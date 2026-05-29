ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ବୋଝକୁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରି ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ
ଦେଶରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ପରିବେଶ ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ରଙ୍ଗା ରାଓ ବୀରାପାନେନି
Published : May 29, 2026 at 2:51 PM IST
୯୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ 'ୟେଲୋ ବିପ୍ଳବ' (Yellow Revolution) ପରେ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରମାଗତ ତଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବଧାନର ଜାଲରେ ଦେଶ ଶୀଘ୍ର ଫସିଯିବା ଏବଂ ଏକ ଅସମ୍ଭାଳ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ (୨୦୨୪-୨୫ = ₹୧,୬୧,୦୦୦ କୋଟି) ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ (୨୦୨୪-୨୫ = ୧୬ ମିଲିୟନ ଟନ୍) ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଉଭୟ ବାର୍ଷିକ ଓ ବହୁବାର୍ଷିକ ଏକାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ମିଶନ (NMEO-OS ଏବଂ NMEO-OP) ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି-ପାରିସ୍ଥିତିକ ତଥା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଘରୋଇ ଖାଇବା ତେଲ ଯୋଗାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶକୁ ଏଭଳି ଏକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଠେଲିଦେଲା– ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାଣୁତା ନା ଭୁଲ୍ ନୀତି? ତୈଳ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ (ପ୍ରାୟ ୪୩ ମିଲିୟନ ଟନ୍), ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦିକତା (ପ୍ରାୟ ୧୪୧୨ କିଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର) ଏବଂ ଘରୋଇ ଖାଇବା ତେଲର ଉପଲବ୍ଧତା (ପ୍ରାୟ ୧୨ ମିଲିୟନ ଟନ୍), ୯୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ହଳଦିଆ ବିପ୍ଳବ ସମୟର ସ୍ଥିତି (୨୪ ମିଲିୟନ ଟନ୍; ୮୪୩ କିଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର; ୭.୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍) ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଏହି କ୍ରମାଗତ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କେବଳ 'ଉତ୍ପାଦନ' ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦାୟୀ।
NIN/ICMR (୨୦୨୪) ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ଅନୁକୂଳ ସୁପାରିଶକୃତ ଆହାର ପରିମାଣ (RDA) ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୧୨ କିଗ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତେଲ (visible oils) ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଦେଶ କେବଳ ୨୦୨୦-୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୀମା ପାର୍ କରିସାରିଥିଲା (୧୮.୨ କିଗ୍ରା ଅର୍ଥାତ RDA ର ୧୫୨%), ବରଂ ୨୦୨୩-୨୪ ତୈଳ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସ୍ତରର (ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ ୨୩.୫ କିଗ୍ରା; ବିକଶିତ ଦେଶ = ୨୫ କିଗ୍ରା) ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି।
ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ "Pathways and strategies for accelerating growth of edible oils towards atmanirbharata" (ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଖାଇବା ତେଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଏବଂ କୌଶଳ) ଅନୁଯାୟୀ, ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ଖାଇବା ତେଲର ଆନୁମାନିକ ଚାହିଦା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୩୮.୯ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୪୧.୯ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଦେଶ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେରିକାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ତର (ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ ୪୦ କିଗ୍ରାରୁ ଅଧିକ) ଆଡ଼କୁ ବଦଳାଏ, ତେବେ ଏହି ଚାହିଦା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୪୫.Transitions୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଏବଂ ୨୦ runner୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୬୬.୮ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ଅନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ଅଛି କି? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ବାହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଅଛି । ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର (fatty liver), ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ (high cholesterol), ଏଲଡିଏଲ (LDL), ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ (high triglycerides) ଭଳି ଏକାଧିକ ରୋଗର କାରଣ ସାଜିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମେତ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇବ?
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଯେପରିକି— ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାଷ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଜନନ (conventional breeding) ପଦ୍ଧତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ/ଅଜୈବିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚାଷ ଜମି ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଣ-ଜିଇ/ଅଣ-ଜିଏମଓ (non-GE/non-GMO) ଜିନୋମ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଗହମ ଓ ଧାନ ଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ସହିତ ଉଚିତ ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏସବୁ ସଂକେତ ଯଦି କିଛି ଦର୍ଶାଉଥାଏ ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦୂରପରାହତ ।
ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ଏନଆଇଏନ/ଆଇସିଏମଆର (NIN/ICMR) ର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଇବା ତେଲର ଚାହିଦା ଆକଳନ ଉଭୟ ୨୦୩୦ (=୧୫.୮୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ) ଏବଂ ୨୦୪୭ (=୧୭.୩୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ) ପାଇଁ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ୨୦୩୦ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ୨୦୨୪-୨୫ (=୧୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ) ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ହାସଲ କରିସାରିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୩.୫ ରୁ ୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି
ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଉଟି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବା ଭଳି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବାର ପନ୍ଥା ବା ମାର୍ଗ (wayforward) କ’ଣ?
ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅଭିଯାନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମଦାନୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- ମୁଣ୍ଡପିଛା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ସୀମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏନଆଇଏନ/ଆଇସିଏମଆର (NIN/ICMR) ର ଆରଡିଏ (RDA) ର ଅତି କମରେ ୧୫୦-୧୬୦% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା, ଯାହାକି ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆରଡିଏ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୦-୨୧ ସୁଦ୍ଧା (=୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ) ହାସଲ ହୋଇସାରିଛି।
- ଶସ୍ତା ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ତେଲର ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୌଳିକ ଶୁଳ୍କ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଦାରୀକୃତ ଆମଦାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହା ବଦଳରେ ଡବ୍ଲୁଟିଓ (WTO) ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିକଳ୍ପର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ୪୫% (ସୋୟାବିନ୍) ରୁ ୩୦୦% (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଆମଦାନୀ ନୀତି ଆପଣେଇବା।
- ତୈଳବୀଜ ଚାଷର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସରୁ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୈଳବୀଜ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ପୁଲ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏମଏସପି (MSP) ଉପରେ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିବା।
- ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, A2+FL ବଦଳରେ C2 ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲାଭଦାୟକ ଏମଏସପି (MSP) ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ରୟର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାରର ସୀମା ତଥା ରନ୍ଧନ ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ତେଲର ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଲ୍ଟି-ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
- ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି) ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ (PDS/ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଓ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଇବା ତେଲ ଯୋଗାଇଦେବା।
- ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ରଣନୀତିର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪*୭ (ଦିନରାତି) ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)
(ICAR - DOR)
ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 500030