୟନିକ ଅକ୍ଷର; A, T, G ଓ C ଦ୍ୱାରା ଲିଖାଯାଇଥାଏ। ଜିନ୍ ହେଉଛି ଏହି ବିଶାଳ ଜୈବିକ ପାଠ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ଓ କୋଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ଏକାକୀ କାମ କରେ ନାହିଁ। DNAର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସ୍ୱିଚ୍ ଭଳି କାମ କରି କେଉଁ ଜିନ୍ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ, ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ DNAକୁ ଏକ ଭାଷା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଜିନ୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ନିୟାମକ DNA କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବିରାମଚିହ୍ନ ଭଳି କାମ କରେ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିନୋମର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରୁନଥିବାରୁ ତାହାକୁ କେବେ କେବେ ସହଜରେ “ଜଙ୍କ୍ DNA” ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ନନ୍-କୋଡିଂ DNAର ବଡ଼ ଅଂଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟାମକୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି।

ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରୋଗ କେବଳ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନପାରେ; ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଜିନ୍ ଭୁଲ୍ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳତା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଲବଣ ସହନଶୀଳତା ଓ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ ଓ ନିୟାମକୀୟ କ୍ରମର ଜଟିଳ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜିନୋମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ DNA ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନୁହେଁ; ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ AI ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ନେଉଛି।

  • AI ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ

ଆଧୁନିକ AI ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜୈବିକ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ, ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା DNA କ୍ରମ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ଗଠନ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ରୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଜିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉଜାଗର କରିପାରେ।

ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ଗଠନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ AlphaFoldର ସଫଳତା ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ AIର ଅସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ଦେଖାଇଛି ଯେ ବିପୁଳ ଜୈବିକ ତଥ୍ୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଶିଖିପାରେ। ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର।

ଜିନୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ୍ ନାମକ AI ବ୍ୟବସ୍ଥା DNA କ୍ରମକୁ ମଣିଷର ଭାଷା ଭଳି ବିଚାର କରିପାରେ। ଯେପରି ଏକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖେ, ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ DNA କ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜିନୋମିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ DNA କ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରେ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିମାଣରେ ନୂଆ କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ।

ଆମେ ଏବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ:

Observe → Understand → Modifyରୁ Read → Predict → Design → Test → Learn

ଏକ ଚମତ୍କାର ନୂଆ ଉଦାହରଣ: AI ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍

ଏହି ନୂଆ କ୍ଷମତାର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିକଟରେ Stanford University ଓ Arc Institute ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗବେଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ (AMR)କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ସମୟରେ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସାଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିନକୁ ଦିନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ବା “ଫେଜ୍”। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଭାଇରସ୍‌ର ବିପରୀତ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍‌ର ବିକଳ୍ପ ବା ପରିପୂରକ ଭାବରେ ଫେଜ୍‌ର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି।

ନିକଟର ସଫଳତା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗବେଷକମାନେ Evo 1 ଓ Evo 2 ନାମକ AI ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ଜିନୋମିକ୍ କ୍ରମ ସଂଗ୍ରହରୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗବେଷକମାନେ AIକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ଜିନୋମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଶତାଧିକ AI-ସୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ୧୬ଟି ଜିନୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ Escherichia coli (E. coli) ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା।

କିଛି ଫେଜ୍‌ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ଆରମ୍ଭିକ ଭାଇରସ୍‌ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଫେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ପ୍ରତିରୋଧକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲା।

  • ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଧାରଣାତ୍ମକ ବିକାଶ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ AI ଜୈବିକ କ୍ରମର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାଇରାଲ୍ ଜିନୋମ୍ ଲେଖିବାରେ ସହାୟତା କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିମୁଲେସନ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ।

ଏଠାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ; ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍। ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗବେଷକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୈବିକ ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।

ତଥାପି, ଏହି ସଫଳତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଫେଜ୍ ଥେରାପିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ।

  • ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଦିଗ

ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ AI ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି; “ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଫସଲ ଦରକାର, ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତିରୋଧୀ, ମରୁଡ଼ି ଓ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହନ କରିପାରିବ।” କିମ୍ବା “ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଅଣୁ ଦରକାର, ଯାହା ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ।” କିମ୍ବା “ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜୈବିକ ସେନ୍ସର ଦରକାର, ଯାହା ଏହି ପ୍ରଦୂଷକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।”

AI ବିପୁଳ ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପୁଣି AI ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ।

  • ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ:

AI ଡିଜାଇନ୍ → ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷା → ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ → AI ଶିକ୍ଷଣ → ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍

ଏହି କାରଣରୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟ ଭଳି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜାଇନ୍, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଏ।

  • ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗ

ଏହି ବିକାଶ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜିନୋମିକ୍ସ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଟିକା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି।

CCMB, CDFD, University of Hyderabad, AIG Hospitals ଓ ICRISAT, ଏହା ସହିତ Genome Valley ଓ ଏହାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ତାପମାତ୍ରାଜନିତ ଚାପ, ମରୁଡ଼ି, ଜଳାଭାବ, ଲବଣତା, ନୂଆ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ।

AI-ସକ୍ଷମ ଜିନୋମିକ୍ସ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନେଟିକ୍ ନେଟୱର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ଉନ୍ନତ ଫସଲ ପ୍ରଜାତି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

AI ପ୍ରିସିଜନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରେ। ଏହା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଫଟୋ, ମାଟିର ତଥ୍ୟ, ପାଣିପାଗ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଓ ଫସଲ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଚାଇ, ପୋଷକ ପରିଚାଳନା ଓ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି।

ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ AI-ସକ୍ଷମ ଜିନୋମିକ୍ସ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ।

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହା ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଟିକା, ବାୟୋମୋଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ AI ପ୍ରଦୂଷକକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଓ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ଅସୀମ।

  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି

ସମ୍ପ୍ରତିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ସଫଳତା ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି।

ଯଦି AI ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିରୋଧରେ ଉପଯୋଗୀ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରେ, ତେବେ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଅପବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷତିକାରକ ଜୈବିକ ଏଜେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରେ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ?

ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ଗଢ଼ିବାର କାରଣ।

ଏକ ଉପକାରୀ ଜୈବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ, ତାହାର କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ dual-use problem ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦାୟ, ସରକାର ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ AI ମଡେଲ୍, ଜିନୋମିକ୍ ଡାଟାବେସ୍, DNA ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଜୈବିକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ସହିତ ବୈଧ ଚିନ୍ତା ଓ କେବଳ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। COVID-19ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୱୁହାନ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ COVID-19ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମହାମାରୀକୁ ଜାଣିଶୁଣି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ତଥାପି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ: ନୂଆ ଜୈବିକ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦୃଢ଼ ବାୟୋସେଫ୍ଟି ଓ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଜାଣିଶୁଣି ଅପବ୍ୟବହାର ଘଟିବା ପରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

  • ନୂଆ ପିଢ଼ିର ବୈଜ୍ଞାନିକ

AI-ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିପ୍ଳବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛି।

ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଜିନୋମିକ୍ସ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଓ AI ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି, ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୋଲୋଜି + AI + ଜିନୋମିକ୍ସ + ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ + ଡାଟା ସାଇନ୍ସକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ତଃବିଷୟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି।

ଭାରତ ପାଖରେ ବିପୁଳ ଜୈବ ବିବିଧତା, ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କର୍ମଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ IT କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାରିତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତକୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର AI-ସକ୍ଷମ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ।

  • ଜୀବନର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାରୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷ ଜୀବନର ପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଶିଖିଲୁ। ତା’ପରେ କୋଷ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଜିନ୍ ଓ DNA ଆବିଷ୍କାର କଲୁ। ଆମେ ଜିନୋମ୍ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଲୁ। ଜିନ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଶିଖିଲୁ।

ଏବେ AI ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏପରି ଜୈବିକ କ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।

ତେଣୁ AI ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍‌ର ସମ୍ପ୍ରତିର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଶାଜନକ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ, ଯେଉଁଠାରେ AI ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏକାଠି ହୋଇ ମାନବଜାତିର କିଛି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଚ୍ଚାକାଙ୍କ୍ଷା ଓ ନମ୍ରତା। ଉଭୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ।

ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା, ଫସଲର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ AIକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯେପରି କ୍ଷତି କରିବାର ଏକ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ ନହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ।

ତେଣୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିପ୍ଳବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ; “AI କ’ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ?”

ଏହା ସହିତ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; “ଆମେ କ’ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ?”

ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇପାରୁ, ତେବେ AI ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସମନ୍ୱୟ ୨୧ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ଭୁଟାନ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ UPI ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ଡିଜିଟାଲ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତିରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ

(Disclaimer: ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ପା ରାଓ ପୋଡିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

BIOTECHNOLOGY
TELANGANA
ANDHRA PRADESH
ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ AI ବିପ୍ଳବ
AI IN BIOTECHNOLOGY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.