OPINION: ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ADR, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଓ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପରିଷଦକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ସମୟ
ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଦାଲତକୁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରଖି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଓ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଜରୁରୀ। ପି. ମାଧବ ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 2, 2026 at 2:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ପିଢ଼ି ଧରି ସମାଜ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବାକୁ ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ 'ବିକଳ୍ପ' ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀ ମୂଳତଃ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷକରି ଏଭଳି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି।
ସମାଜ କିପରି ଆଇନଗତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏବେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା (Mediation) ଓ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ (Arbitration)କୁ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାନଯାଇ, ବିବାଦ ସମାଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଦାଲତ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପୋସ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବତଃ ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବାଦକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପୁଣି ଥରେ ସହଯୋଗ ଓ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମାମଲା ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ବିରୋଧାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିବାଦ ସମାଧାନର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଅଦାଲତୀ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସହନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ 'ଜିରୋ-ସମ୍' ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନବୀୟ ବିବାଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ବିବାଦର କାରଣ ଦୁର୍ଭାବନା ନୁହେଁ; ବରଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ତ୍ରୁଟି, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅକ୍ଷମତା। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ବିବାଦକୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ। ଫଳରେ ବିବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମତରେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ଦେଖିଲେ, ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଓ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ମୌଳିକ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଇନଗତ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋସ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଗୋପନୀୟ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଓ ମତାମତ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅଦାଲତୀ ଲଢ଼େଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଚୁକ୍ତିର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି। ଏହିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବିବାଦର ସମାଧାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରେ।
ଯେଉଁଠି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଅଦାଲତର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାୟର ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଅଦାଲତର ଡିକ୍ରି ସହ ସମାନ। ଏଥିରେ ବିବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନେ ନିଜ ମାମଲାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଟିଳ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଅଦାଲତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଟିଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଦାଲତୀ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଘଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବାର ଭୟ ନ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ଏଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଜଡ଼ତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଅଦାଲତ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନର ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ଧୀର ଅଦାଲତୀ ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।
ଅଦାଲତ ବାହାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଆଇନର ଶାସନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ପାରିବାରିକ ଓ ଦେୱାନୀ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମକଦ୍ଦମାର ଧମକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଓ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଦାଲତରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହମତି ଓ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ।
ଭାରତରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୦୨୩ ମସିହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ (Mediation Act, 2023) ଏବଂ ୧୯୯୬ ମସିହାର ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଓ କନସିଲିଏସନ୍ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବାର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରିଷଦ (Mediation Council of India - MCI) ଓ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପରିଷଦ (Arbitration Council of India - ACI)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହି ଦୁଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିବାଦ ସମାଧାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରେଡିଂ, ନିରପେକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନକ ନୈତିକ ନୀତିନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରିଷଦ ଓ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପରିଷଦକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ନୀତି ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିବାଦ ସମାଧାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବ।
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ପରିଚୟ: ପି. ମାଧବ ରାଓ ଜାତିସଂଘ (United Nations)ର ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)