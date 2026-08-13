ETV Bharat / opinion

OPINION: ୨୭ଟି ନାଁ ଓ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦାବିରୁ ହଟିବ ନାହିଁ ଭାରତ

୨୭ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆଧିକାରିକ ନାମ ଦେଇ ବେଜିଂର ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବିକୁ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ; ସୀମା ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସାଲିସ ନାହିଁ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

27 PLACES ARUNACHAL PRADESH
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମାନଚିତ୍ର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 5:01 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୨୭ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୟ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୩୬ତମ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (WMCC) ବୈଠକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିବାଦୀୟ ସୀମାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରୁନାହିଁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସୁଧାରର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।

“ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଅଂଶ,” ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଚୀନର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ନିୟମିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ। “ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏହି ଅବିବାଦିତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ ୨୭ଟି ସ୍ଥାନ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ର ଆଧିକାରିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନକ ସ୍ଥାନ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ନାମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା, “ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଓ ସଚେତନତାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା।”

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ୨୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସତି, ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ିଆ ଦର୍ରା, ଏକ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଏକ ସାମରିକ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ବସତି ଓ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋଙ୍ଗଜୁ, ମାଜା, ବିସା, ବାରା କୁଣ୍ଡୁନ, ଛୋଟା କୁଣ୍ଡୁନ, ଧନ ବାରି, ପ୍ରୀତନଗର, ବୁଦ୍ଧମନ୍ଦିର, ଜୟରାମପୁର, ତେରିତନଗର, ରାମନଗର, ଯଶୱନ୍ତ ଗଡ଼, ସାଗର, ପଦ୍ମା, ଜ୍ୟୋତିନଗର, ବୈଶାଖୀ, ଛୋଟା ରୋପୁକ, ବାରା ରୋପୁକ, ଶିବାଜୀ ନଗର, ସୁନପୁରା ଏବଂ କାମଲାଙ୍ଗ ନଗର।

ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡଜୋ ଲା, ରିଜା ଲା, ପୁକୁର ଲା ଏବଂ ଥାଗ ଲା ପର୍ବତୀୟ ଦର୍ରା ରହିଛି। ତାଲିକାରେ ସାମ୍ଭୋ ସରୋବର ନାମକ ଏକ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଭାରତର ସାମରିକ ଇତିହାସ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଶେର-ଇ-ଥାପା ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ସୋମବାର ଚୀନ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ବେଜିଂ ‘ଜାଙ୍ଗନାନ’ ବା ‘ଦକ୍ଷିଣ ତିବ୍ବତ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଚୀନ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣକୁ “ଅବୈଧ, ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ” ବୋଲି କହିଥିଲା।

ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗୁଓ ଜିଆକୁନ ବେଜିଂରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, “ଜାଙ୍ଗନାନ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ତଥାକଥିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଚୀନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତଥାକଥିତ ‘ମାନକ ନାମ’ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ବେଆଇନ, ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏହା ଜାଙ୍ଗନାନ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ WMCC ବୈଠକର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିବା ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବେଜିଂ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର ଓ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୀନୀ ନାମ ଦେବାର ପ୍ରୟାସର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୨୦୧୭ରୁ ଚୀନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚାରିଟି ନାମର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

୨୦୧୭ରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୬ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନାମର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୨୧ରେ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ବେଜିଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୩୦ଟି ସ୍ଥାନ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ନାମର ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୧ଟି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ୧୨ଟି ପର୍ବତ, ୪ଟି ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ, ଗୋଟିଏ ପର୍ବତୀୟ ଦର୍ରା ଏବଂ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ସାମିଲ ଥିଲା।

ମଙ୍ଗଳବାରର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ବଦା ଚୀନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛି ଯେ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ, ସୀମାର ସ୍ଥିତି ଆମର ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଏହା ନିକଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗର ୩୬ତମ WMCC ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।”

ମାନଚିତ୍ରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବୈଷୟିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ବିବାଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଉପକରଣର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏକ ଦେଶର ଆଧିକାରିକ ମାନଚିତ୍ର ତାହାର ସରକାର ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡର ସୀମାକୁ କିପରି ପରିଭାଷିତ କରୁଛି ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ସେହିପରି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ନାମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୀନର ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନିଜ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବଦଳାଇ ଚୀନ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବିକୁ ସାଧାରଣ କରିଦେବାକୁ ଭାରତ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମୂଳତଃ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ, ଭାରତ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବଦଳାଇ ଚୀନ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ‘କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟେଟକ୍ରାଫ୍ଟ’ ବା ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୂଟନୀତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ମାନଚିତ୍ର, ଆଧିକାରିକ ନାମକରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦସ୍ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଦେଶ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ବୁଝାଯାଏ।

୨୦୨୦ରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

ଦୁଇ ଦେଶ LACରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ନେଇ କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ଅଂଶକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସହମତି ହୋଇନପାରେ।

ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମାଧାନ ଏକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚୀନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ନରମ କରିବା ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଶିଲଂସ୍ଥିତ ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ ଏସୀୟ ସଂଗମର ଫେଲୋ କେ. ୱାଇହୋମ୍ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପ୍ରତି ସିକ୍କିମ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ETV Bharatକୁ ୱାଇହୋମ୍ କହିଥିଲେ, “ଏଠାରେ ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଉଭୟ ଦେଶ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେରିକାର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।”

ତେବେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ବିବାଦର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ୱାଇହୋମ୍ କହିଥିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବୁ ତାହା ଜାରି ରଖିବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବୁ, ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠି ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସୀମା ବିବାଦ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିବେ।

ୱାଇହୋମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏବଂ ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ବିବାଦ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିଜ ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।”

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାନ ଓ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କରିବା ନେଇ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଭାବେ ବେଜିଂ ସହ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୂଟନୈତିକ ବାକ୍‌ବିତଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି ଜାରି ରଖିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହାରେ ରହିଛି। ୨୦୨୦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀବ୍ର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ‘ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା’ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ମୌଳିକ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ନୁହେଁ। ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଖୋଲା ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ନକରି ସେହି ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଦାବି ଓ ସ୍ଥିତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି।

ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଏହି ମଡେଲ ସହ ସମାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ LACରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ବେଜିଂ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛି—କିନ୍ତୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିଜ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ମୂଲ୍ୟରେ ନୁହେଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ ନୂଆ CEO: 5585 ଆଶାୟୀରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ କଲା କମିଟି

(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

ARUNACHAL PRADESH
INDIA
INDIA CHINA RELATIONS
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
27 PLACES ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.