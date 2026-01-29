ETV Bharat / opinion

OPINION: ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ କୃଷି; ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଉର୍ବର ଜମି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗଉଛି

ଗତ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଛି ।

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ କୃଷି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି (Etv Bharat)
By Appa Rao Podile

Published : January 29, 2026 at 1:44 PM IST

6 Min Read
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଯାହା ଡିଏନଏ, ଆରଏନଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଳି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡର ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏଥିସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଭାବରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଆସିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ । ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିନା ଫସଲ ଠିକ ଭବେ ବଢିପାରେ ନାହିଁ । ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ । ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଆୟ କମିଯିବାରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଧୁନିକ କୃଷିପାଇଁ ୟୁରିଆ ପରି ନାଇଟ୍ରୋ଼ଜେନ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଦେବେ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି । ଆମେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇଥିବା ବାୟୁର ପ୍ରାୟ78 ପ୍ରଚିଶତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ । ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଫସଲରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ । ଏଥପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେତିକି ଟଙ୍କା ବି ।

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ କୃଷି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି (Etv Bharat)

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଶିଖି ଏବଂ ଏକ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯହି ଫସଲ ଗୁ଼ଡିକ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନେଇ ନିଜକୁ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ତେବେ କେମିତି ହେବ ? ଏହି ଧାରଣା, ଯାହାକୁ ଥରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ବୀଜକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ । ପ୍ରକୃତିରେ ଏହିପରି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଗବେଶକ ବିଶ୍ୱାଲ କରନ୍ତି, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।

କାହିଁକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଗଛଟିଏ ବଢିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହା ନିଉକ୍ସିକ ଏସିଡ, ପ୍ରୋଟିନ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଏବଂ ଏନଜାଇମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ । ଯଥେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନ ପାଇଲେ ଗଛର ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ କୃ଼ଷି ରାସାୟନିକ ସାର ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି । ଗତ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଛି । ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ନଦୀ, ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ସହ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢାଇଦିଏ । ଏପରିକି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 200 ମିଲିଅନ ଟନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜୀବାସ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଇଥାଏ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେ, ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କଣ ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ?

ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଉତ୍ତର

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ କୃଷି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି (Etv Bharat)

ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଏହାର ସମାଧାନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରି ସାରିଛି । କେତେକ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେମିତି ବାଦାମ, ବୁଟ, ମସୁର, ସୋୟାବିନ ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବହୁତ ବେଶି ବାହ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ କରେନାହିଁ । କମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଥିବା ମାଟିରେ ବି ଏହି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ବଢିପାରେ । ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ରହିଛି। ଏହି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ମୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଋ ରୁଟ ନୋଡୁଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନୋଡୁଲ୍ସ ଭିତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ବାୟୁରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଆମୋନିଆ ରୂପରେ ପରିଣତ କରଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ଜୀବାଣୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧୁତା ବା ସହଭାଗିତା 'ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏପରି ଚାଲି ଆସିଛି । ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେେ, ଯଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏହା କରିପାରୁଛି ତେବେ ଧାନ, ଗହମ ଏବଂ ମକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ କାହିଁକି ସେହିପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ?

ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା 100 ବର୍ଷ

କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣ-ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଜେନେଟିକ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ଗବେଷକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଡାଲିଜାତୀୟ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୂଳ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂତନ ଗଠନ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଚେର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଅଛି। ସେମାନେ କେବଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ଭଳି ଫସଲ ମୂଳଦୁଆ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ହରାଇ ଥିଲେ।

ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ମିଳିଥିଲା ଶିକ୍ଷା

ଉଦ୍ଭିଦର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍-ଫିକ୍ସିଂ ନୋଡୁଲ୍ ଗଠନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ କିନ୍ତୁ ଏପରି କରି ପାରୁ ନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଅନେକ ଅଣ-ନୋଡୁଲେଟିଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନ୍ ହରାଇଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍-ଫିକ୍ସିଂ ସହଭାଗିତା ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉଦ୍ଭିଦ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଥରେ ହୁଏତ ଆସିଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିତ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ହରାଇ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରୁ କଠିନ କାମ କରି ଦେଇଛି। କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏକ ପୁରୁଣା କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ।

ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଡଚ୍ ଗବେଷକ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜଣାଶୁଣା ୱାଗେନିଙ୍ଗେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ୱୟଂ-ସାର ଫସଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ସରଳ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଜଟିଳ । ଫସଲ ମୂଳକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍-ଫିକ୍ସିଂ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସହଭାଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଫସଲକୁ ସାର ବଦଳରେ ବାୟୁରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହେଇ ନାହିଁ । କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

କ’ଣ ଦେଖାଉଛି ଫଳାଫଳ ?

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗହମ ଏବଂ ଧାନ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫସଲ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସାରଯୁକ୍ତ ଫସଲ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅମଳ ଦେଖାଇଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଫସଲ ତଳେ ଥିବା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଦଳରେ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ତର ଦେଖାଇଛି। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ, ଏହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ସାର ମାଟିରୁ କେବଳନେଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବଳିଦାନ ନ ଦେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି।

ବିଶ୍ୱ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ

ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ହେଉଛି ଚାଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 25 ରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଯଦି ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶସ୍ତା ହେବ । ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆମଦାନୀ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେବ । ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନେକ ଛୋଟ ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର କିଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ନକରି ସ୍ୱୟଂ-ସାରଯୁକ୍ତ ଫସଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯାହା କରିଥିଲା ​​ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ତାହା କରିପାରିବ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କ’ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାର ସବସିଡି ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସମାନ ସମୟରେ, ଭୂତଳ ଜଳରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡୁଛି। ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାଇଁ, ସ୍ୱୟଂ-ପୋଷଣ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରୁ ଆସିପାରେ ତେବେ ସାର ସବସିଡି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କମି ଯାଇପାରେ, ମାଟି ଉର୍ବରତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ଫେରିପାରେ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।

ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଦଶନ୍ଧି ଧରି, କୃଷି ପ୍ରକୃତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ​​- ଅଧିକ ସାର, ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅଧିକ ପାଣି ..। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଅମଳ । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ କାମ କରିବା ସପକ୍ଷରେ, ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜକୁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବେ ବି ବିକାଶଶୀଳ। ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ।

ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବିପ୍ଳବ?

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧାରୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଜି, କୃଷି ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଫସଲ ବାୟୁରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଟାଣେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରେ ଏବଂ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସେମାନେ କୃଷିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ପରିଭାଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ତମ କୃଷି, ଉର୍ବର ଜମି ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିପାରିବେ ଏହା ଏପରି ସମୟ ଯେଉଁଠି କୃଷି ପୃଥିବୀର କ୍ଷତି ନକରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଶିଖିଥିଲା।

