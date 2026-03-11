OPINION: ଏକ ଠୋସ୍ ନୀତି ବଦଳାଇଲା: ଭାରତର 2025 ଭୂକମ୍ପ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ନୂତନ ଭୂକମ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ କୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ଭାରତ, ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଏକ ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନେସନ୍ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ନୂତନ ଭୂକମ୍ପୀୟ ସଂହିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା - ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟାସ ।
ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନାସନ୍ ମାନଚିତ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂକମ୍ପୀୟ ବିପଦ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବର୍ଗୀକରଣ କରେ । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ, ଯେପରିକି: ଭୂମିକମ୍ପ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କେତେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଠା କୋଡ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ।
2025 ସଂଶୋଧନ: ଏକ ମୌଳିକ ଅପଡେଟ୍
ଭାରତ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ନୂତନ ଭୂମିକମ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ କୋଡ୍ (IS 1893:2025) ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ଭୂକମ୍ପୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା - ଯେଉଁଥିରେ ଫଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଘଟଣା, ହ୍ରାସ ଗୁଣ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ସେଟିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲିଥୋଲୋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଗୀକରଣରେ, ଭାରତୀୟ ଭୂମିକୁ ଚାରିଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା: ଜୋନ୍ II, III, IV, ଏବଂ V, ଜୋନ୍ V ସର୍ବାଧିକ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ । ନୂତନ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଅଦ୍ୟତନ ମାନଚିତ୍ର ଏକ ନୂତନ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ VI ପ୍ରଚଳନ କରେ, ଯାହା ଭୂକମ୍ପୀୟ ବିପଦ ବଣ୍ଟନର ଏକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଏକ ନୂତନ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ, ଜୋନ୍ VI ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଯାହା ସମଗ୍ର ହିମାଳୟ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିକମ୍ପ ବିପଦ ବର୍ଗୀକରଣ ଅଧୀନରେ ରଖି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଚରମ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଭୂକମ୍ପୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ।
ଏହି ପୁନଃବର୍ଗୀକରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଭାରତର ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ । ଏହା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପଗତ ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ନତିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ହେଉଛି
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟର ପରାମର୍ଶ ପରେ, ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ଦେଶର ଭୂମିକମ୍ପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଡିଜାଇନ୍ ମାନକକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିବା ନଭେମ୍ବର 2025 ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଶେଷ ଭାବେ IS 1893 (ଭାଗ 1)ର ସପ୍ତମ ସଂଶୋଧନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଛି: 2025, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ୟତନ ଭୂକମ୍ପୀୟ ଜୋନେସନ୍ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
ନୂତନ କୋଡର "ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା" ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA) ଦ୍ୱାରା ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂଶୋଧନ "ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।"
ଅଦ୍ୟତନ କୋଡ୍ ଆଧୁନିକ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ଭୂକମ୍ପୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଡକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି । ଏହା ଭୂକମ୍ପୀୟ ଜୋନିଂ, ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା, କଠୋରତା ଆବଶ୍ୟକତା, ଦ୍ୱୈତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭୂ-ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ।
ଏହି ସଂଶୋଧନ ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂକମ୍ପୀୟ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (Probabilistic Seismic Hazard Assessment-PSHA) ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭୂକମ୍ପୀୟତା, ସକ୍ରିୟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଭୂକମ୍ପୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଧିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆକଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ଭାରତର 61 ପ୍ରତିଶତ ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 75 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାସ କରନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟମରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ନୂତନ ମାନଚିତ୍ର ଶେଷରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ରଖିଛି ।
ଜିତିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଯୁକ୍ତି
ନୂତନ ଭୂକମ୍ପୀୟ ଜୋନେସନ୍ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ ଲବି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା । ଡେଭଲପରମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଉନ୍ନତ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା "ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ" ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 20 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କେବଳ ଅହମଦାବାଦରେ, ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 15ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା କୋଡ୍ ବେସ୍ ସିଅର୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ 10-30 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଅନିୟମିତତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ । ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 30 ପ୍ରତିଶତରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଏହି କୋଡ୍ "ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ସଂରଚିତ ପରାମର୍ଶ ବିନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା"।
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପୂର୍ବରୁ ଅସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପୂର୍ବରୁ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲା । ଗୁଜରାଟର ନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୁରଟ, ଭଦୋଦରା ଏବଂ ରାଜକୋଟ ଛଅ ମାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ୨୦୧୬ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଡେଭଲପରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ, ସହରର ଜିଦ୍ "କେନ୍ଦ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ"।
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ୨୦୧୬ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯିବା, ଯାହା ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତା । ନୂତନ କୋଡ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି:
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧିତ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନିଂ ମାନଚିତ୍ର
- ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି ଗତିକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପେକଟ୍ରା
- ମାଟି-ସଂରଚନା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଉନ୍ନତ ତରଳୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ
ହିମାଳୟ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବାର ଚାପଗୁଡ଼ିକର ଭୂଗର୍ଭଗତ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବା । ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂକମ୍ପୀୟ ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପର ଗାଲାଥିଆ ବେରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ବିଶାଳ ଟ୍ରାନ୍ସସିପିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା 2025 ଭୂକମ୍ପୀୟ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜୋନ୍ VI - ସର୍ବାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂକମ୍ପୀୟ ବିପଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ।
କୋଡ୍ ଚାଲିଯିବା ସହିତ, ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋନ୍ VI ଦାବି କରିଥିବା ମାନକଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଭୂକମ୍ପୀୟ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ କଠୋର 2016 ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିପାରିବେ - ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ।
ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ କୋଡ୍ "ଭାଗୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବିନା" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଅଧିକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ-ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର କଥା ଆସେ - ଯେଉଁଠାରେ ଦାଉ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମପାଯାଏ - ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ବିଲ୍ଡରମାନେ, ଭୂମିକମ୍ପ ବିପଦ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହମତିକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଉଚିତ କି?
ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ତଥାପି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାନ୍ତରାଳ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଶେଷଜ୍ଞ - ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ ଆଧାର କରିଥିଲା - ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଭାରତକୁ ଏବେ 2016 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂକମ୍ପ ବିପଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ସାହସିକ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ବିପଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିନା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଦେଶରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଉଚିତ - ନିର୍ମାତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ?
